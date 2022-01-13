25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу

"Резистентность бактерий к антибиотикам сегодня находится на совершенно другом уровне, нежели 10-20 лет назад. Я 13 лет работаю в лаборатории медицинской микробиологии и знаю, о чем говорю. И этот процесс не останавливается. Бактерии размножаются и развиваются так быстро, что даже самые эффективные "бомбациллины" устаревают в мгновение ока. Мы достигнем критической точки, когда даже такие вещи, как простой порез или инфекция носовых пазух, смогут стать опасными для жизни. Не принимайте сильные антибиотики при обычной простуде. Скорее всего это вирус и антибиотики в этом случае просто лишние. Но если вам прописали антибиотики, нужно пропить весь курс".