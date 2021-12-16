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20 фактов для любознательных читателей

20 фактов для любознательных читателей (21 фото)

Автор:
16 декабря 2021 12:51
Сообщество : Факты
Метки: Вот это ДА   интересно   интересные факты   любопытные факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
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В этой небольшой подборке вы найдете самые разные факты из истории, ботаники, зоологии и других областей знаний. Каждый из них по-своему интересен и увлекателен.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вот это ДА   интересно   интересные факты   любопытные факты   ну и ну   познавательно   факты   хочу все знать   
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33k
KiploksAKS Час назад
"Акулы как вид старше колец Сатурна"
Во-первых не "как вид", а как "надотряд в классе хрящевых рыб", насчитывающий 8 отрядов, 34 современные семейства с 106 родами и 526 видами. Самые древние виды появились 400 миллионов лет назад, самые молодые моложе человеческого рода (около 200 тыс лет назад).

Во-вторых: "Зная количество сажи и скорость ее накопления в кольцах, ученые подсчитали, что для ее появления в имеющихся количествах понадобилось бы от 10 до 100 миллионов лет.
У нового открытия уже появились противники: «Кольца выглядят молодыми, но это не значит, что они действительно молоды, заявляет специалист по планетам из Японского агентства аэрокосмических исследований Рюки Хёдо. Есть еще некоторые процессы, которые не были рассматрены». Например, уровень загрязнения мог изменяться, увеличившись за последние тысячелетия, либо кольца могут очищаться, «сбрасывая» пыль на планету."

"Аксолотли на самом деле являются разновидностью саламандр," Аксолотли, на самом деле, личинка саламандры Амблистомы, способная к размножению. Это явление называется "педогенез", и встречается у нематод, насекомых и ракообразных.
При этом, аксолотля можно заставить превратиться в амблистому, если долго и терпеливо понижать уровень воды в аквариуме. Аксолотль начёт вырабатывать нужные гормоны и трансфмируется.

"Во время войны между Францией и Индией" Это 5+! До переводчика это была франко- индейская война 1754 - 1763гг.
У омаров панцирь, а не раковина.
Вершина эвереста состоит из известняка, её никто не "делал".
Переводчик ленив, нелюбопытен и нерусский.
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15k
koleos72 53 минуты назад
Олень бананы любит! Кто же их не любит то?!
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7k
Фельдъегерь Час назад
4. так вот почему они всегда толпой нападают
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
А когда Франция с Индией вовала-то? Не припоминаю...
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
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14k
Booka1a 2 часа назад
т.е. если омара зарезал повар, то все равно омар умер от старости?
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474
Александр Booka1a 2 часа назад
так же как и сейчас в мире............9 огнестрельных ранений...............умер от ковида
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5k
Максим 2 часа назад
Можно соревноваться с немецкой овчаркой, она как раз может бежать со скоростью 45 км в час.
Кабачок и так тыква.
Омаров жалко! Но они вкусные.
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