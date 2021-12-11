Единственный в мире человек, выживший после облучения в 300 тысяч рентген-советский физик БугорскийАнатолий Петрович Бугорский является советским и российским учёным в области субъядерной физики, которая в свою очередь изучает свойства и структуру элементарных частиц, а также их взаимодействие...