Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

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Алиса Теплякова самый юный студент МГУ, которая закончила 11-й класс в 8 лет и в 9 лет сдала вступительные экзамены в МГУ и попала в "Реестр рекордов России" с достижением «Освоение программы 11 классов в наименьшем возрасте».
Сейчас девочка учится на первом курсе и приходить на занятия может только в сопровождении одного из родителей. Сегодня ожидавший с экзамена свою дочь Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудникам охраны пришлось вызвать полицию, а самого Евгения запереть в одной из аудитории, чтобы он больше ни на кого не напал.
Сам Тепляков инцидент драки отрицает. «Какая потасовка, какая драка? О чём вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка. О незаконном удержании, лишении свободы ребёнка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребёнка. Был вызван наряд полиции», — заявил отец юного гения.
Сам Тепляков инцидент драки отрицает. «Какая потасовка, какая драка? О чём вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка. О незаконном удержании, лишении свободы ребёнка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребёнка. Был вызван наряд полиции», — заявил отец юного гения.
По его словам, экзамен проводился в несогласованной форме, без уведомления родителей. Алиса готовилась к устному ответу, а время экзамена ожидалось не более 20 минут, в то время как преподаватель запретил устную сдачу и не выпускал девочку из аудитории полтора часа. Как утверждает Тепляков, никакого нападения не было, он просто хотел спасти свою дочь. «Мы написали жалобу» — заключил Тепляков.
Ранее одногруппницы Алисы уже жаловались на её отца и даже исключили его из общего чата, так как хамил студентам и не хотел успокаиваться.
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Метки: Алиса Теплякова Евгений Тепляков вундеркинд драка мгу нападение на завкафедрой семья Тепляковых
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Ну это ладно. МГУ психология.... Вы серьёзно? Она даже мысли формулировать толком не умеет. Знаете, когда детям в школе пересказ задали. Они стоят пересказывают текст с попадающими туда умными словами. Они их зазубрили, выговаривают, а что что они означают хрен его знает.
У нас в классе парнишка учился. С одного прочтения 3-4 листа печатного текста А4 слово в слово написать мог. Память уникальная. Только из него родители героя делать не пытались. В нормальном режиме закончил и школу, и универ, и в делах всё в порядке. А девочка эта мозг перегрузит сейчас ненужным ей образованием и сдуется через несколько лет.