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Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его

Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его

Автор:
01 февраля 2023 13:26
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ВУЗ   диплом   интересное   нейросети   обучение   смекалочка   учёба   фото   
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Говорят, что ленивые люди самые изобретательные. Студент московского ВУЗа за сутки написал диплом с помощью нейросети, прошёл антиплагиат и смог его защитить. Но нашлись завистники и настучали обо всём в ВУЗ.

Пользователь Twitter по имени Александр решил поэкспериментировать с нейросетью ChatGPT и написал дипломную работу по теме «Анализ и совершенствование управления игровой компании» за сутки. Сначала парень просто хотел протестировать возможность написания научной работы и немного ускорить процесс. Внезапно получилась ВКР.

Сначала парень пытался в чат-боте написать план работы на русском языке. Но ChatGPT не смог выполнить предписание ВУЗа и научный руководитель не приняла ни один из трёх планов.

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Далее Александр написал сам план. После этого он начал кропотливую работу. Студент стал задавать боту чёткие задания: написать введение по теме, раскрыть теоретические аспекты. Оказалось, что единоразово бот может выдать только 5000 символов. Тогда Александ стал задавать наводящие вопросы и просить сделать выводы.

Введение было написано. Далее Александ стал развивать тему и запросил пять принципов менеджмента. Вопрос пришлось уточнять пять раз, но и этот раздел был готов спустя несколько часов.

Выводы делались уже самим ботом. Александр заметил, что делать это надо в едином чате. В этом случае бот учитывает общий стиль и предыдущие части запросов. Теоретическая часть готова. Далее следовало сделать анализ компании. Чат-бот не смог это выполнить и пришлось искать похожий диплом, копировать анализ и просить бот его рерайтить. В конце весь текст пришлось прогонять через переводчик, так как бот работает корректно только на английском языке

Замечание научного руководителя он исправлял сам. В итоге проверка на плагиат показала 82 процента оригинальности, что приятно удивило автора, ведь он надеялся только на 72.

Защитил диплом Александр на тройку. По его словам, снизили за рассказ о «европейской компании» и «слабое мышление», сообщает RT. Вывод студент сделал такой: написать диплом в нейросети можно, но нужно контролировать каждый шаг и поработать самому.

После того, как Александр рассказал о всём в соцсетях, есть пост стал очень популярен. Нашлись те, кто решил Александру подложить свинью и сообщить обо всём руководству ВУЗа.

Вывод простой: если пишешь диплом с помощью ботов, никому об этом не говори!

Как думаете, лишат Александа диплома или нет?

Источник:

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Метки: ВУЗ   диплом   интересное   нейросети   обучение   смекалочка   учёба   фото   
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11  комментариев
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4k
pinbalist 44 минуты назад
Ну вот сделал ты что-то не очень законное, скажем так, ну нахрена ты сразу это в сеть вываливаешь, баран? Сколько же ослов, которые на ровном месте себе проблемы создают.
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187
Вася Васильев 2 минуты назад
счастье любит тишину...
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40k
Сергей Полчаса назад
Ну слава Богу, хоть не на врача учился.
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2k
Rulzen Полчаса назад
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Вот так мозги у приматов и атрофируются. Скоро будем сидеть на дереве, жевать банан и тыкать пальцАми ноги на кнопки в каком-нить гаджете, который нам клетку принесут роботы с искусственным интеллектом.
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10k
Vacony 37 минут назад
а потом такие попадают наверх.. и мы еще спрашиваем - почему у нас все через ж..у... будут сидеть, игры делать..
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15k
Совранский 41 минуту назад
Студент помни! Каждый раз, когда приходишь к врачу, - он мог воспользоваться твоим планом и написать дипломную в нейросети))))
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7k
Copycat 47 минут назад
на западе преподы ратуют за то что бы запретить этот чатГПТ для написания учебных работ

и разраб сказал что поработает над алгоритмом анализа который будет проверять работы на то были ли они сделаны его программой, но сказал что это не даст 100% эффекта, по тому что студент может просто подправить работу сам руками и это уже не как не обойти
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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