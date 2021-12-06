27 фактов, которые понравятся любителям статистики

В настоящее время из-за болезней, связанных с терактом 11 сентября, погибло больше сотрудников службы экстренного реагирования и выживших, чем было потеряно в Ground Zero в день атаки. Это число будет продолжать расти из-за огромного количества проблем со здоровьем, вызванных пылью и дымом, которые вдыхали все, кто находился рядом во время и после падения башен.