"Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов

Лучшие фильмы дарят не только эмоции, но и мемы. Эти мемы, которые мы собрали в этой подборке уже давно стали классикой и актуальны по сей день.

Леонардо Ди Каприо, Диалог на корабле с Марком Руффало

Ди Каприо подарил нам много мемов. Один из самых популярных - момент, когда Лео смотрит в даль с очень недовольным лицом. Это кадр стал поводом для мемов, где Марк Руффало адавал какой-то неудобный вопрос, а со стороны Лео никакого ответа не следовало.

Этот мем появился благодаря фильму Мартина Скорсезе «Остров проклятых». Там Леонардо расследует пропажу пациентки клиники для умалишенных преступников.