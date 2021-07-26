Девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ

В семь лет Алиса Теплякова получила аттестат за девятый класс, после чего почти сразу сдала предметы и за 11 класс. Однако, по техническим причинам госэкзамены ЕГЭ девочка смогла сдать лишь через год и получить возможность поступления в вуз. Выбор пал на МГУ.
В разговоре с «Комсомольской правдой» отец девочки Евгений Тепляков подтвердил, что его дочь успешно сдала вступительные экзамены в МГУ. Девочка решила пойти на факультет психологии.
"Ну вот ДВИ прошли, получили 48 баллов. Алиска умница, МГУ подтвердил", — сообщил отец Алисы.
Однако в МГУ сообщили, что речи о зачислении пока быть не может.
"Это пока абсолютно ничего не значит, поскольку еще нет конкурсных списков. Более того, еще должен пройти показ работ, так что конкурсная ситуация непонятная", - сказал Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
В прошлом году Алиса попала в Реестр рекордов России как самая юная россиянка, получившая среднее образование - ей тогда было семь. В 2021 году Алиса сдала ЕГЭ и получила аттестат.
«Нам не успели напечатать аттестат за 9 класс, поэтому мы не вошли в базу получивших среднее образование. Нас не допустили к итоговому сочинению, и, соответственно, не выдали аттестат. А так у Алисы были экзамены сданы еще год назад», — объяснил Евгений.
В семье девочки семеро детей, младшие брат и сестра Алисы (7 и 6 лет) уже проходят программу старших классов. Все дети на семейном образовании, учат своих детей мама и папа. Однако семья живёт в однокомнатной квартире, что не очень устраивает органы опеки.
"Для них важно, чтобы у ребёнка была отдельная кроватка, отдельный столик, неважно, как при этом учиться", - рассказывает Евгений.
Вот уже несколько лет родители пытаются встать на очередь, чтобы получить квартиру просторнее, однако департамент городского имущества не спешит улучшать жилищные условия вундеркиндов.
Тем не менее младший брат Алисы Хеймдалль уже сдал ОГЭ по программе 9 класса.
Источник:
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Вот только школа это не только изучение предметов, но и социальная адаптация.
Умение жить в коллективе и строить свои отношения с людьми.
Человек существо стадное.
Похоже, на Нагльфаре плавать собрались...
посмотрите ролики где она что то вещает о жизни - зрелище достаточно жалкое
Вопрос один, а сколько стоит?
Но талант оборвался столь же внезапно, как и начался. Новых взлетов не было. Ушли куда-то строчки, заставлявшие трепетать весь мир. А новые, если и писались, то на гениальность уже не тянули. О Нике начали забывать. У Ники не было ни образования, ни профессии, она толком даже не овладела грамотой. А дальше -алкоголь.... Итог -выпала из окна 5 этажа в 27 лет.
Вообще глупая идея гнать вперед школьную и институтскую программу. Вот поверьте, нах никому не нужен 18 летний специалист с непонятно устроенными мозгами. Лучше бы занимались развитием вширь если ребенок тянет. Школьная программа дно, и копать там можно во все стороны не перекопать. Сдесь же ребенку надрессировали на ГЕА и ЕГЭ. Кстати интересно бы баллы.
Кстати вот, дневничок девочки вундеркинда, точнее того что осталось от девочки вундеркинда.
Но остаётся социальный момент , детство опять же ... золотое ....
А вообще, не припомню историй вундеркиндов со счастливым концом.