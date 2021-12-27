В СПЧ призвали приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Родители юной первокурсницы с ним не согласны.
Александр Асмолов в письме председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ назвал обучение несовершеннолетней Алисы Тепляковой "социально-педагогическим экспериментом", который "может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития". Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева обратить внимание на ситуацию с Алисой Тепляковой. Фадеев пообещал создать комиссию для обсуждения прецедента.
Родители юной студентки с мнением Асмолова категорически не согласны. Отец Алисы обвинил психолога в непрофессионализме и заявил, что его поведение могло бы стать причиной для обсуждения на комиссии по этике. Мать Тепляковой в своем "Живом Журнале" задала психологу один вопрос: "А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?"
Комментарий Евгения Теплякова, отца 9-летней студентки
Напомним, что 9-летняя Алиса Теплякова в сентябре стала самой юной студенткой психологического факультета МГУ. На бюджетное отделение поступить девочке не удалось - не хватило баллов, потому она учится платно. Пришла сессия, и Алисе необходимо сдавать зачеты и экзамены. С этим, как оказалось, у девочки возникли сложности. За первый экзамен – по русскому языку и культуре речи – она получила тройку. На зачет по английскому ее просто не привели. А контролирующий учебу отец Алисы и вовсе устроил драку после экзамен по психологии.
Евгений Тепляков считает, что к его дочери придираются и ставят незаслуженно низкие оценки. Так, после того самого экзамена по психологии он заставил девочку подробно рассказать, о чем ее спрашивали и на какие вопросы ей пришлось отвечать. Тепляков считает, что такое пристрастие к юной студентке - явный перебор. Сейчас Тепляков требует ответа на свое «Открытое обращение на нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета психологии МГУ".
А наблюдающие со стороны весь этот "цирк с конями" удивляются: неужели личные амбиции папаши важнее нормального детства ребенка?
Источник:
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А девочка тем временем мечтала стать врачом, но мамаша упорно влияла на её жизнь. В итоге когда она выросла и в 28 лет вроде устроилась работать телефонисткой в какую то иностранную компанию, вот так, тупо здраствуйте, у нас есть замечательный пылесос за 100500 евро. С мамой кстати, отношения у неё плохие, ведь мать даже в пожилом возрасте пытается её контролировать.
Со слов самой девушки, она не считает себя вундеркиндом, и правильно делает. На самом деле, если с пелёнок постоянно сидеть и долбить ребёнка книжками и задачами, то естественно он у него будет намного больше знаний, ведь это навык. Но что с ребёнком? А вот что, ребёнок перестаёт развиваться со своими сверстниками, он становиться асоциален и его судьба может стать незавидной.
Для чего раздувать? Набивать однотипными статьями и комментариями РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ?
Автор, что в твоей голове не так, что в этой новости ты видишь нечто развлекательное? Лайки собрать и потешить свое самолюбие? Понаблюдать за откровениями в комментариях таких же недалеких людей?
Сам написал в этой тематике первый раз и лишь узнать в чем смысл.
Непонятно только теперь что делать этой несчастной девочке и преподавателям на которых, с одной стороны, давит общественный резонанс, а с другой - знаний на оценку там явно нет.
Я бы вообще запрещал поставить в ВУЗы до достижения 14 лет, что бы не травмировать ребенка.
а лично я больше часа сидел только на одном экзамене у одного упоротого препода по электротехнике.
Возможно, папашу собственная гордость укусила за причиноое место - как же так! В школе дочка гениальная. а в ВУЗе кровавые преподы-убийцы валят гения. Вот и начинает всякую ерунду пороть. Он тупо не всекает, что требования в школе и ВУЗе разные.
Было бы интересно узнать, какое у него самого образование и с какими отметками.
(Всегда, когда вижу подобное вспоминаю историю Ники Турбиной - как страшно для неё она закончилась.....)
Вы представляете какая каша в голове будет у этого 13-14 -летнего подростка?
Чем думали её родители- непонятно.