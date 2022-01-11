FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5487 постов • 824 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова больше не посещала университет после выходки отца

В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова больше не посещала университет после выходки отца (3 фото)

Автор:
11 января 2022 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Теплякова   вундеркинд   интересное   мгу   ребёнок   учёба   фото   
775
3

За судьбой 9-летней Алисы Тепляковой следит вся страна. Девочка поступила в МГУ и в декабре должна была сдавать первую сессию. Вопреки ожиданиям родителей, Алиса сессию завалила. В МГУ заявили, что с 24 декабря не могут связаться с семьёй Алисы.

В МГУ рассказали, что Алиса смогла сдать только один экзамен - русской язык. За второй экзамен, введение в психологию Алиса получила "неуд". Именно тогда её отец закатил скандал прямо в стенах университета. 11 января в МГУ снова подтвердили, что с 8 января Алиса не появлялась на занятиях. По заявлению родителей, девочка занимается дома, так как они опасаются за безопасность своего ребенка.

– А с 24 декабря 2021 года по настоящее время мы не видели ее на сдаче зачетов и экзаменов, – рассказала «МК» пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих. – На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Алисы Тепляковой на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам неизвестно.

×
×

На психфаке добавили, что до сих пор не могут связаться с Алисой или ее законными представителями. Со своей стороны, факультет психологии по-прежнему надеется «на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в 9-летнем возрасте».

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Родители юной первокурсницы с ним не согласны.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Теплякова   вундеркинд   интересное   мгу   ребёнок   учёба   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ScorpionDS Полчаса назад
Ребенку уже нанесен непоправим вред, не думаю что этой семье можно как-то помочь, изъять ребенка нужно было раньше, сейчас его травмирует это еще больше, с родителями общаться думаю бесполезно они очевидно больные люди (впрочем я не врач делать такие диагнозы).

Самое нормально, это на законодательном уровне запретить поступать в высшие учебные заведения до 14 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димыч 8 секунд назад
Папаша- придурок, решивший хайпануть на дочке, решивший, что ВЕСЬ университет обязан подстроиться под его дочь. Причём, на факультет, где в силу своего возраста она может только тупо, энциклопедически зазубрить материал, поскольку не понимает ребёнок, как работают эмоции... Бедный ребёнок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
zloykoyot 48 секунд назад
Ушлые родители ради хайпа просто воспользовались дыркой в правилах высшей школы. И насмотревшись "Отроков во Вселенной" свято уверовали что детей можно спокойно внедрять во взрослую жизнь со всеми её трудностями. О дочери они не подумали ни разу. Ребёнок оказался в обществе людей, старше неё на 10 лет, она там чужая. Одногруппникам однозначно на неё насрать, у них свои интересы и говорить с ней им просто не о чем. Опять же лекция в университете сильно отличается от урока в школе. Преподаватель не будет говорить "Дети, запишите вот это", он стоит, пишет что-то на доске и говорит. В такой ситуации и бывшие одиннадцатиклассники-то теряются поначалу. А уж экзамен и подавно стресс. Тем более что в школе она в них попрактиковаться не успела толком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
809
Mazter Минуту назад
На фотках у родителей глаза первозбужденные. Может они просто [мат]..е, а никакие не супер днк-носители?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Anton Chigurh 4 минуты назад
простите но реально кто то думал что она в 9лет сдаст экзамены?
пфффф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Сибиряк 12 минут назад
Там папашу надо в дурку сдать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 13 минут назад
Проблема у родителей в голове....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ыукп 19 минут назад
Пля. Звиздец девочку жалко.

Ни детства, ни друзей.... Посадить папашу на стакан (он воду мутит) и туда, где Шурик был в "пленнице".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 24 минуты назад
Ну, рекламу-то своей дочке он уже сделал, а это уже полуспеха.
Уже рекламодатели насторожились. Лицо медийное. Если и не профессия,то лицо сработает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Полчаса назад
Помню в детстве хорошо учился, не гений конечно, но программу усваивал куда быстрее чем за учебный год. И тогда родителям предложили проверить мои знания и перевести в соответствующий класс. Так вот, знаете чему я благодарен? Мама просто привела меня на перемене к старшим ребятам и я посмотрел на их поведение. Потом спросила, смогу ли я учиться с ними? Домашнее обучение не рассматривалось в силу разных причин. Тогда я понял, что проще быть среди сверстников.
А сейчас, я за то, что бы одаренным детям помогали (меня кстати перевели в лицей позже, который окончил с четырьмя "хорошо" из 16 предметов). А бросать во взрослое общество ради амбиций родителей? Тем более ради учебы на психолога?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis Полчаса назад
Папаше наверное выгодно отчисление, начнёт вонять из всех утюгов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео) Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео) Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека" Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека" Инстасамку обвинили в развращении и пропаганде проституции среди детей Инстасамку обвинили в развращении и пропаганде проституции среди детей В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание... В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство В Москве задержали ангела, гладиатора и Харли Квинн за вымогательство Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21912



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
20
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году
2
133
Инстаграмная охота на «мамонтов»: сколько заработали инфоцыгане в 2021 году
Набирающие популярность в сообществах
2021 год в фотографиях
1
4
2021 год в фотографиях
Ferrari Testarossa Monospecchio — Как красиво можно подать отсутствие второго зеркала на суперкаре
0
3
Ferrari Testarossa Monospecchio — Как красиво можно подать отсутствие второго зеркала...
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Универсальный защищенный смартфон Blackview BV8800
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чай пить - это святое
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#подборка#картинки#Казахстан#автомобили#Ynews#роль#прикольные
#фото#история#люди#в мире#СССР#Приколы#смешные#познавательно#забавно#Девушка
#интересно#факты#кино#ватермарк#Россия#фильм#автомир#интересное#фотографии#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться