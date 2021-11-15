Учиться, как известно, никогда не поздно. В этой подборке случайных фактов о нашем странном и удивительном мире вы узнаете правду о викингах и сиренах, сколько лет самому древнему в мире колесу, а также о том, как построить успешный бизнес (спойлер: делать то, что нашептывают голоса в голове).
1. В мифах Древней Греции сирены не были красивыми или похожими на русалок. Это были странные существа, похожие на птиц с человеческим лицом, которые приманивали жертв, обещая наделить их мудростью или предсказать будущее.
2. Многие птицы неохотно размножаются в маленьких стаях, поэтому в зоопарках для них часто ставят зеркала
3. В 50-х годах один исследователь пытался спроектировать сиденья в армейских самолетах под "среднестатистического" пилота, основываясь на параметрах тысяч летчиков. В итоге он обнаружил, что такое сиденье никому из них не подойдет. Так появились рег
5. По словам главы MI6, если бы Джеймс Бонд был реальным человеком, он бы не смог работать на британскую разведку, поскольку ему недостает эмоционального интеллекта, уважения к закону и качеств для командной работы.
7. В 1992 году шесть посетителей выставки в зоопарке Мемфиса, посвященной динозаврам, потребовали вернуть им деньги, когда узнали, что им не покажут живых динозавров.
8. В 1980 году у джазового гитариста Пэта Мартино случился припадок, который едва не привел к его смерти. В результате Мартино потерял память и не помнил, как играть на гитаре. Он заново научился играть, возобновил карьеру в 1987 году и продолжил выс
9. Молодой бизнесмен Артур Стиллвелл из Канзас-Сити проложил около 5 километров железной дороги, основал более 40 городов и придумал способ перевозки живых устриц поездом, и все благодаря голосам в голове, которые говорили ему, что делать.
10. Неуспевающий студент из Принстона написал курсовую работу, в которой описал, как сделать ядерную бомбу. Он получил пятерку, но его курсовую конфисковало ФБР.
11. В какой-то момент съемки фильма «Старикам тут не место» пришлось приостановить, поскольку съемочная группа фильма «Нефть» тестировала пиротехнику в том же месте и слишком сильно надымила.
12. Один город в Шотландии празднует Хэллоуин в последнюю пятницу октября, а не 31-го числа, чтобы на следующий день большинству не пришлось идти на работу или учебу.
13. В течение последних нескольких десятилетий брюссельскую капусту разводят так, чтобы на вкус она была менее горькой, но это снижает ее противораковые свойства.
14. В 1867 году американский бизнесмен побывал на чтении "Рождественской песни" Диккенса, и она так его растрогала, что он закрыл свою фабрику на Рождество и отправил каждому работнику по индейке.
15. Королева Виктория восхищалась Гарриет Табман и лично подарила ей шаль из шелкового кружева и льна в 1897 году. Сейчас шаль выставлена в Национальном музее афроамериканской истории и культуры.
16. Спонсор передачи "Вопрос на 64000 долларов" косметическая компания Revlon пыталась избавиться от участницы, которая не носила макияж в эфире. Доктору Джойс Бразерс специально задавали все более странные вопросы, но она продолжала отвечать правиль
17. В датском языке около 40 гласных звуков, и его так сложно выучить, что датские дети в 15 месяцев знают в среднем на 30% меньше слов, чем норвежские дети, и им требуется на два года больше, чтобы выучить прошедшее время.
18. В 1984 году астронавт Брюс Маккэндлес побывал в открытом космосе в свободном полете без какой-либо механической связи с кораблем, находившимся в 98 метрах от него.
19. В 1999 году Microsoft хотела приобрести домен www.Windows2000.com, но он уже принадлежал парню по имени Боб. К счастью, Microsoft оказалась владельцем домена www.Bob.com, и они успешно обменялись.
20. Викинги верили, что в их раю, Вальхалле, живет коза, чье вымя является неиссякаемым источником пива.
21. У женщин викингов были гораздо более мужественные лица, чем у современных женщин, а у мужчин наоборот — более женственные, чем у мужчин нашего времени. Из-за этого по одному только черепу очень сложно определить, кому принадлежал скелет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2...поэтому в зоопарках для них часто ставят зеркала / т.к. птицы привыкли устраивать свинг-пати?
3... Так появились рег / истраторы мышечной ткани седалещного нерва?
8.... возобновил карьеру в 1987 году и продолжил выс / какивать на сцену голым?