Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео

Всё началось с демонстрации против введенных ограничительных мер из-за ситуации с распространением Covid-19, которая переросла в массовые беспорядки. Две тысячи протестующих забросали полицейских камнями, банками и петардами, стражи порядка ответили применением слезоточивого газа и водометов.
По постановлению чешского правительства, в акции протеста могут принять участие не более 500 человек, которые должны быть разделены на группы по 20 человек, с промежутком не менее двух метров между группами, все с закрытыми ртами и носами. Но воскресная демонстрация нарушила сразу все эти правила...
Еще до начала демонстрации многие из ее участников не имели при себе масок и не соблюдали дистанцию. Организаторы акции призвали их надеть маски за 20 минут до начала протеста.
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Министр внутренних дел Ян Хамачек заявил в воскресенье утром, что в Праге дежурила тысяча полицейских, приехавших со всей страны. "С моей точки зрения, проведение демонстрации - очень безответственно. Полиция сегодня ослаблена, поскольку вирус не щадит и силовиков. Несомненно, всё обойдется, но будет стоить больших денег и человеческих усилий".
Через час после начала протестной акции начались выпады против силовиков. Самыми решительными из участников демонстрации стали молодые хоккейные и футбольные болельщики, близкие к ультраправым группам.
Согласно списку анонсированных событий на сайте мэрии Праги, акция протеста называлась "Демонстрация прав и свобод граждан во время кризиса". Количество заявленных участников - 500 человек.
В итоге конный чешский спецназ вытеснил протестующих со Староместской площади. Самые агрессивные были арестованы, и теперь их обвинят в организации беспорядков во время режима чрезвычайной ситуации. За что грозят реальные тюремные сроки.
Режим чрезвычайной ситуации в Чешской Республике вновь ввели с 5 октября. В стране закрыты школы, рестораны, бары, клубы и спортивные объекты.
В результате стычки пострадали девять человек, четверо были госпитализированы в больницы, уже переполненные больными с Covid, число которых исчисляется десятками.
Это происшествие стало первым серьезным инцидентом в Праге со времен "бархатной революции", которая привела в 1989 году к падению коммунистической диктатуры.
Это происшествие стало первым серьезным инцидентом в Праге со времен "бархатной революции", которая привела в 1989 году к падению коммунистической диктатуры.
В одном из пражских ресторанов тем временем придумали подавать гостям пирожное в виде нового коронавируса...
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Метки: коронавирус маски полиция прага столкновения
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Народ не виноват (сарказм)
Это вроде по твоей части
Спроси у своего папы, когда он тебя трахать будет