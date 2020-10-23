Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски

Журналисты связались с супругой задержанного Дмитрия, и она рассказала, что муж из отделения позвонил и объяснил, как всё было. Стражи порядка не представились, и первоначально полицейский взял Дмитрия за локоть, но тот по инерции одёрнул руку. Видимо, полицейские восприняли это как сопротивление и стали скручивать мужчину, несмотря на крики четырехлетнего ребёнка и прохожих. Девочку увезли вместе с отцом в полицию, а позже её забрала бабушка. Ребёнок очень эмоционально воспринял эту ситуацию – она всё время плачет и спрашивает, где папа.



Дмитрий провёл ночь в полицейском участке и на него составили протокол об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".