Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы

Бритни Спирс - тот самый пример, когда родители пытаются реализовать свои мечты через ребёнка. Бритни была "золотой" девочкой - выступала на сцене, стала знаменитой, радовала родителей популярностью и деньгами. Слава сыграла с Бритни злую шутку - она не была готова к ней. В итоге у неё случился срыв, она подсела на наркотики, лишилась сыновей и попала под опеку собственного отца. 13 лет Бритни не имела права распоряжаться своей жизнью, но в ноябре 2021 года певица смогла вернуть себе контроль над жизнью.