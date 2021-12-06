27 фактов, которые понравятся любителям статистики

953
28
Любой факт звучит и выглядит гораздо убедительнее, если в нем есть конкретные цифры. Статистика помогает нам оценить количественно самые разные аспекты нашего мира и, тем самым, лучше его понять. Вот несколько интересных фактов, которые вас и развлекут, и дадут пищу для размышлений.
1.
Правительство США "потеряло" шесть термоядерных боеголовок. Они были либо утеряны, либо украдены во время транспортировки, и в данный момент одна из крупнейших ядерных сверхдержав в мире не знает, где они находятся.
×
×
2.
Вероятность того, что в США вас укусит акула, ниже, чем вероятность того, что вас укусит какой-то незнакомый человек в Нью-Йорке. Также у вас больше шансов быть убитым торговым автоматом, чем акулой. Из этого следует вывод, что незнакомых торговых автоматов в Нью-Йорке следует избегать любой ценой.
3.
На 10% самых сильно пьющих людей приходится 60% всего алкоголя, потребляемого в США. И эти люди выпивают примерно 74 напитка в неделю, так что получается, что всю алкогольную промышленность поддерживают на плаву завзятые алкоголики.
4.
Если сжать существование Земли до 24-часового дня, то жизнь зародилась бы в 4 часа утра, растения появились бы в 10 часов вечера, динозавры - примерно с 11 вечера до 23:40, а люди - в 23:59. Из книги Билла Брайсона "Краткая история почти всего на свете" (“A Short History of Nearly Everything”).
6.
Католическая церковь скрывала данные отчетов в среднем о 8-9 случаях сексуального насилия над детьми в день на протяжении более 71 года.
7.
У каждого третьего австралийца к 70 годам диагностируют рак кожи. Даже хуже: поиск Гугл утверждает, что "минимум у 2 из 3 жителей Австралии будет диагностирован рак кожи к 70 годам".
10.
Все планеты в нашей солнечной системе можно вместить между Землей и Луной, и при этом еще останется немного свободного места.
14.
Мы ближе по времени к рождению Клеопатры, чем она ко времени строительства Великой пирамиды.
15.
В настоящее время из-за болезней, связанных с терактом 11 сентября, погибло больше сотрудников службы экстренного реагирования и выживших, чем было потеряно в Ground Zero в день атаки. Это число будет продолжать расти из-за огромного количества проблем со здоровьем, вызванных пылью и дымом, которые вдыхали все, кто находился рядом во время и после падения башен.
17.
Земля за час получает от Солнца больше энергии, чем используется на всей планете за год.
19.
Если бы вы родились в 1923 году в Советском Союзе мужчиной, у вас был бы 80-процентный шанс погибнуть во Второй мировой войне.
20.
По данным ФБР, в настоящее время в США насчитывается более 25 активных серийных убийц.
22.
По оценкам, медведи убивают более двух миллионов лососей в год. Нападения лососей на медведей случаются гораздо реже.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове
- 25 занимательных фактов из серии "Сегодня я узнал"
- 30 интересных фактов из онлайн-сообщества "Today I Learned"
- 20 исторических фактов, о которых нам не рассказывали в школе
- 30 кратких фактов для разминки мозга
Метки: Просто статистика в копилку знаний в копилку эрудита жизнь в сша интересные факты удивительная статистика факты факты о мире
24
Понравилось24
Новости партнёров
Если взять обыкновенный лист бумаги условно бесконечной площади и складывать его пополам, понадобится 42 складки, чтобы добиться толщины, превышающей расстояние от Земли до Луны... О как!
Нам осталась 1 минута...
Койоту, который размером с типичную бездомную дворняжку, хорошего пинка хватит, чтобы пришибить его насмерть.
_________________________________________
В США вас скорее коп, чем корова.