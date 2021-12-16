20 фактов для любознательных читателей

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В этой небольшой подборке вы найдете самые разные факты из истории, ботаники, зоологии и других областей знаний. Каждый из них по-своему интересен и увлекателен.
1. Когда похоронили Тутанхамона, пирамидам было уже 2000 лет, а когда умерла Клеопатра (последний фараон Египта), Тутанхамон был мертв уже 1000 лет
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2. Деревья магнолии - настолько древние растения, что эволюционировали раньше появления на Земле пчел, и поэтому опыляются жуками
5. Аксолотли на самом деле являются разновидностью саламандр, застрявшей в ювенильном периоде из-за нехватки гормона, стимулирующего щитовидную железу
Их организм не производит этот гормон, но если его вводить в качестве лекарства или добавлять в пищу, они "вырастут" в "саламандр".
6. В Чикаго живет польская диспора, по численности уступающая только польскому населению Варшавы
7. Существуют различные виды птиц - гнездовых паразитов. Это означает, что эти птицы откладывают яйца в другое птичье гнездо, как кукушка. Когда чужой птенец вылупляется, он часто пытается убить других детенышей
У птиц-жертв выработались некоторые способы защиты. Например, некоторые буквально "печатают" на своих яйцах штрих-коды, чтобы можно было опознать чужака. А некоторые, высиживая яйца, поют особую песню, а потом выкидывают из гнезда птенца, который не может на нее откликнуться.
11. Есть виды медуз, которые предположительно могут жить вечно. Они обладают уникальной способностью обращать вспять свой жизненный цикл и возвращаться к более ранней фазе своей жизни
12. Омары умирают только от старости, потому что в конечном итоге им потребуется больше энергии, чем они когда-либо могли бы потребить для производства новой раковины
Их ДНК постоянно восстанавливается с помощью имеющегося у них фермента, и технически они могли бы жить вечно, если бы постоянно получали достаточно энергии для успешной линьки.
16. Вершина Эвереста сделана из морского известняка, который когда-то находился на дне океана
17. Согласно правилам Министерства сельского хозяйства США, любой кабачок с мякотью золотистого цвета может быть официально обозначен как тыква
19. Во время войны между Францией и Индией у Джорджа Вашингтона был ужасный геморрой. Настолько ужасный, что он не мог ездить верхом, и его приходилось везти на повозке
Этот факт упоминается в биографии Джорджа Вашингтона Washington: A Life, написанной историком Роном Черноу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Во-первых не "как вид", а как "надотряд в классе хрящевых рыб", насчитывающий 8 отрядов, 34 современные семейства с 106 родами и 526 видами. Самые древние виды появились 400 миллионов лет назад, самые молодые моложе человеческого рода (около 200 тыс лет назад).
Во-вторых: "Зная количество сажи и скорость ее накопления в кольцах, ученые подсчитали, что для ее появления в имеющихся количествах понадобилось бы от 10 до 100 миллионов лет.
У нового открытия уже появились противники: «Кольца выглядят молодыми, но это не значит, что они действительно молоды, заявляет специалист по планетам из Японского агентства аэрокосмических исследований Рюки Хёдо. Есть еще некоторые процессы, которые не были рассматрены». Например, уровень загрязнения мог изменяться, увеличившись за последние тысячелетия, либо кольца могут очищаться, «сбрасывая» пыль на планету."
"Аксолотли на самом деле являются разновидностью саламандр," Аксолотли, на самом деле, личинка саламандры Амблистомы, способная к размножению. Это явление называется "педогенез", и встречается у нематод, насекомых и ракообразных.
При этом, аксолотля можно заставить превратиться в амблистому, если долго и терпеливо понижать уровень воды в аквариуме. Аксолотль начёт вырабатывать нужные гормоны и трансфмируется.
"Во время войны между Францией и Индией" Это 5+! До переводчика это была франко- индейская война 1754 - 1763гг.
У омаров панцирь, а не раковина.
Вершина эвереста состоит из известняка, её никто не "делал".
Переводчик ленив, нелюбопытен и нерусский.
до Индии?
Кабачок и так тыква.
Омаров жалко! Но они вкусные.