FISHKINET
Сообщество Юмор 13738 постов • 2789 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Железные нервы: водитель такси Maybach показал типичную ТП-клиентку

Железные нервы: водитель такси Maybach показал типичную ТП-клиентку (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 января 2022 11:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   клиентка   пассажирка   прикол   такси   фото   
1247
1
1

В Москве есть возможность вызвать Maybach в качестве такси. Надо ли говорить, что клиенты этого такси, мягко сказать, очень гордятся своими возможностями и всеми силами пытаются показать свои понты. Одна из таких "крутых" дамочек попала на видео.

Водитель такси снял на видео очень весёлую пассажирку, которая ехала в Майбахе, снимала себя на камеру, включала громкую музыку, танцевала и веселилась изо всех сил. При этом девушка делала всё, чтобы её заметили другие "нищеброды".

Ролик появился в соцсетях и набрал тысячи просмотров. Пользователи сети посмеялись над дамочкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   клиентка   пассажирка   прикол   такси   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
azuver 39 минут назад
Обычная ТП,с разжиженным мозгом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
22k
Inter 7 секунд назад
на отпускные сняла что ли???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев 9 минут назад
Хоть не хамила. Уже хорошо))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Алексей 11 минут назад
))) мля каких только шаболд 3,14зда не нарожает)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 21 минуту назад
Каждый имеет право на свои пять минут славы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
246
Arthur Полчаса назад
Ну тупая дамочка и что?
Она же не агрессивная, какова хера он это в интернет выложил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
сеньор Леонсио 38 минут назад
Имхо какая то шлюпка от клиента едет,пытается себе доказать,что не зря пису черемякнула,и что таков вкус победы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета Кадры с&nbsp;танцующим Томом Харди превратились в&nbsp;очень смешной мем Кадры с танцующим Томом Харди превратились в очень смешной мем Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями Мгновенное сожаление Мгновенное сожаление На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов "Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21224



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
3
152
Интересные самоделки из приложения к журналу Юный Техник
Набирающие популярность в сообществах
Куплеты администратора: что же сделал воробушек с бабочкой?
0
7
Куплеты администратора: что же сделал воробушек с бабочкой?
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Праздничная подборка видео для тех, у кого душа требует продолжения банкета
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Когда подцепила страшненького, но очень богатенького мужичка
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#смешные#Казахстан#новый год#подборка#комментарии#на различный вкус#фильм
#интересно#история#кино#СССР#картинки#Приколы#Россия#позитив#прикол#полиция
#Юмор#в мире#животные#фотографии#прикольные#добрые видео#страна#путешествия#природа#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться