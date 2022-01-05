В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

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В башкирском селе Исянгулово поставили милую ледяную скульптуру Снегурочки, с птичкой в руках и белочкой на плече. Однако за ночь из доброй девушки скульптура превратилась в зомби. Белые провалы вместо глаз особенно пугают.
В Башкирском селе ледяная скульптура навевает ужас на местных жителей. Из милой внучки доброго волшебника девушка превратилась в живого мертвеца - краска потекла, глаза превратились в белые провалы, а рот - в жуткую щель. Жители села сравнили Снегурочку с зомби из фильмов жанра хоррор.
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Метки: Башкирия Снегурочка Юмор видео зомби интересное скульптура фото
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