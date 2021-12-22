25 занятных фактов, которые очень хорошо запоминаются

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Бывают такие вещи, что если хоть раз где-то о них услышал или прочитал, уже не можешь выбросить из головы. Эта коллекция любопытных фактов - яркое тому подтверждение.
1. Есть компания, которая позволяет увековечить память о близком человеке в виде кораллового рифа
Урну с прахом захоранивают в специально спроектированном рифе из экологически чистого бетона, который размещен на дне океана. Он обрастает кораллами и становится памятником хорошо прожитой жизни. Компания называется Eternal Reef (Вечный Риф).
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2. Выражение "потеет, как свинья" технически неверно, потому что свиньи физически не могут потеть
4. Всем трем бывшим женам Тома Круза во время развода с ним было по 33 года
Существуют даже конспирологические теории по этому поводу.
5. Когда-то вафли с мышьяком употребляли в пищу для улучшения состояния кожи и борьбы с веснушками
Ну, пока люди не осознали, что это медленно их убивает.
6. Извини, Дисней, но первый полнометражный анимационный фильм вышел за 20 лет до "Белоснежки и семи гномов".
Это был аргентинский немой фильм 1917 года под названием "Эль Апостол".
7. Немецкий шоколадный торт на самом деле был изобретен в Техасе дамой по имени миссис Джордж Клэй
Слово German в названии десерта означало не "немецкий", а всего лишь фамилию американца Сэма Джермэна, который создал шоколад для Baker's Chocolate Company. Этот шоколад использовался в оригинальном рецепте торта.
8. Николас Кейдж известен в Голливуде своей расточительностью и любовью к диковинным приобретениям
Среди его прошлых покупок числятся домашний осьминог за 150 000 долларов, дома с привидениями и сморщенные головы пигмеев. И это лишь несколько примеров.
10. Несмотря на то, что это незаконно и опасно, можно пройти пешком из России на Аляску через Берингов пролив, когда он замерзает зимой
12. У сов нет глазных яблок. Их глаза неподвижны
Так что совы не двигают глазами, зато они могут поворачивать голову по горизонтали на 180 градусов и наклонять ее вперед-назад на 270 градусов. В этом им нет равных.
13. В Японии редакторы добавили пятый палец к рукам Боба Строителя, чтобы зрители не подумали, что он связан с японской мафией Якудза
По данным BBC, члены Якудза "отрезали себе мизинцы в знак того, что им можно доверять и у них есть сила воли".
17. Фунтовый кекс из муки, масла, яиц и сахара получил свое название потому, что каждый ингредиент берётся в количестве одного фунта
18. До того, как добиться славы, Мадонна работала в Dunkin 'Donuts. Ее уволили за то, что она брызнула желе на клиента
20. В Таиланде ежегодно проводится фестиваль "Обезьяний банкет"
Жители Лопбури чествуют 3000 обезьян, которые живут недалеко от храма Пхра Пранг Сам Йот, предоставляя им 4,5 тонны фруктов, овощей и других угощений.
22. Школьный учитель Шакиры запретил ей выступать в хоре и сказал, что поет она ужасно
Бывшие одноклассники также утверждают, что она не пела, "блеяла как коза".
24. Джек Николсон вырос, полагая, что его мама, Джун, была его сестрой, а его бабушка, Этель Мэй, была его матерью
Правду он узнал только после их смерти.
25. И, наконец, задолго до того, как Нью-Йорк получил свое культовое прозвище "Большое яблоко", он был известен как "Новый апельсин"
Когда голландцы захватили Нью-Йорк у англичан в 1673 году, они переименовали штат в Нью-Оранж в честь Вильгельма III Оранского. Но это длилось недолго, потому что в следующем году англичане восстановили контроль над городом и переименовали его в Нью-Йорк.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Члены Якудза иногда действительно без мизинца и то и 2-3 пальцев .
У японской мафии такое вот наказание за мелкие косяки .
-хорошо прожитой или богато прожитой? У хорошо проживших жизнь людей обычно как раз простенькие недорогие надгробия, в отличии от всяких бандюганов, политиков, барыг и прочей мрази.
Мало кто что понял,
Лично я не понял,
Вовсе ниуя,
Очевидно автор,
Брызгая желеем,
Смачно морщил головы,
Весело блея.
В оригинале 30 фактов)
"30 Random Facts That Never Crossed My Mind, But Now I Can't Get Them Out Of My Head"