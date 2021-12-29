FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5401 пост • 705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы

Бритни Спирс обматерила родственников и бросила ненавистную карьеру певицы (3 фото)

Автор:
29 декабря 2021 11:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   бритни спирс   интересное   мнение   певица   фото   шоу бизнес   
2405
3

Осенью 2021 года Бритни Спирс победила в суде и вернулА контроль над своей жизнью. После этого Бритни бросила карьеру певицы. По её словам, о карьере певицы мечтали её родители, но не она.

Бритни Спирс - тот самый пример, когда родители пытаются реализовать свои мечты через ребёнка. Бритни была "золотой" девочкой - выступала на сцене, стала знаменитой, радовала родителей популярностью и деньгами. Слава сыграла с Бритни злую шутку - она не была готова к ней. В итоге у неё случился срыв, она подсела на наркотики, лишилась сыновей и попала под опеку собственного отца. 13 лет Бритни не имела права распоряжаться своей жизнью, но в ноябре 2021 года певица смогла вернуть себе контроль над жизнью.

×
×

Следующим шагом стал отказ от карьеры певицы. Об этом она заявила в своём Instagram. По её мнению, карьера певицы была нужна и проносила радость только её семье, но не ей.

«Большинству сейчас кажется странным, почему я больше не занимаюсь музыкой... Люди не представляют, какие ужасные вещи происходили со мной лично. И после того, что я пережила, я боюсь людей и бизнеса! Они действительно причинили мне боль», — написала она.

Также Бритни обвинила сестру, которая спела песню Till the World Ends на Radio Disney Music Awards — 2017. Спирс завила, что ей агентства отказывали в выступлении, но её ремиксы использовали с радостью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ynews   бритни спирс   интересное   мнение   певица   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
525
Leonid 2 часа назад
Родители сволочи! Сделали её миллионером и бросили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
480
Алексей Leonid Час назад
Золотая клетка всё равно клетка. Родители очень легко распоряжаются судьбами своих детей мотивируя это благими намерениями, но это всего лишь их нереализованные мечты, а достигать чужой мечты самое худшее что можно придумать в жизни. Вы сами достигли своих целей в жизни? Не подменённых родителями и навязанными обществом, а именно своих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Бритва Час назад
пора бы уже найти себе призвание, девочка не маленькая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей Час назад
так и хочется сказать - Бузова вот с кого тебе надо брать пример!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Serg2001 2 часа назад
Переехала бы в Саратов жить в комнату в коммуналке. Устроилась бы асфальтоукладчицей работать. Глядишь все её проблемы потихоньку бы и рассосались...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57
Andreas Charakambus Serg2001 44 минуты назад
Не, жил я в Саратове, Бритни там быстро сопьётся!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 2 часа назад
Да. А так хотелось ни куя не делать и быть миллионером....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DHC 2 часа назад
Какая жесть творилась по ту сторону всего этого лоска - одной ей известно. Но сейчас она уж наладит свою жизнь так как она сама того хочет, а не так, как от неё ждут нахлебники-родственники.
Она молодец, у неё всё получится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
637
Андрей 2 часа назад
1?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства Отец Бритни Спирс потребовал два миллиона долларов за отказ от опекунства Инстасамку обвинили в развращении и пропаганде проституции среди детей Инстасамку обвинили в развращении и пропаганде проституции среди детей В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание... Домработница Бритни Спирс попыталась забрать у неё собак, которые страдали от обезвоживания Домработница Бритни Спирс попыталась забрать у неё собак, которые страдали от обезвоживания Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека" Перформанс, который мы заслужили: Собчак и Ивлеева поучаствовали в съёмке Prada "Аптека"
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20223



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
3
407
Cтраховые компании подали коллективное заявление на "главного автоподставщика страны"
17 интересных снимков со всего мира
0
88
17 интересных снимков со всего мира
Набирающие популярность в сообществах
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
0
15
Tesla Model S оснастили тремя реактивными двигателями
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
1
3
Почему пониженный гемоглобин представляет угрозу для здоровья?
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Рудковская на марафоне за полмиллиона учит есть из тарелки за 14 тысяч (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#Ynews#новый год#приколы#в мире#картинки#актеры#СССР
#Юмор#кино#животные#прикол#подборка#Россия#полиция#позитив#общество#суд
#интересно#история#факты#интересное#сша#фильм#автомобили#автомир#смешные#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться