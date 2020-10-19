"17 октября мужчина попытался пройти на станцию без маски. В ответ на вежливую просьбу сотрудников он отказался надеть средства индивидуальной защиты. Работникам метро пришлось привлечь полицейских, чтобы вывести пассажира на улицу. Однако мужчина продолжил конфликт и проявил агрессию уже и в отношении полицейских", - изложили суть инцидента представители подземки.



"Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски, — написал автор видео, выложенного в Инстаграм.