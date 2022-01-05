FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5458 постов • 822 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка

В Башкирском селе детишек "радует" зомби-снегурочка (2 фото)

Автор:
05 января 2022 13:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Снегурочка   Юмор   видео   зомби   интересное   скульптура   фото   
1396
2

В башкирском селе Исянгулово поставили милую ледяную скульптуру Снегурочки, с птичкой в руках и белочкой на плече. Однако за ночь из доброй девушки скульптура превратилась в зомби. Белые провалы вместо глаз особенно пугают.

В Башкирском селе ледяная скульптура навевает ужас на местных жителей. Из милой внучки доброго волшебника девушка превратилась в живого мертвеца - краска потекла, глаза превратились в белые провалы, а рот - в жуткую щель. Жители села сравнили Снегурочку с зомби из фильмов жанра хоррор.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Башкирия   Снегурочка   Юмор   видео   зомби   интересное   скульптура   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Хью́берт 3 часа назад
Оденьте на неё маску и все проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Чучело Мяучело 17 минут назад
Да я так же на 5й день новогоднего марафона выгляжу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 49 минут назад
Сегодняшнего "доброго волшебника" древние славяне боялись, считали злым и жестоким духом. По легендам, он принимал жертвоприношения и воровал детей, унося их в мешке. У Некрасова в поэме "Мороз, Красный нос" добрый дед Мороз хладнокровно расправляется с молодой крестьянкой, оставляя ее маленьких детей сиротами. Старославянские легенды гласят, что стоило ему только тряхнуть головой, как на землю обрушивался град. Сопровождаемый своей свитой – вихрями и ураганами, бродил он по свету в плаще, сотканном из ветров, а с полы его одежды хлопьями падал снег. Так что, по сути скульптура правильная. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Олег Час назад
Когда успело подрасти поколение потребителей. Не создать, ни помочь, а только обхаять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pravednik84 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Напишите,что с белочкой,которая на плече сидела,я волнуюсь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
Bendix 2 часа назад
А чо! Нормальная баба такая. Пусть мололетки привыкают. В Думе красивее, чо ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Элитный тигр 2 часа назад
Аффтор, съезди подправь, или только гавном пулять можешь??? Сам хоть раз в жизни то снеговика слепил? Ну начал таять, и дальше что?Аларма, снеговик растаял, сенсация века... ДБлдб...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио Израильские спортсмены сломали знаменитую антисекс-кровать в Токио SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города Тракторист устроил гонки по полю с ДПС Тракторист устроил гонки по полю с ДПС На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети Россиянка, скатившаяся с бокалом шампанского и в платье с горы, стала популярной в сети
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

20859



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
12
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу
2
37
18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу
Набирающие популярность в сообществах
Башня «Дженга» упала на голову женщины
0
8
Башня «Дженга» упала на голову женщины
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
3
Смешные и добрые видео
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень плохой фотограф
0
2

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#добрые видео#факты#фото#кино#полиция#фотографии#в мире#позитив#прикол
#интересно#история#интересное#подборка#СССР#комментарии#прикольные#знаменитости#сарказм#праздник
#смешные#люди#животные#Казахстан#картинки#Приколы#новый год#криминал#Митинги#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться