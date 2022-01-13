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25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу

25 любопытных фактов о мире, которые вызывают легкую тревогу (26 фото)

Автор:
13 января 2022 12:30
Сообщество : Факты
Метки: интересные факты   любопытно   надо же   тревожные   факты   факты о мире   хочу все знать   это интересно   
1946
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На форуме Reddit был задан интересный вопрос: "Какой самый тревожный факт вам известен?". Пользователи создали огромную ветку обсуждений с более чем 17 тысячами ответов! Вот самые занятные из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересные факты   любопытно   надо же   тревожные   факты   факты о мире   хочу все знать   это интересно   
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5k
ZiDAN10 2 часа назад
27 факт - мы все умрём!
Но, возможно, в разное время!
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36k
Example 6.2.6 Час назад
Идиоты не те, кто пишут всякую дичь в интернетах и раздают вредные советы. Идиоты - те, кто их слушает и безапелляционно верит такому человеку, даже не удосужившись не то что проверить в альтернативных источниках информацию, а банально не способные даже посмотреть кто такой человек, который даёт советы - чего он достиг в жизни, какой у него опыт в этой сфере, образование, специальность. Насколько он умён и компетентен, чтоб раздавать советы и наставления в этой области.
Очень часто так бывает, что умный человек в своём деле (допустим врач -хирург), может нести лютую дичь и антинаучную ересь, размышляя об устройстве железнодорожного моста. Не потому что он - дурак, просто он не компетентен в данном вопросе и всё тут.
Отсюда у меня такая печаль на сердце, что в думе и правительстве заседают всякие клоуны, вроде боксёров, певцов, танцоров и прочих людей, которые безусловно в своей области может и хороши, но к экономическим, политическим и социальным институтам не имеют отношения. И зачастую живут совсем не так как рядовой россиянин и даже понятия не имеют какие у людей проблемы в целом. И они принимают законы как людям жить, и распределяют бюджеты (по больше части в карманы нужным "уважаемым" людям).
Но это я отвлёкся. В общем - когда очередной блогер, ютьюбер, тик-токер и прочие "успешные и знаменитые в инфополе" личности - что-то заявляют и рекомендуют, вы ж не поленитесь посмотреть что это за человек, и насколько мнение его может быть релевантным. Потому что в 90% человек не является профессионалом в области за которую говорит, а ещё (что гораздо хуже), намеренно говорит в уши целевой аудитории, то что ей надо услышать.. в угоду тех или иных причин. Чаще всего за деньги, рекламирует что-то или кого-то :)
Понятно что в интернете много интересного, и самый простой и не напряжный способ получения информации, когда кто-то всё за вас переварил, разжевал и вам в мозг поклал в виде грамотно смонтированного видеоролика, но вы ж не поленитесь по интересующей вас теме - пойти по профильным ресурсам и почитать в нескольких источниках, за нужный вам вопрос.
Заодно и критическое мышление разовьёте. Что по жизни очень полезно.
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8k
Мистер Фикс 2 часа назад


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