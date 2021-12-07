В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи

Тиктокеры - современные знаменитости среди молодёжи. Они стали популярны благодаря соцсети TikTok. Однако, интернета им стало мало и они решили устроить фест. Вот только в Узбекистане эту идею не оценили.
В Министерстве культуры заявили, что фестиваль «вызвал критические комментарии в соцсетях», а также «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи» и «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.
После публикации этого сообщения на сайтах по продаже билетов тут же пропала возможность попасть на TikTok Fest. Все, кто купил билеты заранее, получат деньги обратно. В Министерстве культуры отметили, что разрешение на проведение TikTok Fest выдается МВД и местными органами исполнительной власти, и переадресовали вопросы по отмене фестиваля туда.
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Понравилось59
Крошка сын
к отцу пришел,
и спросила кроха:
Что такое
хорошо
и что такое
плохо?-
У меня
секретов нет,-
слушайте, детишки,-
папы этого
ответ
помещаю
в книжке.
Если ветер
крыши рвет,
если
град загрохал,-
каждый знает
это вот
для прогулок
плохо.
Дождь покапал
и прошел.
Солнце
в целом свете.
Это
очень хорошо
и большим
и детям.
Если
сын
чернее ночи,
грязь лежит
на рожице,-
ясно,
это
плохо очень
для ребячьей кожицы.
Если
мальчик
любит мыло
и зубной порошок,
этот мальчик
очень милый,
поступает хорошо.
Если бьет
дрянной драчун
слабого мальчишку,
я такого
не хочу
даже
вставить в книжку.
Этот вот кричит:
Не трожь
тех,
кто меньше ростом!-
Этот мальчик
так хорош,
загляденье просто!
Если ты
порвал подряд
книжицу
и мячик,
октябрята говорят:
плоховатый мальчик.
Если мальчик
любит труд,
тычет
в книжку
пальчик,
про такого
пишут тут:
он
хороший мальчик.
От вороны
карапуз
убежал, заохав.
Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.
Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.
Этот
в грязь полез
и рад.
что грязна рубаха.
Про такого
говорят:
он плохой,
неряха.
Этот
чистит валенки,
моет
сам
галоши.
Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.
Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
cвин,
если сын
свиненок,
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошо,
и не буду
плохо».
Владимир Маяковский.
p.s. Пользуйтесь.
И спросила кроха:
Водки выпил - хорошо,
Что ж так утром плохо?
пусть бы собрались в одном месте, а потом всех СЖЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЧЬ!!!
И все счастливы!
Вся зараза прет из Китая, что ковид, что тик-ток.