Учиться, как известно, никогда не поздно. В этой подборке случайных фактов о нашем странном и удивительном мире вы узнаете правду о викингах и сиренах, сколько лет самому древнему в мире колесу, а также о том, как построить успешный бизнес (спойлер: делать то, что нашептывают голоса в голове).