Отец девятилетней студентки МГУ напал на заведующего кафедрой

Сейчас девочка учится на первом курсе и приходить на занятия может только в сопровождении одного из родителей. Сегодня ожидавший с экзамена свою дочь Евгений Тепляков напал на заведующего кафедрой. Сотрудникам охраны пришлось вызвать полицию, а самого Евгения запереть в одной из аудитории, чтобы он больше ни на кого не напал.

Сам Тепляков инцидент драки отрицает. «Какая потасовка, какая драка? О чём вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребёнка. О незаконном удержании, лишении свободы ребёнка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребёнка. Был вызван наряд полиции», — заявил отец юного гения.