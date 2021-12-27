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В СПЧ призвали приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ

В СПЧ призвали приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ (3 фото)

Автор:
27 декабря 2021 09:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   СПЧ   видео   вундеркинд   мгу   обучение   студентка   
2985
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Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Родители юной первокурсницы с ним не согласны.

Александр Асмолов в письме председателю Совета по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченному по правам человека в РФ и уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ назвал обучение несовершеннолетней Алисы Тепляковой "социально-педагогическим экспериментом", который "может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития". Асмолов призвал главу СПЧ Валерия Фадеева обратить внимание на ситуацию с Алисой Тепляковой. Фадеев пообещал создать комиссию для обсуждения прецедента.


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Родители юной студентки с мнением Асмолова категорически не согласны. Отец Алисы обвинил психолога в непрофессионализме и заявил, что его поведение могло бы стать причиной для обсуждения на комиссии по этике. Мать Тепляковой в своем "Живом Журнале" задала психологу один вопрос: "А вы, как один из ключевых специалистов-психологов в МГУ и в в России, всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?"


Комментарий Евгения Теплякова, отца 9-летней студентки

Напомним, что 9-летняя Алиса Теплякова в сентябре стала самой юной студенткой психологического факультета МГУ. На бюджетное отделение поступить девочке не удалось - не хватило баллов, потому она учится платно. Пришла сессия, и Алисе необходимо сдавать зачеты и экзамены. С этим, как оказалось, у девочки возникли сложности. За первый экзамен – по русскому языку и культуре речи – она получила тройку. На зачет по английскому ее просто не привели. А контролирующий учебу отец Алисы и вовсе устроил драку после экзамен по психологии.


Евгений Тепляков считает, что к его дочери придираются и ставят незаслуженно низкие оценки. Так, после того самого экзамена по психологии он заставил девочку подробно рассказать, о чем ее спрашивали и на какие вопросы ей пришлось отвечать. Тепляков считает, что такое пристрастие к юной студентке - явный перебор. Сейчас Тепляков требует ответа на свое «Открытое обращение на нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета психологии МГУ".


А наблюдающие со стороны весь этот "цирк с конями" удивляются: неужели личные амбиции папаши важнее нормального детства ребенка?

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Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   СПЧ   видео   вундеркинд   мгу   обучение   студентка   
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23k
Сибиряк 2 часа назад
Очень хочу папаше дать в торец за фактическое издевательство над ребёнком. Девочка конечно гений, но амбиции е#анутого папаши там перекрывают здравый смысл/
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992
Александр Минуту назад
жаль девочку. подрастет до 20-ти и явно в разнос пойдет. папаша конечно сказочный д**еб.
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69k
Пётровыч 8 минут назад
А потом будет как с девочкой вундеркиндом из Латвии. Родители заставляли её упорно учиться, она добивалась огромных результатов, но даже в универ её водили за ручку.
А девочка тем временем мечтала стать врачом, но мамаша упорно влияла на её жизнь. В итоге когда она выросла и в 28 лет вроде устроилась работать телефонисткой в какую то иностранную компанию, вот так, тупо здраствуйте, у нас есть замечательный пылесос за 100500 евро. С мамой кстати, отношения у неё плохие, ведь мать даже в пожилом возрасте пытается её контролировать.
Со слов самой девушки, она не считает себя вундеркиндом, и правильно делает. На самом деле, если с пелёнок постоянно сидеть и долбить ребёнка книжками и задачами, то естественно он у него будет намного больше знаний, ведь это навык. Но что с ребёнком? А вот что, ребёнок перестаёт развиваться со своими сверстниками, он становиться асоциален и его судьба может стать незавидной.
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7k
KarabasBarabas 12 минут назад
Так самое главное надо батю освидетельствовать на вменяемость. Мне думается что он ебобо.
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5k
Максим 14 минут назад
Скажите, а можно уже оставить эту тему в покое? Поколение идиотов живёт только на чужой жизни и скандалов, следит за всем даже самым незначительным, лишь бы хоть немного интересней своей серой жизни.
Для чего раздувать? Набивать однотипными статьями и комментариями РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ?
Автор, что в твоей голове не так, что в этой новости ты видишь нечто развлекательное? Лайки собрать и потешить свое самолюбие? Понаблюдать за откровениями в комментариях таких же недалеких людей?
Сам написал в этой тематике первый раз и лишь узнать в чем смысл.
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1k
DarkMan666 Полчаса назад
В этой истории молодцы все: и папаша-идиот, и СМИ которые разогнали эту историю, и ВУЗ который непонятно по какой причине таки принял несчастного ребенка.

Непонятно только теперь что делать этой несчастной девочке и преподавателям на которых, с одной стороны, давит общественный резонанс, а с другой - знаний на оценку там явно нет.
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261
Аккаунт удален Полчаса назад
как я устал от этого цирка =(
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2k
Sergius SPb 38 минут назад
А на хуа ВУЗу-то нужен был этот гимор?
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25k
Владимир 39 минут назад
Этот безумный дядька вознамерился сломать ребёнку жизнь. Зачем?
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9k
ScorpionDS 39 минут назад
Где СПЧ раньше были? У папаши все плохие кроме него, в дурку его закрыть и дать ребенку нормальное детство.

Я бы вообще запрещал поставить в ВУЗы до достижения 14 лет, что бы не травмировать ребенка.
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1k
R_Scream 45 минут назад
Судя по всему папаша конченый.
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1k
patrik1313 55 минут назад
Верните ребёнку детство, пuдopы!
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4k
Горожанин 58 минут назад
Вот странно. Тепляков сам психолог. В МГУ - учёные и специалисты. Неужели не знают базовых вещей, что пример Алисы - это, так называемое, вне нормы мозаичное(неравномерное) развитие психики и ЦНС. Причем, с учётом возраста Алисы речь не идёт о функциональном феномене акселерации. Да, это не диагноз - его действительно так ставить нельзя. Но то, что это не норма для ребенка - факт. И таких фактов уже с подтвержденными диагнозами других детей - немало. Резко опережающее и неравномерное психофизиологическое развитие, например, речевое - это синдром порой серьезных заболеваний. Алисе не высшее образование получать, а давать в отношении ее заключение - что ребенок с ОВЗ, лечить и развивать ее психику гармонично, а "не вырывать" и усиливать отдельные психофизические возможности. Психика и нервная система - не спорт. Иначе действительно для девочки все плохо может закончиться. Ее внешний вид уже сейчас - это нездоровый кожный покров лица, нездоровые волосы, бедность мимики - признаки физического и нервного истощения. Ладно, папаша - идиот, которого нужно лишать родительских прав. Но МГУ, психологи!
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1k
Radugananebe Час назад
Как сломать ребенку жизнь. Психолог прав. От таких родителей добра не жди.
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8k
Пётр Час назад
Ну с папой все понятно, решил на дочери избавиться от своих комплексов, в школе наверное двоечником был. Не понятно другое, чем думали в руководстве МГУ принимая к себе девятилетнего ребенка? Вроде серьёзное заведение, входит в список лучших ВУЗов мира, им то это все зачем, тоже решили хайпануть?
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121
Nаnе First NameLаst Час назад
В школе достаточно было зазубрить материал и это прокатывало. А в ВУЗе просто зазубрить не прокатило, нужно мыслительный аппарат включать. Тупому папаше невдомёк, что мыслительный аппарат ещё только-только начинает развиваться, а "специалист", который умеет только зубрить, никому не нужен. Результаты экзаменов это ясно показали.
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121
Nаnе First NameLаst Booka1a 22 минуты назад
Инфа о том, что её именно опрашивали 2 часа была заявлена только со стороны папаши. Ему на слово нужно верить? На защите диплома и то, я не слышал чтобы 2 часа опрашивали кого-нибудь.

Возможно, папашу собственная гордость укусила за причиноое место - как же так! В школе дочка гениальная. а в ВУЗе кровавые преподы-убийцы валят гения. Вот и начинает всякую ерунду пороть. Он тупо не всекает, что требования в школе и ВУЗе разные.

Было бы интересно узнать, какое у него самого образование и с какими отметками.
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30k
Юр21 Час назад
Родители девочки моральные уроды.
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1k
Mikhail 2 часа назад
а что спрашивали то на экзамене по психологии? ссылка не работает - аккаунт закрыт.
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4k
Убийца Прохиндеев 2 часа назад
Да какая разница, насколько там ребенок гений. Я понимаю еще в 15 лет там в универ. Но в 9? Как ребенок такой может иметь волю, собранность для обучения высшей школы и далее? Тем более это же не только знания по психологии.
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4k
Том Сойер 2 часа назад
Отца девочки надо проверить у психиатров, он совершенно неадекватно себя ведёт, а девочку искренне жаль, сумасшедшие родители отнимают у неё детство.
(Всегда, когда вижу подобное вспоминаю историю Ники Турбиной - как страшно для неё она закончилась.....)
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1k
vagon1 2 часа назад
Не вдаваясь в другие подробности: девочка в 14 лет закончит психологический факультет МГУ. На каком курсе ей объяснят, что её собственная психика в силу возраста ещё не сформирована полностью?
Вы представляете какая каша в голове будет у этого 13-14 -летнего подростка?
Чем думали её родители- непонятно.
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