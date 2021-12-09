30 невероятных фактов для настоящих эрудитов

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1. Во время теракта 11 сентября собака по имени Розелла вывела группу людей, включая своего слепого хозяина, из Северной башни, преодолев более 1463 ступеней. Она остановилась только один раз, чтобы успокоить женщину с панической атакой.
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2. Однажды в Париже водитель автобуса выгнал всех пассажиров, потому что они не хотели освобождать место для мужчины в инвалидной коляске. Потом он пустил этого мужчину в салон и так и уехал с одним пассажиром.
3. Второй помощник капитана «Титаника» до последнего оставался на борту, помогая пассажирам. В какой-то момент он застрял под водой и спасся только благодаря взорвавшемуся котлу. Во Вторую мировую войну он спас 127 человек в ходе эвакуации войск из Дюнкерка.
4. Поезда в Нидерландах работают на энергии ветра. Часа работы ветряной мельницы хватает на 193 километра; каждый день мельницы вырабатывают достаточно энергии для 5500 поездок. Благодаря этой системе 600 000 пассажиров ежедневно совершают поездки без загрязнения атмосферы.
5. Съемочная группа «Возвращения джедая» высмеяла дизайн адмирала Акбара, назвав его уродливым. Но режиссер Ричард Маркуанд отказался менять его, сказав, что детям полезно знать, что хорошие люди не всегда красивые, а плохие — не всегда уродливые.
6. Когда Кайли Дженнер попыталась зарегистрировать в США торговую марку «Кайли», на нее подала в суд Кайли Миноуг, которая выступала под именем «Кайли» еще до рождения Дженнер. В 2017 году Миноуг выиграла дело, в ходе которого ее адвокат назвал Дженнер «персоной из второсортных реалити-шоу».
7. В немецком городе Ульм на улицах установлены ветрозащитные и водонепроницаемые спальные капсулы для бездомных. «Ульмские гнезда» из стали и дерева вмещают до двух человек и защищают от ветра, холода и осадков. Они также оборудованы солнечными батареями, радиосвязью и датчиками движения, которые оповещают социальных работников, когда капсулу занимают.
8. Когда защитник природы Лоуренс Энтони, также известный как «Заклинатель слонов», скончался, дикие слоны, которых он помог спасти, пришли к его дому в Южной Африке, чтобы оплакать его. Они простояли у его дома два дня, прежде чем разойтись.
9. Девочка по имени Габи Манн с 2011 кормит ворон, которые прилетают в ее сад. Вороны в ответ приносят ей подарки, выражая таким образом свою привязанность. В числе «сокровищ», которые птицы приносили Габи за все годы: черная пуговица, маленький серебристый шарик, голубая скрепка, голубая деталька конструктора Лего, желтая бусина, сердечко жемчужного цвета и другие вещи.
10. Коренные американцы сажали «Трех сестер» (их главные сельскохозяйственные культуры — тыкву, кукурузу и вьющуюся фасоль) рядом друг с другом, поскольку они взаимно полезны. Кукуруза служит шестом, по которому вьются побеги фасоли, фасоль обеспечивает наличие азота в почве и удерживает кукурузу во время сильного ветра, а тыква удерживает влагу в земле и не дает расти сорнякам.
11. Джозеф Страусс, инженер, спроектировавший мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско, настоял на установке страховочной сетки под мостом на время строительства, поскольку беспокоился о рабочих. Сетка спасла жизни 19 человек.
12. Знаменитый афоризм «как только закрывается одна дверь, другая открывается» на самом деле принадлежит Александру Грэму Беллу. Цитата заканчивается словами: «Но часто мы так долго и скорбно смотрим на закрытую дверь, что не замечаем те, что открылись».
13. В Первую мировую войну после крупных сражений специально обученных собак направляли в окопы искать пострадавших солдат. Они приносили средства первой помощи раненым и утешали умирающих. Собаки также были обучены находить медиков и приводить их к раненым. Этих собак называли «собаками милосердия», и они спасли жизни тысяч людей.
14. Каждый год 1 августа ровно в пять часов вечера Варшава замирает: люди и машины останавливаются на одну минуту, чтобы почтить память участников Варшавского восстания, которое началось 1 августа 1944 года.
15. Ривер Феникс должен был сыграть репортера в «Интервью с вампиром» 1994 года, но скончался за две недели до начала съемок. Роль отдали Кристиану Слейтеру, который пожертвовал свой гонорар за фильм двум любимым благотворительным организациям Феникса: Earth Trust и Earth Save.
16. В 1991 году женщину по имени Патриция Сталлингс приговорили к пожизненному заключению за убийство: она якобы отравила своего ребенка антифризом. В заключении Сталлингс родила еще одного ребенка, которого поместили в приемную семью. Спустя некоторое время у ребенка появились те же симптомы, что и у первого ребенка Сталлингс. Оказалось, что у обоих детей было редкое генетическое заболевание, симптомы которого похожи на симптомы отравления антифризом.
17. Законы Хаммурапи, законодательный свод старовавилонского периода, созданный почти 4000 лет назад (1775-1750 годы до нашей эры) в некоторых аспектах значительно опережал свое время. Помимо законов, которые затрагивали такие темы, как право на собственность, развод и запрещение инцеста, он также устанавливал минимальную заработную плату. Кодекс был написал за 2000 лет до Нового Завета.
18. Разрыхлитель теста — продукт настоящей любви! Английский химик и производитель продуктов питания Альфред Бёрд хотел придумать хлеб специально для своей жены, у которой была аллергия на яйца и дрожжи. В итоге в 1843 году он изобрел альтернативу — первую разновидность разрыхлителя теста.
19. Хотя «Мир Уэйна» вышел спустя несколько месяцев после смерти Фредди Меркьюри, музыканту все-таки удалось заранее увидеть знаменитую сцену, в которой герои поют Bohemian Rhapsody в машине. Сцена очень понравилась Меркьюри; она показалась ему смешной, и он думал, что использование песни в фильме позволит группе снова стать популярной в Америке.
20. В 1940 году еврейская супружеская пара Ханс и Маргарет Рей решили бежать из Парижа, пока нацисты не захватили его. Они уехали из города на велосипедах, которые собрал Ханс, и взяли с собой минимум вещей, среди которых был черновик знаменитой детской книги «Любопытный Джордж».
21. У слонов есть свои похоронные ритуалы. Неоднократно они «хоронили» мертвых или спящих людей и помогали раненым: однажды пожилая женщина народа туркана уснула под деревом, а проснувшись, увидела, что над ней стоит слон и очень осторожно касается ее хоботом. Вскоре к ним подошли другие слоны и начали «хоронить» ее под ветками. Женщину нашли на следующий день целой и невредимой.
22. Однажды на занятии по актерскому мастерству, которое вела Стелла Адлер, начинающим актерам предложили изобразить куриц, на которых вот-вот упадет атомная бомба. Большинство учеников начали квохтать и судорожно метаться по комнате, и только Марлон Брандо спокойно сел и сделал вид, что несет яйцо. Когда его спросили, почему он так спокойно отреагировал, Брандо сказал: «Я же курица — что я вообще знаю о бомбах?».
23. У драматурга Джорджа Бернарда Шоу была крохотная хижина, в которой он писал свои работы. Хижина стояла на круговых рельсах, чтобы ее можно было поворачивать в течение дня вслед за солнечным светом. Внутри была пишущая машинка, электрический обогреватель, телефон на случай необходимости (например, попросить еды) и койка, на которой можно было недолго вздремнуть. Шоу назвал хижину «Лондон», чтобы нежелательным гостям говорили, что он «уехал в столицу».
24. Стивен Кинг продает права на экранизацию некоторых своих коротких рассказов всего за 1 доллар, чтобы у студентов и начинающих режиссеров была возможность снять фильм по мотивам его произведений.
25. В 1894 году премьер-министр Великобритании Уильям Юарт Гладстон открыл библиотеку, чтобы поделиться собственными книгами с людьми, которые не могли себе их позволить. Потратив на это 40 000 фунтов стерлингов, 85-летний Гладстон затем перевез на тележке в библиотеку, которая находилась в километре от его дома, 32 000 книг. Его дочь, которая помогала ему вместе со слугой, сказала, что отец хотел «свести книги, у которых не было читателей, с читателями, у которых не было книг».
26. На многих старых зданиях в Великобритании можно заметить табличку «Старинный свет». Она закрепляет за домовладельцем «право на свет»: по закону, если окно служило источником света 20 лет или дольше, его запрещено загораживать новым зданием, стеной или деревом.
27. Пианист Антон Рубинштейн любил поваляться в постели, и его жена придумала хитрый способ, как заставить его подняться. Она играла на пианино незавершенные аккорды, и это настолько его раздражало, что он вставал и доигрывал аккорд. Пока он это делал, его жена быстро застилала постель, чтобы он не лег обратно.
28. Леонардо да Винчи изготовил несколько реплик бычьего сердца, залив горячий воск в настоящие. Затем он использовал восковые слепки, чтобы сделать стеклянные модели, через которые потом пропускал воду с семенами, чтобы изучить гидравлические свойства крови, проходящей через сердце и его клапаны. Он также обнаружил вихревые кольца, которые помогают сердцу закрываться после каждого удара.
29. В 1965 году украинец из села Межирич хотел расширить погреб в доме и случайно обнаружил нижнюю челюсть мамонта. В ходе дальнейших раскопок в селе обнаружили четыре хижины, построенные из 149 костей мамонта. Эти хижины, возрастом примерно 15 000 лет, являются самыми древними убежищами, построенными первобытными людьми.
30. Однажды житель Китая приобрел подлежащий возврату билет в салон первого класса, благодаря которому у него был доступ в VIP-зону аэропорта, где богатые пассажиры могут питаться бесплатно. За год мужчина 300 раз переносил вылет на другой день, чтобы поесть на халяву. Когда авиакомпания разгадала его хитрый план, он просто сдал билет, и ему вернули деньги.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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