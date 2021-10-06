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Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями

Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями (4 фото + 2 видео)

Автор:
06 октября 2021 07:31
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   Юмор   видео   джаред лето   егор летов   прикол   рок   фото   
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Программа "Слабое звено" в нулевых была очень популярна. Фраза Марии Киселёвой "Вы самое слабое звено, прощайте" стала даже мемом (крылатым выражением). Сейчас "Слабое звено" не так популярно, но несмотря на это, шоу всё ещё выходит на телеканале "Мир". В недавнем выпуске один из участников просто разорвал Твиттер и довёл поклонников русского рока до истерического смеха.

На самом деле ситуация очень смешная, я не утрирую. Первого октября вышел новый выпуск, в котором принял участие 25-летний москвич по имени Михаил. По словам мужчины, он работает учителем обществознания и истории. Некоторые знания помогли мужчине дойти до середины игры, где он "засыпался" на вопросе о Летове.

— Какое имя носил музыкант Летов?

— Джаред?

— Егор.

Очень неожиданный ответ, согласитесь?

Конечно, человек не знающий ничего о музыке, не поймёт о чём речь. Но мы то с вами знаем, что Егор Летов - основатель группы "Гражданская оборона", известный рокер из Омска. А Джаред Лето - фронтмен американской рок-группы 30 Seconds To Mars. В этом же выпуске учитель истории на вопрос "Кто снял Матрицу?" ответил "Люмьер". После этого он просто не мог не стать мемом.

Провал Михаила стал популярен после ролика, который выложил пользовательница Twitter под ником maytonskaya. Твит стал вирусным, набрал тысячи просмотров и забавных комментариев.

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Метки: ynews   Юмор   видео   джаред лето   егор летов   прикол   рок   фото   
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8  комментариев
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10k
Karelian 2 часа назад
Вопрос был не кто снял, а какие братья сняли Матрицу. Просто у человека сработал ассоциативный ряд режисёры-братья-... ну и что первое что пришло в голову, то и озвучил. В условиях стресса съемки передачи - ничего экстраординарного. И да, вы то может и знаете, как зовут какого то музыканта, но все это знать не обязаны.

Самое смешное в этом посте, что блохеры смотрят телеканал "Мир".
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1k
LenaART 2 минуты назад
Норм, чо. На днях на канале МУЗ-ТВ певец Митя Фомин, который ведет там какую-то передачку, заявил, что Джорж Харрисон был в Битлз барабанщиком
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Александр Час назад
У меня кота зовут Джаред Растафарыч Летов
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21k
pssst 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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