В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге

Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио

SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города

Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми

Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети