"Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов

Чаще всего популярные мемы появляются из кинофильмов. Однако, знаете ли вы, что было перед тем, как знаменитый кадр появился на экране? Поверьте, многие мемы вас удивят!
Лучшие фильмы дарят не только эмоции, но и мемы. Эти мемы, которые мы собрали в этой подборке уже давно стали классикой и актуальны по сей день.
Леонардо Ди Каприо, Диалог на корабле с Марком Руффало
Ди Каприо подарил нам много мемов. Один из самых популярных - момент, когда Лео смотрит в даль с очень недовольным лицом. Это кадр стал поводом для мемов, где Марк Руффало адавал какой-то неудобный вопрос, а со стороны Лео никакого ответа не следовало.
Этот мем появился благодаря фильму Мартина Скорсезе «Остров проклятых». Там Леонардо расследует пропажу пациентки клиники для умалишенных преступников.
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«Нельзя просто так взять и…»
«Властелин колец» - настоящий кладезь для мемов. Один из самых знаменитых стал Боромир, который объясняет, что нельзя просто так взять и пройти в Мордор, чтобы бросить кольцо в вулкан Роковой горы. Он, конечно, прав. Его выражение лица и фраза «Нельзя просто так взять…» и породили этот мем.
Интересно, что во время съёмок фильма Шон Бин не успел выучить текст и ему пришлось подсматривать на распечатку, которая лежала у него на колене.
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Удивлённый Джо
Мем с удивлённым Джо был в сотне первых мемов, которые появились в интернете. По сюжету, друзья пытаются узнать, от кого забеременела Рэйчел. Отец ребёнка оставил после себя лишь свитер и внезапно друзья поняли, что отцом ребёнка является Росс. Именно это и удивило Джо!
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Леонардо Ди Каприо с бокалом
Ещё один мем с Лео, который появился благодаря фильму «Великий Гэтсби». В знаменитой сцене таинственный герой Ди Каприо в ходе шикарной вечеринки признаётся приятелю, что он и есть тот самый Гэтсби, поднимая бокал. Сейчас мем используют для того, чтобы кого-то поздравить или похвалить.
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«Карл!»
Забавный мем с фразой «Карл!» появился из очень невесёлой сцены сериала «Ходячие мертвецы». В этот момент герой Рик Грймс потерял жену, и рассказывает об этом своему сыну Карлу.
В русскоязычной версии мема отец рассказывает смешную историю, в которой ему приходилось сталкиваться с большими трудностями, а ребёнок никогда его не поймёт.
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«А что, если?..»
Мем из фильма конца 80-х «Невероятные приключения Билла и Теда» появился в 2008 году. Шокированный Киану Ривз впервые появился на сайте New York Magazine"s, где журналисты решили исследовать все эмоции Киану. После этого кадр из фильма начали использовать в мемах, где хотят показать какую-нибудь шокирующую ситуацию.
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Роберт Дауни-младший закатывает глаза
Каждый фильм от Marvel становится настоящим кладезем мемов. В фильме «Мстители» есть сцена, где Тони Старк закатывает глаза, слушая нудные реплики Капитана Америки. Выражение лица Тони до такой степени описывает его недовольство, что просто не могло не стать мемом.
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«Рукалицо» из «Звёздного пути»
Сериал «Звёздный путь» стал известен среди молодого поколения благодаря этому знаменитому мему. Капитан Жан-Люк Пикар в 13 эпизоде третьего сезона сериала делает знаменитый жест facepalm. Датой рождения этого мема считается февраль 2004 года.
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Мэттью Макконахи на допросе
Знаменитый мем с Мэттью Макконахи, где он разводит руками, появился из сериала "Настоящий детектив", где герой расследует убийство. Мем с сидящим за столом актёром показывает собеседнику ваше безразличие к происходящему извне.
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Дон Корлеоне недоволен
Фильм «Крёстный отец» 1972 года считается одним из лучших фильмов нашего времени. В самом начале фильма, где Дон Карлеоне реагирует на просьбу гробовщика, который просит покарать обидчиков дочери, крёстный отец сетует на то, что к нему обращаются без должного уважения.
Эта фраза стала мемом в 2006 году.
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Джин Уайлдер, «Давай, расскажи мне»
Знаменитое выражение лица Вилли Вонки из фильма «Чарли и шоколадная фабрика» стало мемом. На этом моменте актёр Джин Уайлдерпроизвносит фразу: «Давай, расскажи мне». На самом деле он знает, что хочет рассказать ребёнок.
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Николас Кейдж, «Да ладно»
Как ни странно, но именно этот мем стал одним из первых. Сначала он был просто нарисован.
Но после люди решили сделать ещё и скриншот этого кадра. Николас Кейдж в фильме «Поцелуй вампира» с таким лицом просит секретаршу порыться в старых контрактах. Знаменитую фразу «Да ладно» он в фильме не произносит, её уже придумали авторы рисованного мема.
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Рик не рассказывает Карлу, что потерял жену. хотя бы потому, что Карл сам её и убил