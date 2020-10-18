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Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео

Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео (10 фото)

Автор:
18 октября 2020 22:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: коронавирус   маски   полиция   прага   столкновения   
1142
10
Всё началось с демонстрации против введенных ограничительных мер из-за ситуации с распространением Covid-19, которая переросла в массовые беспорядки. Две тысячи протестующих забросали полицейских камнями, банками и петардами, стражи порядка ответили применением слезоточивого газа и водометов.
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Метки: коронавирус   маски   полиция   прага   столкновения   
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15  комментариев
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
Звери! Фашисты! Травить газом свой народ! А, стоп, это же совсем другое...
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−191
Максим Минуту назад
в России из за таких пустяков никто не выйдет на улицу, цак оденут пацаки и пойдут дальше покорно выплачивать ипотеку за свою коробку в человейнике.
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29k
Азат Баширов 2 минуты назад
Из-за коронавируса центр Праги стал местом сражений с полицией: видео
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1k
colontel 6 минут назад
на самом деле все очень просто, всех без масок поместить в гетто, и запретить посещение больниц, пускай дохнут
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2k
au3 Полчаса назад
так я не понял, это был акт демократический или вопреки ценностям?
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63k
Вит Вит Полчаса назад
Официальных заявлений от наших пи..биралов ещё не было????
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7k
albedo 44 минуты назад
Срочно ввести санкции против властей Чехии.
Народ не виноват (сарказм)
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−27
tsknyazckurbsky 52 минуты назад
Yuri
Это вроде по твоей части
Спроси у своего папы, когда он тебя трахать будет
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−27
tsknyazckurbsky Час назад
При отелях и бары и рестораны работают. Рейсы есть. Летал туда на исповедь. Монастырь как крепость.
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657
Yuri tsknyazckurbsky 57 минут назад
а заднеприводных разве исповедуют?
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11k
Алекс Yuri 15 минут назад
Через анус
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6k
KOSTELLO Час назад
Всю Староместскую площадь испохабили
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775
Bearn KOSTELLO 56 минут назад
тоже так подумал
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7k
ГородДомов Час назад
свободу короновирусу !
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