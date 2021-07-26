Девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ

В разговоре с «Комсомольской правдой» отец девочки Евгений Тепляков подтвердил, что его дочь успешно сдала вступительные экзамены в МГУ. Девочка решила пойти на факультет психологии.

"Ну вот ДВИ прошли, получили 48 баллов. Алиска умница, МГУ подтвердил", — сообщил отец Алисы.

Однако в МГУ сообщили, что речи о зачислении пока быть не может.

"Это пока абсолютно ничего не значит, поскольку еще нет конкурсных списков. Более того, еще должен пройти показ работ, так что конкурсная ситуация непонятная", - сказал Артем Ковалев, заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.