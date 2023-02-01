Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его

Говорят, что ленивые люди самые изобретательные. Студент московского ВУЗа за сутки написал диплом с помощью нейросети, прошёл антиплагиат и смог его защитить. Но нашлись завистники и настучали обо всём в ВУЗ.
Пользователь Twitter по имени Александр решил поэкспериментировать с нейросетью ChatGPT и написал дипломную работу по теме «Анализ и совершенствование управления игровой компании» за сутки. Сначала парень просто хотел протестировать возможность написания научной работы и немного ускорить процесс. Внезапно получилась ВКР.
Сначала парень пытался в чат-боте написать план работы на русском языке. Но ChatGPT не смог выполнить предписание ВУЗа и научный руководитель не приняла ни один из трёх планов.
Далее Александр написал сам план. После этого он начал кропотливую работу. Студент стал задавать боту чёткие задания: написать введение по теме, раскрыть теоретические аспекты. Оказалось, что единоразово бот может выдать только 5000 символов. Тогда Александ стал задавать наводящие вопросы и просить сделать выводы.
Введение было написано. Далее Александ стал развивать тему и запросил пять принципов менеджмента. Вопрос пришлось уточнять пять раз, но и этот раздел был готов спустя несколько часов.
Выводы делались уже самим ботом. Александр заметил, что делать это надо в едином чате. В этом случае бот учитывает общий стиль и предыдущие части запросов. Теоретическая часть готова. Далее следовало сделать анализ компании. Чат-бот не смог это выполнить и пришлось искать похожий диплом, копировать анализ и просить бот его рерайтить. В конце весь текст пришлось прогонять через переводчик, так как бот работает корректно только на английском языке
Замечание научного руководителя он исправлял сам. В итоге проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности, что приятно удивило автора, ведь он надеялся только на 72.
Защитил диплом Александр на тройку. По его словам, снизили за рассказ о «европейской компании» и «слабое мышление», сообщает RT. Вывод студент сделал такой: написать диплом в нейросети можно, но нужно контролировать каждый шаг и поработать самому.
После того, как Александр рассказал о всём в соцсетях, есть пост стал очень популярен. Нашлись те, кто решил Александру подложить свинью и сообщить обо всём руководству ВУЗа.
Вывод простой: если пишешь диплом с помощью ботов, никому об этом не говори!
Как думаете, лишат Александа диплома или нет?
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Сдаётся мне, что не будет такого. Нейросеть отлично показывает себя. Парень конечно не прав. Но разве не удивительно, что машинная работа получает удовлетворительно у живой комиссии специалистов? ИИ необходимо человеку, застрявшему на месте.
и разраб сказал что поработает над алгоритмом анализа который будет проверять работы на то были ли они сделаны его программой, но сказал что это не даст 100% эффекта, по тому что студент может просто подправить работу сам руками и это уже не как не обойти