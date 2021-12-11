В зависимости от времени года и суток северные олени меняют цвет глаз. Так они адаптируются к переходу от почти полной темноты полярной ночи к свету дня. У них коричневые глаза летом и синие зимой
В 1921 году в США и Канаде было 14 миллионов телефонов. 4 августа все они были одновременно отключены на одну минуту. Это сделали в знак уважения изобретателю телефона Александру Грэму-Беллу в день его похорон
Хозяин Café de la Rotonde в Париже разрешил голодающим художникам расплачиваться картинами и рисунками. В 1900-х годах стены кафе были украшены рисунками разных художников. Сейчас эти работы - бесценны
У жертв Помпеи были почти идеально здоровые зубы - благодаря диете с низким содержанием сахара и местному источнику воды, богатому фтором
Вторая по высоте гора в мире, Чогори (К2), гораздо опаснее для восхождения, чем Эверест. Примерно один из четырех человек, которые пытаются ее покорить, погибает
Хайрем Стивенс Максим, изобретатель автоматического пулемета, потратил на испытательную стрельбу из своего оружия так много времени, что оглох. Позже его сын Хайрам Перси Максим изобрел глушитель - но слишком поздно, чтобы спасти слух отца
Во время трагедии 11 сентября 2001 года собака-поводырь Розелла вывела слепого своего хозяина Майкла Хингсона с 78-го этажа. Они успели добраться до метро перед тем, как разрушилась одна из башен
Писательница Мэри Шелли опубликовала свой роман "Франкенштейн, или современный Прометей" в 19 лет. Темы рождения и смерти в книге отражают смерть как ее первого младенца, так и сестры в течение короткого периода времени
После смерти леди Дианы двух словацких туристов приговорили к 28 дням тюремного заключения за то, что взяли 11 плюшевых мишек и цветы у дворца, где жители почтили память принцессы. Позже наказание смягчили до штрафа
Советский хирург Леонид Иванович Рогозов удалил себе аппендикс во время антарктической экспедиции в 1961 году. Он был единственным врачом экспедиции, и сделал себе операцию за 1 час 45 минут
Актриса Нишель Николс получила имя своей героини Ухура в фильме "Звездный путь" благодаря книге, которую однажды принесла с собой - "Uhuru" Роберта Руарка
В 1926 году президенту Калвину Кулиджу и его супруге прислали енота для обеда на День благодарения. Но вместо этого они сделали енота своим домашним питомцем
Когда семена ванили привезли из Южной Америки в Европу, европейцы более 300 лет не могли их выращивать. Только в 1836 году было обнаружено, что пчела из Мексики была единственным опылителем ванильной орхидеи
Всемирно известный оркестр Trans-Siberian Orchestra пожертвовал более 16 000 000 долларов на благотворительность с тех пор, как начал гастролировать
В Канаде есть небольшая область, где пересекаются ареалы обитания черных медведей, медведей гризли и белых медведей
Млечный Путь получил свое название не просто так. По древнегреческой легенде, это - молоко, которое брызнуло из груди богини Геры, жены Зевса, когда тот решил покормить новорожденного Геракла ее грудью
Известный американский саксофонист Кенни Джи был одним из первых инвесторов в Starbucks. Он заработал на инвестициях больше, чем на музыкальной карьере
В 1838 году 14-летний мальчик по прозвищу "мальчик Джонс" ворвался в Букингемский дворец, и украл нижнее белье королевы Виктории
Уилсон А. Бентли - американский фотограф, который в 1885 году сделал первую фотографию снежинки вблизи. За свою жизнь он сделал более 5 тысяч фотографий снежинок
McDonalds потеряли эксклюзивное право на название "Биг Мак" из-за судебных разбирательств с рестораном под названием Supermac. Владелец ресторана не мог развивать свой бизнес из-за похожего названия блюд конкурента - и в итоге выиграл дело
Джек Николсон вырос, думая, что его мать была его сестрой. Мать родила его в 17 лет, и она не была замужем. Ее родители воспитывали его как своего ребенка, а мать была "в роли" сестры. Репортеры журнала Time рассказали актеру об этом в 1974 году
Оскар Шиндлер бросил свою жену после того, как стал банкротом - и вернулся в Германию, оставив ее в Аргентине. Они больше никогда не виделись, хотя и оставались женатыми
Сотрудник ядерного объекта в Японии подвергся воздействию 17 зивертов радиации - это в два раза больше дозы, способной убить человека. Несмотря на это, его поддерживали в живых в течение 83 дней
Из-за гравитационного замедления времени поверхность Земли примерно на 2,5 года старше ее ядра
Коктейли "Белый русский" и "Черный русский" не имеют отношения к России. Их назвали так только из-за водки в составе. "Белый русский" был впервые упомянут в газете Oakland Tribune в 1965 году, и стал популярным после фильма "Большой Лебовски" (1998)
Все сыновья Теодора Рузвельта, 26-го президента США, погибли в войнах
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пфф!
Единственный в мире человек, выживший после облучения в 300 тысяч рентген-советский физик Бугорский
И как можно одновременно отключить 14 миллионов телефонов? В 1921 году?
В Британии продали на аукционе труселя королевы Виктории за 1000 фунтов. Как видно, Вика была знатной толстой бабищей.