25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу

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На форуме Reddit был задан интересный вопрос: "Какой самый тревожный факт вам известен?". Пользователи создали огромную ветку обсуждений с более чем 17 тысячами ответов! Вот самые занятные из них.
1.
"В 2016 году из налоговой инспекции Панамы (налоговой гавани) утекло около 11,5 млн документов. Выяснилось, что почти все богатые люди на Земле являются участниками огромного преступного заговора с целью уклонения от уплаты налогов и накопления украденных богатств. Абсолютно ничего не было сделано по этому поводу юридически. Если вы хотите узнать больше, погуглите "Панамские документы".
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2.
"Резистентность бактерий к антибиотикам сегодня находится на совершенно другом уровне, нежели 10-20 лет назад. Я 13 лет работаю в лаборатории медицинской микробиологии и знаю, о чем говорю. И этот процесс не останавливается. Бактерии размножаются и развиваются так быстро, что даже самые эффективные "бомбациллины" устаревают в мгновение ока. Мы достигнем критической точки, когда даже такие вещи, как простой порез или инфекция носовых пазух, смогут стать опасными для жизни. Не принимайте сильные антибиотики при обычной простуде. Скорее всего это вирус и антибиотики в этом случае просто лишние. Но если вам прописали антибиотики, нужно пропить весь курс".
3.
"Меня беспокоит тот факт, что интернет дал возможность выступать всем идиотам и жаждущим внимания людям. Например, я только что смотрел, как пилот Боинга-747 разоблачал видео из "Тиктока", пропагандирующие опасное поведение в самолетах. И это лишь верхушка айсберга".
4.
"Влияние травмы на развитие пугает. Травма полностью перестраивает мозг и усложняет все, от формирования привязанности до решения проблем. Вмешательство и лечение могут привести к значительному исцелению, хотя часто это трудный и долгий путь".
5.
"Половина бездомных в Америке в какой-то момент своей жизни находились в приемных семьях".
7.
"Есть кит по имени 52 Blue, который поет только на частоте 52 Гц, что означает, что он не может общаться с другими китами. Его называют «самым одиноким китом на планете»".
8.
"Звуки, которые издает велоцираптор во франшизе "Парк Юрского периода", на самом деле являются звуками спаривания черепах".
9.
"Если вы получаете неправильную группу крови для переливания, одним из симптомов является «ощущение надвигающейся гибели»".
11.
"Мумии не были такой редкостью, пока британцы в викторианскую эпоху не начали их "есть". Мумии измельчали в порошок и использовали в качестве лекарства".
12.
"Было время, когда младенцев оперировали без анестезии. Считалось, что их нервная система недостаточно развита, чтобы чувствовать боль".
14.
"То, как мы воспринимаем жизнь, описывается не линейной функцией, а логарифмической. Мы все замечали, что год кажется короче, но это потому, что для этого есть математическая формула. Она называется законом Вебера. Жизнь действительно слишком коротка. Все будет кончено прежде, чем мы заметим".
15.
"Одной черепно-мозговой травмы может быть достаточно, чтобы стать совершенно другим человеком. И, возможно, несчастным".
16.
"У вас может быть аневризма головного мозга прямо сейчас, ожидающая взрыва, и вы никогда об этом не узнаете".
18.
"Кроме того… белки не травоядные! На самом деле известно, что они нападают и пожирают очаровательных маленьких бурундуков, когда особенно голодны".
19.
"Даже если у вас нет учетной записи Facebook, у Facebook есть "теневой профиль" о вас, который собирает данные со всего Интернета (сопоставляя возраст, имя, местонахождение, интересы и т. п.), чтобы узнать, кто вы, поэтому, если/когда вы создаете новую учетную запись, они уже знают о вас все".
20.
"Только 20% мужчин, родившихся в Советском Союзе в 1923 году, пережили Вторую мировую войну".
22.
"Это век звезд. Придет время, когда новые звезды не будут образовываться и все звезды умрут. Не будет света. Не будет ничего. Только темнота и холод. Это даже немного утешает".
24.
"Если у вас нет ребенка, вы последний представитель рода, восходящего к одноклеточному организму, плававшему в первичном бульоне".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень часто так бывает, что умный человек в своём деле (допустим врач -хирург), может нести лютую дичь и антинаучную ересь, размышляя об устройстве железнодорожного моста. Не потому что он - дурак, просто он не компетентен в данном вопросе и всё тут.
Отсюда у меня такая печаль на сердце, что в думе и правительстве заседают всякие клоуны, вроде боксёров, певцов, танцоров и прочих людей, которые безусловно в своей области может и хороши, но к экономическим, политическим и социальным институтам не имеют отношения. И зачастую живут совсем не так как рядовой россиянин и даже понятия не имеют какие у людей проблемы в целом. И они принимают законы как людям жить, и распределяют бюджеты (по больше части в карманы нужным "уважаемым" людям).
Но это я отвлёкся. В общем - когда очередной блогер, ютьюбер, тик-токер и прочие "успешные и знаменитые в инфополе" личности - что-то заявляют и рекомендуют, вы ж не поленитесь посмотреть что это за человек, и насколько мнение его может быть релевантным. Потому что в 90% человек не является профессионалом в области за которую говорит, а ещё (что гораздо хуже), намеренно говорит в уши целевой аудитории, то что ей надо услышать.. в угоду тех или иных причин. Чаще всего за деньги, рекламирует что-то или кого-то :)
Понятно что в интернете много интересного, и самый простой и не напряжный способ получения информации, когда кто-то всё за вас переварил, разжевал и вам в мозг поклал в виде грамотно смонтированного видеоролика, но вы ж не поленитесь по интересующей вас теме - пойти по профильным ресурсам и почитать в нескольких источниках, за нужный вам вопрос.
Заодно и критическое мышление разовьёте. Что по жизни очень полезно.