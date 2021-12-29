Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы

Осенью 2021 года Бритни Спирс победила в суде и вернулА контроль над своей жизнью. После этого Бритни бросила карьеру певицы. По её словам, о карьере певицы мечтали её родители, но не она.
Бритни Спирс - тот самый пример, когда родители пытаются реализовать свои мечты через ребёнка. Бритни была "золотой" девочкой - выступала на сцене, стала знаменитой, радовала родителей популярностью и деньгами. Слава сыграла с Бритни злую шутку - она не была готова к ней. В итоге у неё случился срыв, она подсела на наркотики, лишилась сыновей и попала под опеку собственного отца. 13 лет Бритни не имела права распоряжаться своей жизнью, но в ноябре 2021 года певица смогла вернуть себе контроль над жизнью.
Следующим шагом стал отказ от карьеры певицы. Об этом она заявила в своём Instagram. По её мнению, карьера певицы была нужна и проносила радость только её семье, но не ей.
«Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой... Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль», — написала она.
Также Бритни обвинила сестру, которая спела песню Till the World Ends на Radio Disney Music Awards — 2017. Спирс завила, что ей агентства отказывали в выступлении, но её ремиксы использовали с радостью.
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Она молодец, у неё всё получится.