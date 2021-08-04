Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета

Нетрезвая пассажирка самолета, летевшая из турецкого Бодрума в Москву, наплевала на строгий запрет бортпроводников и демонстративно закурила сигарету во время полета. Похоже, женщина решила, что ей можно. Ведь она летит бизнес-классом.





По прилету в родную гавань, 52-летнюю Ирину, которая работает гендиректором одной из российских туристических компаний, проводили в отдел полиции, где выписали небольшой штраф (1,5 тысячи рублей) за мелкое хулиганство.



