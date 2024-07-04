Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и тоже собралась поступать в МГУ

Конвейер из детишек Тепляковых, рано заканчивающих школу, а затем штурмующих вузы Москвы, пока и не думает заканчиваться.
В 2021 году в России обсуждали семью Тепляковых - точнее, их дочь Алису, которая еще ребёнком семи лет закончила школу и поступила в МГУ.
Учёба девочки в вузе шла с большими препонами, т.к. университетские преподаватели не делали новоиспеченной студентке никаких поблажек.
Поступила - учись. А вот с этим у Алисы появились проблемы. Первую сессию девочка завалила, и отец семейства даже устроил скандал с дракой, отчитывая преподавателей, которые как-то не так учили его дочурку.
Преподаватели отмечали, что студентка пропускает занятия, а ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения. Дело дошло до того, что в СПЧ призвали приостановить обучение студентки Алисы - впрочем, дело так тогда ничем и не закончилось.
Скандальный папа не успокоился, пока в апреле 2023 года семья на тот момент десятилетней студентки Алисы Тепляковой не подала в суд иск против МГУ. Истцами по делу выступили сама Алиса Теплякова и ее мать, Теплякова Наталья - видимо, отец семейства подумал, что уже примелькался прессе и предоставил журналистам право обсуждать других членов своей семьи. Зюзинский суд Москвы отказал семье студентки Алисы Тепляковой во взыскании с Московского государственного университета имени Ломоносова более 391 тысячи рублей, потраченных на ее обучение. После этой истории шумиха вокруг вундеркинда Алисы поутихла, но т.к. семья Тепляковых многодетная, а отец детей - идейный, на одном "гении" он не успокоился. Всех своих детей родитель настраивает на раннее окончание школы и поступление в лучшие вузы Москвы. В этом году выпускницей стала восьмилетняя Лейя - об этом Тепляков рассказал своем блоге "Учимся с Алисой" на Ютуб.
«Все хорошо, очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ, все прекрасно, будем надеяться, МГУ не будет заниматься сливами всякими всевозможными, потому что мы хотим все-таки учиться, а не непонятно, что делать. Пока еще не совсем все результаты пришли, но пришли по тем экзаменам, которых нам достаточно, чтобы поступать. Поэтому все отлично, хотим сказать, что система наша работает, как видите, третий ребенок школу заканчивает в 8 лет официально!», — говорит в видео Тепляков.
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Пока неизвестно, на какой именно факультет подаёт документы Лейя - возможно, как и в случае с Алисой и её братом, решать за ребёнка будут родители.
Для чего продолжать эксперименты над своими детьми, которые не видят детства, а всё время учатся, совершенно непонятно. Евгений Тепляков говорит, что начинает обучать детей школьной программе, когда им исполнится пять лет, а в традиционные 7-8 приступать к азам непростительно поздно.
Впрочем, возможно, так родитель удовлетворяет свои несбывшиеся амбиции или пытается на хайпе получить какие-то дивиденды? К примеру, Алиса, сама, по словам заместителя президента Российской академии образования (РАО), академика РАН, доктор медицинских наук Г.Онищенко, нуждавшаяся в помощи из-за тотального стресса, в котором она пребывала много лет, стала оказывать платные психологические консультации. Стоимость одного сеанса папа Тепляков оценил в 50 тысяч рублей.
«Она в огромном стрессе находится, она многое еще не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков идет», — говорил Онищенко.
Сам он уверен, что таким образом Тепляков пытается оправдать затраты на обучение дочери (Алиса училась на платной основе, набрав лишь 48 баллов из 100 на вступительных экзаменах в МГУ)
«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», — подчеркивал тогда академик РАН.
Впрочем, никакой уголовной ответственности Е.Теплякова не подвергли. После Алисы экстерном школу закончил её брат Хеймдаль, а теперь вот сестра Лейя.
Подрастают и другие детки - девочка Терра и мальчики Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман... Возможно, это не полный перечень потомков Евгения Теплякова - главное, что всех их он воспитывает как вундеркиндов.
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- 13-летний подросток из Миннесоты получил высшее образование по физике
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- В СПЧ призвали приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ
- В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова больше не посещала университет после выходки отца
- В семье вундеркинда Алисы Тепляковой родился восьмой ребёнок
Он тяжело болен и убивает своих детей.
ни один вундеркинд не достиг чего-то важного во взрослой жизни.
А помимо отдельных элементов интеллекта, должна созреть ещё и психика.
Интеллект это всего лишь надстройка над психикой.
И выпячивая зазубренные предметы, скорее всего без понимания сути, ты просто ломаешь ребенку жизнь.
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Твою ж мать...