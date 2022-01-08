Гламур не пройдёт: тканевые маски отныне вне закона

В эфире румынского телеканала Digi 24 министр внутренних дел страны озвучил важное нововведение. Начиная с сегодняшнего дня, с 8 января, облачаться в ставшие модными разноцветные текстильные защитные маски нельзя! Их ношение приравнивается к отсутствию маски, заявил Лучиан Боде. А значит, и штраф за это «гламурное» прегрешение будет неслабым – около 570 долларов.



"Специалисты говорят, что штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным", — напомнил соотечественникам министр. Правда, забыл добавить, что при высокой заразности этот «мутант» отличается более легким течением, на что тоже указывают профессионалы.