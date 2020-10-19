Шестеро силовиков окружили и обезвредили злостного нарушителя введенных в Северной столице порядков: парень пытался проехать в метро без средств индивидуальной защиты...
"17 октября мужчина попытался пройти на станцию без маски. В ответ на вежливую просьбу сотрудников он отказался надеть средства индивидуальной защиты. Работникам метро пришлось привлечь полицейских, чтобы вывести пассажира на улицу. Однако мужчина продолжил конфликт и проявил агрессию уже и в отношении полицейских", - изложили суть инцидента представители подземки.
"Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски, — написал автор видео, выложенного в Инстаграм.
"Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску или же купить ее где-то в метро. Перед этим он просил разрешения на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик, и ему противопоказано ношение маски, — написал автор видео, выложенного в Инстаграм.
30 сентября глава питерского комитета по транспорту Кирилл Поляков заявил, что с октября в Петербурге без масок и перчаток вообще никуда не станут пускать, за чем проследят бойцы Росгвардии. А вот наглядный пример...
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Осторожно, ненормативная лексика!
В итоге на 22-летнего правонарушителя составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство", теперь ему предстоит выплатить штраф за агрессивное поведение и нарушение правил пользования петербургским метрополитеном.
А вот еще задержание жительницы Каменска-Уральского, ходившей по магазину без маски
А у вас уже ловят "безмасочников" на публике?
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Метки: видео задержание коронавирус маска метро петербург полиция
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Конкретно по видео - скорее всего была провокация со стороны задерживаемого, "оператор" в доле. Для этого и кипеж. Количество бойцов не из-за того, что не могут, а из-за требований брать целым. Так то и максимум двое взяли бы, но у него в процессе могло что-нибудь сломаться, или отбиться, или всё сразу. А контуженных тяжело допрашивать
так ЧС есть или нет?
У вас сокращения? Евгений Пригожин начал нищать?
А у нас уже ЧС введено???
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идиот
Есть же дубинки!
Но судя по тому какими толпами они в метро отсиживаются - уличная преступность сведена не нет.
а люлей ему надавали не изза маски, а за то шо нападал на полицай.
в Канаде за нападение на полицай дают маску или по маске лица??