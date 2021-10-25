FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4959 постов • 792 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Госдума VS Google: кто кого?

Госдума VS Google: кто кого? (3 фото)

Автор:
25 октября 2021 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Мизулина   госдума   гугл   депутат   запрет   штраф   ютуб   
1419
3

Депутаты недовольны тем, что Youtube ставит под сомнение результаты выборов. Грозят штрафами и блокировкой.

Закрытие — это не новость. У «слуг народа» давно чешутся руки прикрыть Ютуб. Но в этот раз они нашли новую причину — «Сомнение в результатах итогов выборов в РФ». Теперь хотят потребовать от Ютуба, чтобы он перестал хулиганить и включил РФ в список стран, по которым такие обсуждения не ведутся. Вот сказали, что выборы честные и все. Обсуждать это или сомневаться нельзя. Вот так вот.

Чуть раньше на Ютуб наехала Екатерина Мизулина.

×

Директор Лиги безопасного интернета и родственница известной персоны.

Екатерина требует оштрафовать Гугл на 10% от прибыли. Причина — регулярное неудаление материалов, которые содержат контент, запрещенный в РФ. А под такую ​​формулировку можно притянуть что угодно.

Примерный размер штрафа— от 14 до 22 миллиардов рублей. Делом занимается Роскомнадзор: 27 октября составят протоколы, ну а окончательную сумму штрафа определит суд.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Мизулина   госдума   гугл   депутат   запрет   штраф   ютуб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
54
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
RUSSfan 3 часа назад
Гуглу, думаю, глубоко нас...ть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
17k
Fat boy slim is * in a heaven Полчаса назад
Я как-то смотрел клипы Offspring на тытрубе, и после окончания очередного, вдруг включается небезывестное видео насрального про "дворец путина". Ну писец, "алгоритмы по моим предпочтениям выбрали", ага. Просмотры так накручивали, чтоб хомяки орали про мильярд просмотров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
Oleksandr Aleshchenko 42 минуты назад
И да. Россия заявила что непризнаёт решение любого суда в мире.Так эти недоумки из дурки думают что их кто-то будет слушать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−22
Oleksandr Aleshchenko 46 минут назад
Оскорбление чувств верующих пришют?Или в УК добавят новую статью?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
a.fey Час назад
Автор "забыл" сказать, что основные претензии к "трубе" - это установление цензуры, выразившиеся в удалении без права восстановления каналов RT DE и Der Fehlende Part.
Еще автор забыл сказать, что "запрещенный контент" - это ролики с призывом к взлому и препятствию нормальной работы электронной систему голословная. Такой "контент" запрещен во всех странах.
Ну и почему оспаривать результаты выборов в США (где есть вопросы к последним президентским выборам) или Германии нельзя, а в России можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Элек Мек Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Пулемет самому нужен. Час назад
Проклятый You tube - Все морщины видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Notan Blaine 2 часа назад
Самое страшное, что можно сделать с капиталистами, это отнять к них источник дохода и отдать другому. Они заплатят любой штраф, только чтобы не терять рынок России. А вообще, их уже все европейские страны штрафуют по любым причинам, как и яблочко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон 2 часа назад
Есть такая вещь на ютубе - монетизация. Из-за потерь бабок вся и кутерьма. На рутубе же почему-то пропагандистской херни нет. Почему? Потому что сами себе бабки платить не имеет смысла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Сергей 2 часа назад
Разгневанный Ксеркс приказал сечь море плетьми и кидать в него цепи - 6 век д.н.э
Госдума/Гугл - 21 век н.э
Инструменты разные, принцип тот же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Сергей Андрей Полчаса назад
Читай выше. Инструменты разные(плети или штраф), маразм тот-же....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
Сергей Fat boy slim is * in a heaven 24 минуты назад
Не надо пожалуйста вывалить всю вашу кашу, которая в вашей голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tamin 2 часа назад
Автор, ты реально не догоняешь.
Смотри, когда задорно называл тупыми американцев, они закрыли ему доступ. Из серии ибо нефиг тем, кому Америка не нравится, ездить. А теперь наоборот. Ютьюб, фейсбук вполне себе алгоритмично подставляют тебе видны антироссийского содержания. А тут на детском ютюбе ещё попались мне видели про майнкрафт да такими словами, что у меня, 40-летнего мужика, уши вянуть начали. В детском!!!! Поэтому наезд справедлив. Они пришли в нашу страну, и нам показывают всякое говно. Пусть изменятся и дальше работают. Зы. Китай спокойно без гугла живёт и мы проживем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Влад 2 часа назад
У меня возникает интересный вопрос- а зачем вообще нужна госдума? Нет серьезно? Какой смысл в постоянном непрерывном издании идиотских законов в которых уже никто не может разобраться и которые все-равно не выполняются? Они сами уже нифига не знают что наиздавали и поднимают одни и те-же вопросы по второму, третьему разу. Считается что они натворили около 12 000 законов, ну кто реально способен это все изучить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
@photoaQyn 2 часа назад
ну французы регулярно штрафуют гугл и ничего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
dima423 2 часа назад
А чего Ютюб в США не ставит под вопрос результаты выборов?? шах и мат либерастня)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Мое мнение неизменно: интернет должен быть свободным и саморегулирующимся и государства не должны на него влиять. Максимум - предупреждать о том что тот или иной сайт может содержать ту или иную нежелательную информацию .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
420
vmsoroka 2 часа назад
Простой, тупой пиар от депутатов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай 3 часа назад
еще эппл накажите за что нибудь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
MerryGoRound 3 часа назад
Хочу увидеть как Ютьюб прям побежит что то там запрещать или, тем более, оплачивать ))) это независимая площадка. Ей никто не указ. Иногда, к сожалению. Они у себя могут, например, запретить сами сомнения в честности выборов в США и банить всех не согласных с их полит. мнением и "неугодных", проявляя все признаки диктатуры. Но извне им никто не может чем то там угрожать и тем более судить их на деньги и штрафы ))) РФ не в том тем более "весе" что бы как то влиять на таких гигантов как Гугл. У Гугла больше ежегодная выгода чем у всего РФ. Просто кто то в Думе решил на двух стульях посидеть - и выпендриться своей служивостью перед царем и авось и деньги огромные на распил получить, надеясь что а вдруг Гугл испугается ужастиками про "закрытие" )) Про VPN эти из Думы и Роскомнадзора явно не слышали никогда )) Да и все помним как Роскомнадзор уже пытался "закрыть" Телеграмм и что из этого всего вышло ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
348
MerryGoRound Bill 42 минуты назад
Это вам сколько годиков то что вы базовой логикой и познаниями не обладаете?!
Газпром это нефть и газ, за которые Россия несет юридическую и финансовую ответственность! А Интернет это совсем другое. Там совсем другие международные законы, т к каждая страна сама решает что на своей территории показывать или нет из инета, который она по определению не может заморозить или убрать физически вообще в мире, если ей что то не нравится. Отсюда и блокировка интернета или каких то сайтов там, но не более.
Фэйсбук может быть "оштрафован", а точнее его филиал лишь во Франции, НО...он не обязан!!! это платить а может запросто просто покинуть страну и закрыть ей доступ к своей соцсети по ip адресу пользователей! И что Франция сделает тогда?! Да ничего!!! Это только сам Фэйсбук решает платить или нет Франции и не более и у Франции нет никаких законов международных по кибер сети что бы заставить ФБ заплатить ей! Максимум что она может сделать - это заблокировать ФБ на своей территории. Как это сделали Северная Корея и Китай, с парой еще других стран. Ибо, повторяю, НИКТО не может финансово что то там требовать от соцсетей и т.д. на территории стран, где эти сети лишь являются "гостями"! Это всё пугалки и не более, где последнее слово ВСЕГДА за интернет гигантами!
Так что идите и просвещайтесь дальше, "умник".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
MerryGoRound dima423 39 минут назад
Я даже не буду комментировать ваш больной бред. Изучите мировое право по мировой сети в начале. А потом просто вспомните про Северную Корею и Китай и как там "засудили" и "победили" интернет гигантов и что потом оставалось лишь сделать этим странам... Чао.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 3 часа назад
И как Гугл? Приготовил кошелёк?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
MerryGoRound vikklu 3 часа назад
Ага, побежал уже... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото) В Великобритании придумали хитрый способ ловить нарушителей порядка В Великобритании придумали хитрый способ ловить нарушителей порядка У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки Депутат Госдумы дал концерт в честь 50-летия одной хрущевки Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян В Госдуме считают целесообразным лечить детей за счёт богатых россиян
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2751



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
0
40
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
Денег нет, но мы загораем
2
106
Денег нет, но мы загораем
Набирающие популярность в сообществах
Тоска по бордовому корнеплоду
0
5
Тоска по бордовому корнеплоду
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
0
9
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#Юмор#фильм#прикол#познавательно#аварии#авто аварии#спорт#актеры#автомобили
#интересно#люди#Ynews#животные#новости#дтп#прикольные#Россия#страна#дети
#фото#история#кино#фотографии#СССР#картинки#подборка#в мире#gif#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться