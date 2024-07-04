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Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и тоже собралась поступать в МГУ

Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и тоже собралась поступать в МГУ

Автор:
04 июля 2024 13:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вундеркинд   дети   егэ   мгу   тепляковы   школа   
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Конвейер из детишек Тепляковых, рано заканчивающих школу, а затем штурмующих вузы Москвы, пока и не думает заканчиваться.

В 2021 году в России обсуждали семью Тепляковых - точнее, их дочь Алису, которая еще ребёнком семи лет закончила школу и поступила в МГУ.


Учёба девочки в вузе шла с большими препонами, т.к. университетские преподаватели не делали новоиспеченной студентке никаких поблажек.


Поступила - учись. А вот с этим у Алисы появились проблемы. Первую сессию девочка завалила, и отец семейства даже устроил скандал с дракой, отчитывая преподавателей, которые как-то не так учили его дочурку.


Преподаватели отмечали, что студентка пропускает занятия, а ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения. Дело дошло до того, что в СПЧ призвали приостановить обучение студентки Алисы - впрочем, дело так тогда ничем и не закончилось.


Скандальный папа не успокоился, пока в апреле 2023 года семья на тот момент десятилетней студентки Алисы Тепляковой не подала в суд иск против МГУ. Истцами по делу выступили сама Алиса Теплякова и ее мать, Теплякова Наталья - видимо, отец семейства подумал, что уже примелькался прессе и предоставил журналистам право обсуждать других членов своей семьи. Зюзинский суд Москвы отказал семье студентки Алисы Тепляковой во взыскании с Московского государственного университета имени Ломоносова более 391 тысячи рублей, потраченных на ее обучение. После этой истории шумиха вокруг вундеркинда Алисы поутихла, но т.к. семья Тепляковых многодетная, а отец детей - идейный, на одном "гении" он не успокоился. Всех своих детей родитель настраивает на раннее окончание школы и поступление в лучшие вузы Москвы. В этом году выпускницей стала восьмилетняя Лейя - об этом Тепляков рассказал своем блоге "Учимся с Алисой" на Ютуб.




«Все хорошо, очередной ребенок поступает в вуз, подали документы в МГУ, все прекрасно, будем надеяться, МГУ не будет заниматься сливами всякими всевозможными, потому что мы хотим все-таки учиться, а не непонятно, что делать. Пока еще не совсем все результаты пришли, но пришли по тем экзаменам, которых нам достаточно, чтобы поступать. Поэтому все отлично, хотим сказать, что система наша работает, как видите, третий ребенок школу заканчивает в 8 лет официально!», — говорит в видео Тепляков.



Пока неизвестно, на какой именно факультет подаёт документы Лейя - возможно, как и в случае с Алисой и её братом, решать за ребёнка будут родители.


Для чего продолжать эксперименты над своими детьми, которые не видят детства, а всё время учатся, совершенно непонятно. Евгений Тепляков говорит, что начинает обучать детей школьной программе, когда им исполнится пять лет, а в традиционные 7-8 приступать к азам непростительно поздно.


Впрочем, возможно, так родитель удовлетворяет свои несбывшиеся амбиции или пытается на хайпе получить какие-то дивиденды? К примеру, Алиса, сама, по словам заместителя президента Российской академии образования (РАО), академика РАН, доктор медицинских наук Г.Онищенко, нуждавшаяся в помощи из-за тотального стресса, в котором она пребывала много лет, стала оказывать платные психологические консультации. Стоимость одного сеанса папа Тепляков оценил в 50 тысяч рублей.


«Она в огромном стрессе находится, она многое еще не может понять в силу своей физиологии. Это дикий эксперимент. Здесь не 50 тысяч волнуют а вот сама девочка. Как бы не произошла ошибка, потому что такое выжимание из нее жизненных соков идет»,говорил Онищенко.

Сам он уверен, что таким образом Тепляков пытается оправдать затраты на обучение дочери (Алиса училась на платной основе, набрав лишь 48 баллов из 100 на вступительных экзаменах в МГУ)


«Понятно, отцу надо деньги на обучение находить, но это эксплуатация детского труда, поэтому его надо привлекать в этой части к уголовно-административной ответственности», — подчеркивал тогда академик РАН.


Впрочем, никакой уголовной ответственности Е.Теплякова не подвергли. После Алисы экстерном школу закончил её брат Хеймдаль, а теперь вот сестра Лейя.


Подрастают и другие детки - девочка Терра и мальчики Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман... Возможно, это не полный перечень потомков Евгения Теплякова - главное, что всех их он воспитывает как вундеркиндов.

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Метки: вундеркинд   дети   егэ   мгу   тепляковы   школа   
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21  комментарий
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20k
ron 2 часа назад
Даже имена детей - предмет насмешек в школе.
Он тяжело болен и убивает своих детей.
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13k
Дмитрий 7 минут назад
Вот этот папаша он до...ёб 100%. Он реализует свои личные амбиции через своих детей. При том, что дети как я понимаю там вовсе не 100-бальники, а набирают некую нужную сумму баллов. Потом запихивает на платное обучение в МГУ. Простите меня, как говорится, но любой троечник может учится по такой схеме. Платное обучение не имеет ограничений по набору. А если результаты на уровне троечника, то там пробелы по всем предметам в образовании.
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5k
Владимир 11 минут назад
Эх и будущее у этих детей суровое, мало того что родители с дятлом Вудпекором дружат, так уже с них спрос как с взрослых. Психики конец, как конечный результат знакомство с наркотиками и всё собственно.
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35k
Ego sum qui sum 15 минут назад
дети без детства
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11k
Сол Гудман Полчаса назад
Чем-то напоминает поехавших веганов, которые до истощения доводят детей, кормя их травой и овощами только. Папшка больной на голову
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349
Катюшка Schreibikus 7 минут назад
Есть мнение, что не папахен, а именно мать семейства там серый кардинал....
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9k
МБР Полчаса назад
есть печальная статистика.
ни один вундеркинд не достиг чего-то важного во взрослой жизни.
А помимо отдельных элементов интеллекта, должна созреть ещё и психика.
Интеллект это всего лишь надстройка над психикой.
И выпячивая зазубренные предметы, скорее всего без понимания сути, ты просто ломаешь ребенку жизнь.
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12k
Zhora Полчаса назад
Уже только имена детей говорят о том, что их папа - е.б.а.нько
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2k
Димыч 44 минуты назад
Вопрос: а этот ..... сам что из себя представляет? Академик? Изобретатель? Первооткрыватель? Спортсмен? Или все свои хотелки несбыточные просто пытается реализовать в детях?
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1k
Олег Квирулянт 50 минут назад
Ещё один ребёнок без детства при родителях-наркоманах.
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2k
Михаил Час назад
Отняли детство у детей...
Да и жизнь попортили некисло... подрастут, надеюсь сменять эти трэшовые имена...
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3k
Yàlìshān dà Час назад
Не нужно быть психологом, чтобы понять, что эти псевдо мама и папа просто коммерсанты. Конвейер. Это когда хорошую идею превращают в говно. У кого то есть корова и он продает ее молоко. А есть коммерсанты, которые уродуют корову дырой в боку, чтобы увеличить надои. Или, есть дети из детского дома, идея такая, чтобы усыновить ребенка, но находятся такие, которые набирают детей, чтобы жить на пособиях и субсидиях. А у этих Тепляковых цель прославится любой ценой, и "доить" своих детей делая "дырку" в психике детей. Нелюди.
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37k
БамбарбияКиргуду Час назад
Подрастают и другие детки - девочка Терра и мальчики Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман...
-----------
Твою ж мать...
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9k
rutt Час назад
Куда смотрят сотрудники опеки и прочих надзорных органов? Ипанутый батя гробит детство и жизнь( смотрите имена) своим детям, в лучшем случае это будущие алкаши неврастеники, но скорее всего это суицидники.
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1k
DuckTales Час назад
Да всего-то нужно ввести минимальный возраст для поступления в ВУЗ, а то что он надрюкал детей на сдачу ЕГЭ совершенно не делает их гениальными. Учеба в ВУЗе не статична и требует определенное количество жизненного опыта. В 8 лет ребенок просто не в состоянии понять некоторые вещи. По хорошему для таких детей надо создавать отдельные учебные заведения, где их будут продолжать обучать по специальным усиленным программам до достижения возраста, способного понять и переварить программу ВУЗа. Один фиг, даже если они закончат универ, в 13 лет- не смогут никуда устроиться и вряд-ли будут иметь вес в научной сфере. Но не смогут они закончить.
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14k
Том Сойер 2 часа назад
Это же как надо ненавидеть своих детей-то.....
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100k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дети без детства, а потом, лет в 30, кукухой поедут. Примеров этому много...
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11k
Alex 2 часа назад
Долб**бы...
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398
Dmitry N 2 часа назад
Несчастные дети. Привлечь родителей по статье нахрен!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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