Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео

По постановлению чешского правительства, в акции протеста могут принять участие не более 500 человек, которые должны быть разделены на группы по 20 человек, с промежутком не менее двух метров между группами, все с закрытыми ртами и носами. Но воскресная демонстрация нарушила сразу все эти правила...