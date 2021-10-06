Джаред Летов и Люмьер, снявшие "Матрицу": учитель истории из "Слабого звена" поразил своими знаниями

Конечно, человек не знающий ничего о музыке, не поймёт о чём речь. Но мы то с вами знаем, что Егор Летов - основатель группы "Гражданская оборона", известный рокер из Омска. А Джаред Лето - фронтмен американской рок-группы 30 Seconds To Mars. В этом же выпуске учитель истории на вопрос "Кто снял Матрицу?" ответил "Люмьер". После этого он просто не мог не стать мемом.