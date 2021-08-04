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Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета

Красиво жить не запретишь: российская туристка закурила на борту самолета (4 фото + 3 видео)

Автор:
04 августа 2021 14:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дебош   пассажирка   полиция   самолет   сигарета   штраф   
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Ее, конечно же, оштрафовали. Но теперь женщина намерена нанести ответный удар. Она обвиняет полицейских в избиении.

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Метки: видео   дебош   пассажирка   полиция   самолет   сигарета   штраф   
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6k
кот базилий 2 часа назад
Очередное быдло, из "царьков и принцес"
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9k
Lev Asriev 8 минут назад
А вот и последние новости :
"Ирина Таммируусу, владычица туристической компании, закурившая в самолёте из Бодрума, рассказала нам, как всё было. Женщина утверждает, что летела она с болевым шоком травма ноги, выпила два бокала красного вина, а что дальше совсем не помнит. По её словам, возможно, стюард подмешал ей что-то в вино и она автоматически закурила, ведь именно курение помогает справляться с болью.

Пришла в себя дама уже в отделе, прикованная наручниками к инвалидному креслу. По её словам, полицейские угрожали ей психбольницей и били по голове. Она допускает, что всё это делалось для вымогательства денег. Сейчас Ирина хочет заняться поисками адвоката и подать иск в суд."
Еще одно ипаное животное, неспособное ответить за свои поступки.
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1
Screamer 1979 20 минут назад
Да это пьянь , естественный отбор сделает своё дело
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4k
Shtoppi 21 минуту назад
<<Судя по реакции и "спутанным показаниям", там ей самое место.>>
Причем лучше на долго.
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−38
Андрей 23 минуты назад
Что то в самолетах постоянно одни русские туристы косячат...
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479
Миша Полчаса назад
Надо было ее загасить из огнетушителя, и что это за мелкое нафиг хулиганство. Авиакомпания вправе обратиться в суд с иском к этой королеве, требуя возместить убытки в виде стоимости санобработки самолёта для ликвидации последствий курения. В среднем размер взысканий для потребителей как обычных, так и электронных сигарет составляет около 60 тыр. Необходимость проведения санобработки системы вентиляции авиакомпании доказывают, ссылаясь на инструкции производителей самолетов.
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4k
RRK 36 минут назад
Похоже со съемок групповушки с турками из Турции летела. Заработала, может себе позволить
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735
korney 41 минуту назад
Есть же решение.
//fishki.net/upload/users/2021/08/04/1843739/784cdd1502ef6bc10fb8bfc0aa2b16c2.mp4//fishki.net/upload/users/2021/08/04/1843739/784cdd1502ef6bc10fb8bfc0aa2b16c2.mp4
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2k
Sergei Ogarkov 42 минуты назад
Всего 1,5 рубля??? Да она этого штрафа даже не заметит, а авиакомпания точно раздувать проблему не будет - бизнесом сейчас немногие могут позволить себе летать, зачем терять клиента? В общем, сейчас у кого деньги абсолютно безнаказан.
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862
Гремлин 55 минут назад
Если она такая крутая, то и штрафа надо было ей выписать в соответствии с доходами. Пару лямов.
А ногу ей сломали за курение в общественном месте?
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2k
Дмитрий Час назад
Выражу общее мнение, но в данном случае мадам должна была получить в морду от "пролетариата" видимо случайно оказавшегося на том же рейсе! Как ни кто это не сделал, удивляюсь!
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5k
SR Час назад
Из грязи в князи. Быдлом была, быдлом и осталась.
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34k
Alex Час назад
Видимо ее перед этих толпа турков хорошо отодрала.
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
А че в самолетах курить запретили?
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1k
Дмитрий Час назад
Надо просто внести пожизненно в черный список этой компании
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458
Карл Такойто Час назад
Логика понятна,раз бизнес класс значит за ,, всё уплочено и всё можно,,
В Турции она очевидно жила в пятизвездочном отеле и предположительно спала пьяная на ресепшене мотивируя это тем что ,,ну это же пятизвездочный отель не санаторий какой то,,)) Вообще конечно таких надо штрафами воспитывать,то что ей 1,5 рубля выписали это конечно не о чем, вот было бы тысяч сто-с комментарием ,,ну вы же в бизнесе,вы предоставляете сколько тут нарушать порядок стоит,,)))
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1k
zu4ara Час назад
"Можно забрать человека из деревни, но деревню из человека - никогда."
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6k
КОСТЯН Час назад
Надо было её сразу в дурку везти
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586
Николай Краснов Час назад
Доктора, который, якобы, угрожал ей сделать укол, привлечь к ответственности, за то, что НЕ сделал этой овце укол....!
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130
TORNADO MARKETING Час назад
Ну, да. Я слышал, что в бизнес-классе вообще можно с калашом лететь, с коксом и набуй слать борт проводников, а если доплатить сотку, то можно капитану на голову нассать.
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2k
просто программист Час назад
Тупая дерзкая корова
Так себя ведет человек, который в душе нищеброд - сколько бы у него не было денег
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