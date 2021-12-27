В СПЧ призвали приостановить обучение 9-летней Алисы Тепляковой в МГУ

Евгений Тепляков считает, что к его дочери придираются и ставят незаслуженно низкие оценки. Так, после того самого экзамена по психологии он заставил девочку подробно рассказать, о чем ее спрашивали и на какие вопросы ей пришлось отвечать. Тепляков считает, что такое пристрастие к юной студентке - явный перебор. Сейчас Тепляков требует ответа на свое «Открытое обращение на нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета психологии МГУ".

А наблюдающие со стороны весь этот "цирк с конями" удивляются: неужели личные амбиции папаши важнее нормального детства ребенка?