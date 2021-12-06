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27 фактов, которые понравятся любителям статистики

27 фактов, которые понравятся любителям статистики (28 фото)

Автор:
06 декабря 2021 14:51
Сообщество : Факты
Метки: Просто статистика   в копилку знаний   в копилку эрудита   жизнь в сша   интересные факты   удивительная статистика   факты   факты о мире   
953
28
Любой факт звучит и выглядит гораздо убедительнее, если в нем есть конкретные цифры. Статистика помогает нам оценить количественно самые разные аспекты нашего мира и, тем самым, лучше его понять. Вот несколько интересных фактов, которые вас и развлекут, и дадут пищу для размышлений.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Просто статистика   в копилку знаний   в копилку эрудита   жизнь в сша   интересные факты   удивительная статистика   факты   факты о мире   
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10  комментариев
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11k
Голос Вселенной 2 часа назад
Про планеты между Землей и Луной напомнило.....
Если взять обыкновенный лист бумаги условно бесконечной площади и складывать его пополам, понадобится 42 складки, чтобы добиться толщины, превышающей расстояние от Земли до Луны... О как!
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6k
Сергей Ко Час назад
№4. люди - в 23:59
Нам осталась 1 минута...
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16k
Corvus Corax Час назад
"В США вас скорее убьет корова, чем койот."
Койоту, который размером с типичную бездомную дворняжку, хорошего пинка хватит, чтобы пришибить его насмерть.
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38k
Андрей 2 часа назад
В США вас скорее убьет корова, чем койот.
_________________________________________

В США вас скорее коп, чем корова.
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