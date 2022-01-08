Гламур не пройдёт: тканевые маски отныне вне закона

2518
2
С 8 января за ношение «неуставной» маски в Румынии грозит штраф в 570 долларов.
В эфире румынского телеканала Digi 24 министр внутренних дел страны озвучил важное нововведение. Начиная с сегодняшнего дня, с 8 января, облачаться в ставшие модными разноцветные текстильные защитные маски нельзя! Их ношение приравнивается к отсутствию маски, заявил Лучиан Боде. А значит, и штраф за это «гламурное» прегрешение будет неслабым – около 570 долларов.
"Специалисты говорят, что штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным", — напомнил соотечественникам министр. Правда, забыл добавить, что при высокой заразности этот «мутант» отличается более легким течением, на что тоже указывают профессионалы.
"Специалисты говорят, что штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным", — напомнил соотечественникам министр. Правда, забыл добавить, что при высокой заразности этот «мутант» отличается более легким течением, на что тоже указывают профессионалы.
Зато Боде строго-настрого наказал сотрудникам полиции и жандармам быть бдительными, внимательно отслеживать и беспощадно наказывать граждан в «неуставных» масках.
Согласно новым правилам, с 8 января все жители страны, начиная с 5-летнего возраста, обязаны носить маски установленного формата в общественных местах. Это хирургические образцы либо маски-респираторы типа FFP2.
Согласно новым правилам, с 8 января все жители страны, начиная с 5-летнего возраста, обязаны носить маски установленного формата в общественных местах. Это хирургические образцы либо маски-респираторы типа FFP2.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Вы все умрете!": авиадебоширка накашляла на пассажиров, когда ее выводили из самолета
- Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски
- Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео
- Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции
- Пассажира без маски жестко задержали в петербургской подземке: видео
18
Понравилось18
Новости партнёров
ПРОСТО БИЗНЕС
Просто маленький заводит по производству масок начал простаивать
маска нужна, чтобы людей защитить от вас... а то, что у вас клапан, аналогично тому, что вы без маски, т.к. выдыхаете свое изрыгание без фильтра...
но дурачкам не понять
В общем люди знайте, до принятия пищи, мойте руки перед и зад.
А кто моет зад перед принятием пищи?
Не, ну может кто-то задом ест.
https://youtube.com/shorts/sSiZlH2pMqI?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/sSiZlH2pMqI?feature=share