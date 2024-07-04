Восьмилетняя сестра вундеркинда Алисы Тепляковой сдала ЕГЭ и тоже собралась поступать в МГУ

Поступила - учись. А вот с этим у Алисы появились проблемы. Первую сессию девочка завалила, и отец семейства даже устроил скандал с дракой, отчитывая преподавателей, которые как-то не так учили его дочурку.

Преподаватели отмечали, что студентка пропускает занятия, а ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения. Дело дошло до того, что в СПЧ призвали приостановить обучение студентки Алисы - впрочем, дело так тогда ничем и не закончилось.

Скандальный папа не успокоился, пока в апреле 2023 года семья на тот момент десятилетней студентки Алисы Тепляковой не подала в суд иск против МГУ. Истцами по делу выступили сама Алиса Теплякова и ее мать, Теплякова Наталья - видимо, отец семейства подумал, что уже примелькался прессе и предоставил журналистам право обсуждать других членов своей семьи. Зюзинский суд Москвы отказал семье студентки Алисы Тепляковой во взыскании с Московского государственного университета имени Ломоносова более 391 тысячи рублей, потраченных на ее обучение. После этой истории шумиха вокруг вундеркинда Алисы поутихла, но т.к. семья Тепляковых многодетная, а отец детей - идейный, на одном "гении" он не успокоился. Всех своих детей родитель настраивает на раннее окончание школы и поступление в лучшие вузы Москвы. В этом году выпускницей стала восьмилетняя Лейя - об этом Тепляков рассказал своем блоге "Учимся с Алисой" на Ютуб.