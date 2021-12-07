В Узбекистане отменили TikTok Fest с участием российских тиктокеров, чтобы сохранить сознание молодёжи

После публикации этого сообщения на сайтах по продаже билетов тут же пропала возможность попасть на TikTok Fest. Все, кто купил билеты заранее, получат деньги обратно. В Министерстве культуры отметили, что разрешение на проведение TikTok Fest выдается МВД и местными органами исполнительной власти, и переадресовали вопросы по отмене фестиваля туда.