Госдума VS Google: кто кого?

Закрытие — это не новость. У «слуг народа» давно чешутся руки прикрыть Ютуб. Но в этот раз они нашли новую причину — «Сомнение в результатах итогов выборов в РФ». Теперь хотят потребовать от Ютуба, чтобы он перестал хулиганить и включил РФ в список стран, по которым такие обсуждения не ведутся. Вот сказали, что выборы честные и все. Обсуждать это или сомневаться нельзя. Вот так вот.

Чуть раньше на Ютуб наехала Екатерина Мизулина.