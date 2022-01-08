FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8323 поста • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Гламур не пройдёт: тканевые маски отныне вне закона

Гламур не пройдёт: тканевые маски отныне вне закона (2 фото)

Автор:
08 января 2022 16:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Румыния   запрет   маски   медицинские   полиция   тканевые   штраф   
2518
2
С 8 января за ношение «неуставной» маски в Румынии грозит штраф в 570 долларов.
В эфире румынского телеканала Digi 24 министр внутренних дел страны озвучил важное нововведение. Начиная с сегодняшнего дня, с 8 января, облачаться в ставшие модными разноцветные текстильные защитные маски нельзя! Их ношение приравнивается к отсутствию маски, заявил Лучиан Боде. А значит, и штраф за это «гламурное» прегрешение будет неслабым – около 570 долларов.

"Специалисты говорят, что штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и является очень заразным", — напомнил соотечественникам министр. Правда, забыл добавить, что при высокой заразности этот «мутант» отличается более легким течением, на что тоже указывают профессионалы.
Зато Боде строго-настрого наказал сотрудникам полиции и жандармам быть бдительными, внимательно отслеживать и беспощадно наказывать граждан в «неуставных» масках.

Согласно новым правилам, с 8 января все жители страны, начиная с 5-летнего возраста, обязаны носить маски установленного формата в общественных местах. Это хирургические образцы либо маски-респираторы типа FFP2.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Румыния   запрет   маски   медицинские   полиция   тканевые   штраф   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
69
Chuchelo Patamkovoe 2 часа назад
Зря паникуют. Заразность очень высокая а госпитализации не выше первой волны. Есть шанс что скоро это станет обычным как грипп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−71
Аккаунт удален Полчаса назад
меня еще дурачки радуют, которых маски с клапанами....
маска нужна, чтобы людей защитить от вас... а то, что у вас клапан, аналогично тому, что вы без маски, т.к. выдыхаете свое изрыгание без фильтра...
но дурачкам не понять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
ишты 40 минут назад
Ну если уж так любишь свою тряпочную маску, то кто мешает надеть её поверх "уставной"? Зато стирать реже надо будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Slowly 43 минуты назад
Слащавые они какие-то... Одно слово - румыны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
40bbazziggo 51 минуту назад
Содомиты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sam 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Чучело Мяучело Час назад
Заголовок отстой. И да, маски даже от пыльцы не спасают, как же они от вируса спасут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
285
Youtube's Best Channel Час назад
Походу, чтобы отвадить вот таких у**ней
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
595
WORLD Час назад


Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
анатолий горленко Час назад
Кто-то конвейер под себя подминает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Феликс Дзержинский Час назад
Это скорее нас подготавливают к "цунами" новых штрафов.
В общем люди знайте, до принятия пищи, мойте руки перед и зад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
alexis Час назад
А смысл носить маски-респираторы типа FFP2?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Notan Blaine 2 часа назад
Как же достало это лицемерие. В новостях постоянно от ковида или его последствий умирают 70-ти летние или выше, но при этом кто-то умирает от рака, всем плевать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Посмеяться стоит, утомили ))

https://youtube.com/shorts/sSiZlH2pMqI?feature=sharehttps://youtube.com/shorts/sSiZlH2pMqI?feature=share
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
786
SilentBob 2 часа назад
и ещё 2 раза Ку делать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу "Отпустите меня, сволочи!": в Сургуте полицейские изолировали упрямую антимасочницу Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски Пассажира без маски жестко задержали в петербургской подземке: видео Пассажира без маски жестко задержали в петербургской подземке: видео "Вы все умрете!": авиадебоширка накашляла на пассажиров, когда ее выводили из самолета "Вы все умрете!": авиадебоширка накашляла на пассажиров, когда ее выводили из самолета
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

14028



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась разграблению своего магазина
3
344
"Вот она, благодарность!": жительница Казахстана поддержала протестующих, но удивилась...
Набирающие популярность в сообществах
Традиционное рождественское блюдо из Германии
0
21
Традиционное рождественское блюдо из Германии
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
3
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#Казахстан#факты#кино#беспорядки#новости#смешные#90-е#космос#Приколы#мародеры
#Юмор#история#Россия#животные#протесты#Ynews#искусство#люди#на различный вкус
#интересно#фото#прикольные#комментарии#сарказм#полиция#картинки#наука#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться