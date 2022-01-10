Железные нервы: водитель такси Maybach показал типичную ТП-клиентку

В Москве есть возможность вызвать Maybach в качестве такси. Надо ли говорить, что клиенты этого такси, мягко сказать, очень гордятся своими возможностями и всеми силами пытаются показать свои понты. Одна из таких "крутых" дамочек попала на видео.
Водитель такси снял на видео очень весёлую пассажирку, которая ехала в Майбахе, снимала себя на камеру, включала громкую музыку, танцевала и веселилась изо всех сил. При этом девушка делала всё, чтобы её заметили другие "нищеброды".
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Ролик появился в соцсетях и набрал тысячи просмотров. Пользователи сети посмеялись над дамочкой.
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Она же не агрессивная, какова хера он это в интернет выложил?