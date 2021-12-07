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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5347 постов • 701 подписчик подписаться
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В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи

В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи (2 фото)

Автор:
07 декабря 2021 12:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   young stars   интересное   молодёжь   тиктокеры   фото   шоу бизнес   
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Тиктокеры - современные знаменитости среди молодёжи. Они стали популярны благодаря соцсети TikTok. Однако, интернета им стало мало и они решили устроить фест. Вот только в Узбекистане эту идею не оценили.

В Министерстве культуры заявили, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях», а также «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.

После публикации этого сообщения на сайтах по продаже билетов тут же пропала возможность попасть на TikTok Fest. Все, кто купил билеты заранее, получат деньги обратно. В Министерстве культуры отметили, что разрешение на проведение TikTok Fest выдается МВД и местными органами исполнительной власти, и переадресовали вопросы по отмене фестиваля туда.

Источник:

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Метки: Ynews   young stars   интересное   молодёжь   тиктокеры   фото   шоу бизнес   
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25  комментариев
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30k
Седой 2 часа назад
Ну хоть кто то стал с этим шабашем бороться
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580
Chaim Kushnir 22 минуты назад
А я бы разрешил... собрал в одном помещении и пустил газ. И мир стал бы чище.
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−154
Dormidont_velicolepnei Полчаса назад
Приобщение к настоящему, подлинному искусству это есть ни что иное как часть государственной политики. В России по сути нет ни одного вменяемого муз.критика, система шоу бизнеса конечно была всегда продажна, но что касательно России тут продажность совмещается с отсутствием таланта и бездарным безумием. Российские музыкальные течения делятся на две категории, первое это попса в виде Наташи Королёвой и ей подобных, вторая шансон и блатной шансон, именно на этом бездарном поле и вырастают поколения людей которые уже заражены бездарностью своих предшественников и эта телега бездарщины катится по России из десятилетие в десятилетие оболванивая поколение за поколением. Поэтому, удивляться здесь нечему, что взрастили то и получили
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11k
Majul Полчаса назад
Давно пора везде отменять этот парад имбецилов
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1k
сеньор Леонсио 37 минут назад
Даже в Узбекистане больше заботятся о здравом рассудке подрастающего поколения.
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3k
Иван 42 минуты назад
Лучше бы они гашиш отменили.
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208
capbutt Иван 7 минут назад
Ага, щас прям! Может ещё и насвай отменить?
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6k
Pravednik84 50 минут назад
Сам Тикток не виноват ни в чём, его можно наполнять вполне годным контентом. Сомневаетесь? Зря. В качестве примера можно вспомнить гифки и кубики, которые иногда всё же радуют глаз и/или слух. Проблема не в Тиктоке, а в создателях контента.
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7
Владимир Васильев 50 минут назад
У нас тоже надо запретить "фестивали" бездельников
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27k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 58 минут назад
молодцы а у нас когда?
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16k
Топпер Харли Час назад
Всегда было есть и будет, детей нужно воспитывать, ловите лайвхак:

Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
Что такое
хорошо
и что такое
плохо?-
У меня
секретов нет,-
слушайте, детишки,-
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал,-
каждый знает
это вот
для прогулок
плохо.
Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это
очень хорошо
и большим
и детям.

Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,-
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.

Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.

Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.

Этот вот кричит:
Не трожь
тех,
кто меньше ростом!-
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!
Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.

Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.

От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.

Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Этот
в грязь полез
и рад.
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.

Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
cвин,
если сын
свиненок,
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо,
и не буду
плохо».

Владимир Маяковский.

p.s. Пользуйтесь.
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353
Andy Топпер Харли 36 минут назад
Ты бы еще по одной букве в строчке писал. Может, Маяковскому и платили за строчки, а не буквы, но ты его превзошел
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12k
Святослав 2 часа назад
надо было не отменять!
пусть бы собрались в одном месте, а потом всех СЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЧЬ!!!

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2k
Illuminat 2 часа назад
С сутью вопроса согласен, с методом -нет. К сожалению, запреты только подстёгивают интерес молодёжи к предмету, даже если это шлак голимый. Да, по себе сужу, помню.
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1k
Антон Штопаный 2 часа назад
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Я считаю тикток редкостной дрянью, но думаю что в ответ надо выгнать всех гастеров из России. Так сказать зеркальный ответ. Они наших долбозвонов не пускают, а мы их.
И все счастливы!
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218
Николай Батончик с маком 2 часа назад
ага, ведь тик-тока чисто российская разработка!
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17k
Dr.CrAzY 2 часа назад
Это просто праздник какой-то!!!

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