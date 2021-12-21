FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8210 постов • 1264 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 22:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   вундеркинд   драка   мгу   нападение на завкафедрой   семья Тепляковых   
933
2
1
Алиса Теплякова самый юный студент МГУ, которая закончила 11-й класс в 8 лет и в 9 лет сдала вступительные экзамены в МГУ и попала в "Реестр рекордов России" с достижением «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте».
Сейчас девочка учится на первом курсе и приходить на занятия может только в сопровождении одного из родителей. Сегодня ожидавший с экзамена свою дочь Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудникам охраны пришлось вызвать полицию, а самого Евгения запереть в одной из аудитории, чтобы он больше ни на кого не напал. 
Сам Тепляков инцидент драки отрицает. «Какая потасовка, какая драка? О чём вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка. О незаконном удержании, лишении свободы ребёнка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребёнка. Был вызван наряд полиции», — заявил отец юного гения.
По его словам, экзамен проводился в несогласованной форме, без уведомления родителей. Алиса готовилась к устному ответу, а время экзамена ожидалось не более 20 минут, в то время как преподаватель запретил устную сдачу и не выпускал девочку из аудитории полтора часа. Как утверждает Тепляков, никакого нападения не было, он просто хотел спасти свою дочь. «Мы написали жалобу» — заключил Тепляков. 
Ранее одногруппницы Алисы уже жаловались на её отца и даже исключили его из общего чата, так как хамил студентам и не хотел успокаиваться. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Алиса Теплякова   Евгений Тепляков   вундеркинд   драка   мгу   нападение на завкафедрой   семья Тепляковых   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
vitstd Полчаса назад
Неплохо бы ввести закон, ограничивающий минимальный возраст кабитуриента в ВУЗы - лет, хотя бы , с 14ти-15ти : 9тилетняя студентка ведь это ненормально : она ребенок, у не украли детство ее долбанутые, алчущие славы родители! ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Роман Бумеров 2 минуты назад
Лишите уже этих уепков родительских прав и верните детям детство!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Андрей 12 минут назад
Бедный ребёнок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
net 13 минут назад
Кто-то видел вообще интервью с ней? Ну вот это например (ниже). Я раньше не видел. Только читал. Посмотрите на нее. Я не врач, но даже невооружённым глазом видно, что с ней что-то не так. У неё что-то с мимикой постоянно. Как будто самопроизвольно что-то происходит с лицом.
Ну это ладно. МГУ психология.... Вы серьёзно? Она даже мысли формулировать толком не умеет. Знаете, когда детям в школе пересказ задали. Они стоят пересказывают текст с попадающими туда умными словами. Они их зазубрили, выговаривают, а что что они означают хрен его знает.
У нас в классе парнишка учился. С одного прочтения 3-4 листа печатного текста А4 слово в слово написать мог. Память уникальная. Только из него родители героя делать не пытались. В нормальном режиме закончил и школу, и универ, и в делах всё в порядке. А девочка эта мозг перегрузит сейчас ненужным ей образованием и сдуется через несколько лет.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost 16 минут назад
ну, для бывшего ойтишнега папа ведёт себя ещё ничего, нормально...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot 18 минут назад
Этот мудак правила высшей школы знает вообще? Или бороду отрастил и этого в жизни хватает? Какое нахер согласование с родителями? Или ВУЗ должен подстраиваться под одного при3,14зднутого, который решил на дочке хайпануть? Ребёнка жаль, ничего хорошего из затеи йопнутых родителей не выйдет впоследствии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 19 минут назад
Может сказывается деревенское воспитание, но вот нее могу считать МУЖИКОМ, обросшего индивидуума, вот и у этого перегревается голова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кира 24 минуты назад
Не было забот, купила баба порося... И на фига МГУ этот геморрой? Папаша сломал ребенку психику и продолжает психологическое насилие теперь уже в масштабах факультета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
флоМастер Полчаса назад
у всей семьи там колпак течет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
shevanez Полчаса назад
Придурка папашку, срочно к психиатру. А ребенку, судя по всему жизнь испаскудят горе-родители, которые на все готовы, ради своего пиара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Тёплый Ламповый Полчаса назад
Тот случай, когда все мозги утекли ребёнку, родителю ничего не оставила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
не томите, завкафедрой после укуса тоже стал отцом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ruk 37 минут назад
идиотов лишить родительских прав, ребёнка в нормальную семью, купить ей ролики, сноуборд и собаку. и отправить в 5й класс к ровесникам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
GoInDown 40 минут назад
Этого [мат]...шку еще не посадили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире "Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани "Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями "Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине Наглость не помогла, пришлось драться: вор избил охранника в детском магазине
Nika
пишу, летаю, читаю.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18212



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
0
397
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
4
70
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
Набирающие популярность в сообществах
Метаморфозы русской вывески
0
3
Метаморфозы русской вывески
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
0
7
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
"Белый лебедь": модернизация самого мощного бомбардировщика в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#ватермарк#история#в мире#автомобили#дтп#картинки#СССР#авто аварии#актеры
#Юмор#интересно#факты#кино#Россия#автомир#подборка#Москва#Разное#прикольные
#фото#животные#люди#интересное#Ynews#дети#аварии#приколы#полиция#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться