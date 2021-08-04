Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета

Ее, конечно же, оштрафовали. Но теперь женщина намерена нанести ответный удар. Она обвиняет полицейских в избиении.
Нетрезвая пассажирка самолета, летевшая из турецкого Бодрума в Москву, наплевала на строгий запрет бортпроводников и демонстративно закурила сигарету во время полета. Похоже, женщина решила, что ей можно. Ведь она летит бизнес-классом.
По прилету в родную гавань, 52-летнюю Ирину, которая работает гендиректором одной из российских туристических компаний, проводили в отдел полиции, где выписали небольшой штраф (1,5 тысячи рублей) за мелкое хулиганство.
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Самое смешное, что теперь женщина намерена мстить полицейским. Она действительно не понимает, почему ее высочество решили наказать и опозорить перед друзьями, которые ее встречали в аэропорту.
В своем комментарии ТГ-каналу Mash она заявила, что в полиции ее избили. И она сегодня же снимет побои. Кстати, летела Ирина с дорогого курорта со сломанной ногой, и судя по ее словам, намерена свалить эту травму на полицейских. Ну а по поводу, своей вредной привычки женщина заявила следующее: «Я летела бизнес-классом, понимаете, сколько это стоит? Это не экономкласс!»
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А в своем комментарии изданию "Лайф" Ирина и вовсе сообщила, что не курила на борту самолета. Она пожаловалась, что на нее без причины надели наручники, а какой-то злой доктор в отделе полиции угрожал
чипировать сделать инъекцию, от которой она очнется уже в психушке. Судя по реакции и "спутанным показаниям", там ей самое место.
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"Ирина Таммируусу, владычица туристической компании, закурившая в самолёте из Бодрума, рассказала нам, как всё было. Женщина утверждает, что летела она с болевым шоком травма ноги, выпила два бокала красного вина, а что дальше совсем не помнит. По её словам, возможно, стюард подмешал ей что-то в вино и она автоматически закурила, ведь именно курение помогает справляться с болью.
Пришла в себя дама уже в отделе, прикованная наручниками к инвалидному креслу. По её словам, полицейские угрожали ей психбольницей и били по голове. Она допускает, что всё это делалось для вымогательства денег. Сейчас Ирина хочет заняться поисками адвоката и подать иск в суд."
Еще одно ипаное животное, неспособное ответить за свои поступки.
Причем лучше на долго.
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А ногу ей сломали за курение в общественном месте?
Так себя ведет человек, который в душе нищеброд - сколько бы у него не было денег