Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его

Пользователь Twitter по имени Александр решил поэкспериментировать с нейросетью ChatGPT и написал дипломную работу по теме «Анализ и совершенствование управления игровой компании» за сутки. Сначала парень просто хотел протестировать возможность написания научной работы и немного ускорить процесс. Внезапно получилась ВКР.

Сначала парень пытался в чат-боте написать план работы на русском языке. Но ChatGPT не смог выполнить предписание ВУЗа и научный руководитель не приняла ни один из трёх планов.