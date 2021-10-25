Госдума VS Google: кто кого?

Депутаты недовольны тем, что Youtube ставит под сомнение результаты выборов. Грозят штрафами и блокировкой.
Закрытие — это не новость. У «слуг народа» давно чешутся руки прикрыть Ютуб. Но в этот раз они нашли новую причину — «Сомнение в результатах итогов выборов в РФ». Теперь хотят потребовать от Ютуба, чтобы он перестал хулиганить и включил РФ в список стран, по которым такие обсуждения не ведутся. Вот сказали, что выборы честные и все. Обсуждать это или сомневаться нельзя. Вот так вот.
Чуть раньше на Ютуб наехала Екатерина Мизулина.
Екатерина требует оштрафовать Гугл на 10% от прибыли. Причина — регулярное неудаление материалов, которые содержат контент, запрещенный в РФ. А под такую формулировку можно притянуть что угодно.
Примерный размер штрафа— от 14 до 22 миллиардов рублей. Делом занимается Роскомнадзор: 27 октября составят протоколы, ну а окончательную сумму штрафа определит суд.
Источник:
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Еще автор забыл сказать, что "запрещенный контент" - это ролики с призывом к взлому и препятствию нормальной работы электронной систему голословная. Такой "контент" запрещен во всех странах.
Ну и почему оспаривать результаты выборов в США (где есть вопросы к последним президентским выборам) или Германии нельзя, а в России можно?
Госдума/Гугл - 21 век н.э
Инструменты разные, принцип тот же.
Смотри, когда задорно называл тупыми американцев, они закрыли ему доступ. Из серии ибо нефиг тем, кому Америка не нравится, ездить. А теперь наоборот. Ютьюб, фейсбук вполне себе алгоритмично подставляют тебе видны антироссийского содержания. А тут на детском ютюбе ещё попались мне видели про майнкрафт да такими словами, что у меня, 40-летнего мужика, уши вянуть начали. В детском!!!! Поэтому наезд справедлив. Они пришли в нашу страну, и нам показывают всякое говно. Пусть изменятся и дальше работают. Зы. Китай спокойно без гугла живёт и мы проживем
Увечья - тоже, эксплуатируя невежество например
Да много чего можно...
Газпром это нефть и газ, за которые Россия несет юридическую и финансовую ответственность! А Интернет это совсем другое. Там совсем другие международные законы, т к каждая страна сама решает что на своей территории показывать или нет из инета, который она по определению не может заморозить или убрать физически вообще в мире, если ей что то не нравится. Отсюда и блокировка интернета или каких то сайтов там, но не более.
Фэйсбук может быть "оштрафован", а точнее его филиал лишь во Франции, НО...он не обязан!!! это платить а может запросто просто покинуть страну и закрыть ей доступ к своей соцсети по ip адресу пользователей! И что Франция сделает тогда?! Да ничего!!! Это только сам Фэйсбук решает платить или нет Франции и не более и у Франции нет никаких законов международных по кибер сети что бы заставить ФБ заплатить ей! Максимум что она может сделать - это заблокировать ФБ на своей территории. Как это сделали Северная Корея и Китай, с парой еще других стран. Ибо, повторяю, НИКТО не может финансово что то там требовать от соцсетей и т.д. на территории стран, где эти сети лишь являются "гостями"! Это всё пугалки и не более, где последнее слово ВСЕГДА за интернет гигантами!
Так что идите и просвещайтесь дальше, "умник".