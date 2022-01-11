В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова больше не посещала университет после выходки отца

В МГУ рассказали, что Алиса смогла сдать только один экзамен - русской язык. За второй экзамен, введение в психологию Алиса получила "неуд". Именно тогда её отец закатил скандал прямо в стенах университета. 11 января в МГУ снова подтвердили, что с 8 января Алиса не появлялась на занятиях. По заявлению родителей, девочка занимается дома, так как они опасаются за безопасность своего ребенка.

– А с 24 декабря 2021 года по настоящее время мы не видели ее на сдаче зачетов и экзаменов, – рассказала «МК» пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих. – На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Алисы Тепляковой на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно.