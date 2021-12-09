30 невероятных фактов для настоящих эрудитов

25. В 1894 году премьер-министр Великобритании Уильям Юарт Гладстон открыл библиотеку, чтобы поделиться собственными книгами с людьми, которые не могли себе их позволить. Потратив на это 40 000 фунтов стерлингов, 85-летний Гладстон затем перевез на тележке в библиотеку, которая находилась в километре от его дома, 32 000 книг. Его дочь, которая помогала ему вместе со слугой, сказала, что отец хотел «свести книги, у которых не было читателей, с читателями, у которых не было книг».