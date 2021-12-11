Его сын Квентин был убит в воздушном бою над Францией во время Первой мировой войны. Второго сына, Арчибальда, ранили во время Первой и Второй мировых войн. Третий сын Кермит покончил с собой, служа в военной разведке на Аляске, а четвертый сын Тед умер от сердечного приступа после одного из вторжений во время Второй мировой.