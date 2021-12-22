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25 занятных фактов, которые очень хорошо запоминаются

25 занятных фактов, которые очень хорошо запоминаются (26 фото)

Автор:
22 декабря 2021 16:04
Сообщество : Факты
Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   вот это да!   интересные факты   любопытные факты   ну и ну   факты   хочу все знать   
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Бывают такие вещи, что если хоть раз где-то о них услышал или прочитал, уже не можешь выбросить из головы. Эта коллекция любопытных фактов - яркое тому подтверждение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в копилку знаний   в копилку эрудита   вот это да!   интересные факты   любопытные факты   ну и ну   факты   хочу все знать   
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1k
Yus Час назад
Это ж каким надо быть недоучкой, что бы писать такую ахинею?
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707
Duke_kir 5 минут назад
14. Дженнифер Лоуренс свежевать белок, готовясь к роли в фильме "Зимняя кость"
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4k
Виталий Касандров 10 минут назад
Никогда не слышал про немецкий торт и фунтовый кекс.
Члены Якудза иногда действительно без мизинца и то и 2-3 пальцев .
У японской мафии такое вот наказание за мелкие косяки .
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60k
Опиум для народа Полчаса назад
-"Урну с прахом захоранивают в специально спроектированном рифе из экологически чистого бетона, который размещен на дне океана. Он обрастает кораллами и становится памятником хорошо прожитой жизни."-
-хорошо прожитой или богато прожитой? У хорошо проживших жизнь людей обычно как раз простенькие недорогие надгробия, в отличии от всяких бандюганов, политиков, барыг и прочей мрази.
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11k
Taximaxi 54 минуты назад
Из всего вот этого,
Мало кто что понял,
Лично я не понял,
Вовсе ниуя,
Очевидно автор,
Брызгая желеем,
Смачно морщил головы,
Весело блея.
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1k
Yus Час назад
Ты удивишься, как горит сваленное в кучу сырое зерно.
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41k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
чето я первый раз слышу выражение "потеет как свинья"... есть выражение грязный как свинья
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26k
Vazari Час назад
А скопипастить полную статью силенок не хватило? Или гугл переводчик отключили?
В оригинале 30 фактов)
"30 Random Facts That Never Crossed My Mind, But Now I Can't Get Them Out Of My Head"
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