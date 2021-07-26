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Девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ

Девятилетняя россиянка успешно сдала вступительные экзамены в МГУ (4 фото)

Автор:
26 июля 2021 15:09
Сообщество : Истории
Метки: ynews   вундеркинды   дети   егэ   интересное   мгу   обучение   фото   
3156
4

В семь лет Алиса Теплякова получила аттестат за девятый класс, после чего почти сразу сдала предметы и за 11 класс. Однако, по техническим причинам госэкзамены ЕГЭ девочка смогла сдать лишь через год и получить возможность поступления в вуз. Выбор пал на МГУ.

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Метки: ynews   вундеркинды   дети   егэ   интересное   мгу   обучение   фото   
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52  комментария
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3k
Александр 3 часа назад
С таким складом ума и психолог.Тупая трата способностей ...
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2k
Иришка Поддубная 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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20k
Альберт 13 минут назад
На домашнем обучении.

Вот только школа это не только изучение предметов, но и социальная адаптация.
Умение жить в коллективе и строить свои отношения с людьми.
Человек существо стадное.
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1k
Павел 20 минут назад
Девочка умница, с такими мозгами она однозначно далеко пойдет, но зуб даю, что не в России)) Щас она подрастет, время пролетит быстро и она задумается, стоит ли дарить такой интеллект стране,которая ни на грош не ценит своих людей. Ей даже ходить далеко не придется, посмотрит на свою семью, которая в однушке как то выживает, как и 80% всей этой страны. А потом ее позовут на запад, на месячную зарплату, на которую тут год живут минимум и уедет она, помахав ручкой) так уже было, так есть и так будет. Думаете она так не сделает? Умные люди дойдут до этого гораздо быстрее глупых, потому что они умные.
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6k
Alex 20 минут назад
Брат Хеймдаль...
Похоже, на Нагльфаре плавать собрались...
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 43 минуты назад
Родители сами гробят детство своих детей, заставляя тех учиться на то что сами решили, а не их дети. Не бывает целых семей вундеркиндов. Значит это просто система такая нездоровая. Давно известно что ЕГЭ и ОГЭ запилены тупо на заучивание материала и не более. Чем младше дети - тем лучше у них память и она как губка впитывает всё. Хорошо может быть развита, но это совершенно не говорит о том что дети "гении". Они ничем это не подтвердили. Через что проходят эти дети живя в таких ухреновых словиях и занимаясь круглыми сутками под родительским гнетом ради удовлетворения эго и личных амбиций последних - мало известно и явно детей никто не спрашивал хотят ли они вообще подобного. Родоки какие то мутные очень.
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8k
Shep 52 минуты назад
В девять лет начать изучать психологию? Можно изучать физику, химию, математику, поэзию, литературу, шахматы, музыку, но только не психологию и философию.Хотя, конечно, могу ошибаться.
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99
Ольга Час назад
Неадекватные родители. Замученная мама и судя по количеству детей сексуально озабоченный папа. Если он такой умный, то почему не может заработать на квартиру? Наверное некогда- занимается улучшением демографической ситуации на России.
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32k
Опаньки Час назад
не понимаю, если честно, как такое возможно. Это же титанический объем информации нужно впитать, никогда не поверю, что ребенок может в этом всем так быстро и хорошо разобраться... Это же 9 лет...
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168
Бритва Час назад
Это ж сколько времени я лишнего на школу потратил
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6k
Игорь Час назад
К сожалению, дальнейшая судьба- не завидная. Ну окончит она в 14- 15 лет университет. Сверстники - не интересны, сокурсники - не понятны. На нормальную работу - кто ее возьмет. Крыша съедет и все на этом. Примеров - предостаточно.
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5k
SR Час назад
Обычно подобное заканчивается очень грустно. Ребенок без детства, с искореженной психикой.
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2k
Sergius SPb Час назад
Там в это ваше МГУ кто только не поступает.
Вопрос один, а сколько стоит?
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61
Zlaja ptica Час назад
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18k
Юрий 2 часа назад
Помнится, была в 80х маленькая поэтесса Ника Турбина. У нее был невероятный, фантастический дар. Нику даже взял под покровительство Евгений Евтушенко: «Я не случайно назвал Нику поэтом, не поэтессой. С моей точки зрения, налицо редчайшее явление, а может быть, чудо: восьмилетний поэт». В 12 лет Нику Турбину пригласили на поэтический фестиваль в Венецию, где вручили премию «Золотой лев».
Но талант оборвался столь же внезапно, как и начался. Новых взлетов не было. Ушли куда-то строчки, заставлявшие трепетать весь мир. А новые, если и писались, то на гениальность уже не тянули. О Нике начали забывать. У Ники не было ни образования, ни профессии, она толком даже не овладела грамотой. А дальше -алкоголь.... Итог -выпала из окна 5 этажа в 27 лет.
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59k
Опиум для народа 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Ya 2 часа назад
А по-моему идиоты все. Родители в первую очередь. Нехер размножаться если ты не готов создать семье нормальные условия(квартира, деньги). Ну и из детей сделают калек, растут в своем мирке, по понятиям родителя-1, родителя-2. Вырастут аналоги "греты". Надо было в какой нибудь сельхоз институт определять и где нибудь за Уралом. Посмотрит кто учится в МГУ и кто и как живет, на каких тачках пожъезжают то вариант "грета" это будет хорошо, а так возможно простит...ка-вундеркинд с 90% вероятностью. Ну и причем тут органы опеки(наверно какие то подонки соседи настучали)? Семья ведь не входит в число неблагополучных, а падальщики от органов уже тут, наверняка уже мысль кого то из детей отобрать и продать. А вот семьями бомжей и алкашей они не занимаются, не выгодно.
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877
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Должно быть детство, самая светлая и беззаботная пора. А это просто жесть.

Ссылка youtu.be
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22k
Андрей 2 часа назад
Сейчас все радуются, а через несколько лет поломанная психика!
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7k
Alexandr Barhudarov 2 часа назад
Это нормально что дети сдают школу в 3 года , там реально делать нечего ...
Но остаётся социальный момент , детство опять же ... золотое ....
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Папа с мамой так понимаю тоже недюжинного ума люди. Могли бы приложить его толику на улучшение финансового состояния семьи.
А вообще, не припомню историй вундеркиндов со счастливым концом.
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