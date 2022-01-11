В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова больше не посещала университет после выходки отца

За судьбой 9-летней Алисы Тепляковой следит вся страна. Девочка поступила в МГУ и в декабре должна была сдавать первую сессию. Вопреки ожиданиям родителей, Алиса сессию завалила. В МГУ заявили, что с 24 декабря не могут связаться с семьёй Алисы.
В МГУ рассказали, что Алиса смогла сдать только один экзамен - русской язык. За второй экзамен, введение в психологию Алиса получила "неуд". Именно тогда её отец закатил скандал прямо в стенах университета. 11 января в МГУ снова подтвердили, что с 8 января Алиса не появлялась на занятиях. По заявлению родителей, девочка занимается дома, так как они опасаются за безопасность своего ребенка.
– А с 24 декабря 2021 года по настоящее время мы не видели ее на сдаче зачетов и экзаменов, – рассказала «МК» пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих. – На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Алисы Тепляковой на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно.
На психфаке добавили, что до сих пор не могут связаться с Алисой или ее законными представителями. Со своей стороны, факультет психологии по-прежнему надеется «на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в 9-летнем возрасте».
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Родители юной первокурсницы с ним не согласны.
Источник:
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Самое нормально, это на законодательном уровне запретить поступать в высшие учебные заведения до 14 лет.
Ни детства, ни друзей.... Посадить папашу на стакан (он воду мутит) и туда, где Шурик был в "пленнице".
Уже рекламодатели насторожились. Лицо медийное. Если и не профессия,то лицо сработает.
А сейчас, я за то, что бы одаренным детям помогали (меня кстати перевели в лицей позже, который окончил с четырьмя "хорошо" из 16 предметов). А бросать во взрослое общество ради амбиций родителей? Тем более ради учебы на психолога?)))
Психолог это же не просто заучить материал, это человек который должен уметь найти подход к другому человеку, понять его проблемы, что-то посоветовать.