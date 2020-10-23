Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски

В Пермском крае произошло задержание мужчины, который сходил в магазин без маски. При этом действии присутствовала четырехлетняя дочка задержанного. Ребёнку, видимо, понадобится психологическая помощь.
Накануне, 22 октября, в городе Березники мужчина пошёл с ребёнком в магазин, но не надел маску. Это увидели стражи порядка, и подошли к нему на кассе. По словам очевидцев, полицейские позволили ему оплатить товар и вывели из магазина, чтобы поговорить. В какой-то момент мужчина надел маску, но ему всё равно предложили пройти в отдел. Мужчина попросился отвести ребёнка домой, но ему этого не разрешили сделать и начали крутить. В этот момент началась запись видео.
Журналисты связались с супругой задержанного Дмитрия, и она рассказала, что муж из отделения позвонил и объяснил, как всё было. Стражи порядка не представились, и первоначально полицейский взял Дмитрия за локоть, но тот по инерции одёрнул руку. Видимо, полицейские восприняли это как сопротивление и стали скручивать мужчину, несмотря на крики четырехлетнего ребёнка и прохожих. Девочку увезли вместе с отцом в полицию, а позже её забрала бабушка. Ребёнок очень эмоционально воспринял эту ситуацию – она всё время плачет и спрашивает, где папа.
Дмитрий провёл ночь в полицейском участке и на него составили протокол об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Дмитрий провёл ночь в полицейском участке и на него составили протокол об административном правонарушении по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
Источник:
Ссылки по теме:
- Антисептик перорально, или как мужик в "Красное & Белое" сходил
- В Краснодарском крае полицейский остановил неадеквата выстрелами
- "Вы все умрете!": авиадебоширка накашляла на пассажиров, когда ее выводили из самолета
- Пассажира без маски жестко задержали в петербургской подземке: видео
- Антимасочницу пришлось выводить из театра с помощью полиции
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
Полицейские имеют право оформить протокол об административном нарушении, но отсутствие маски, тем более ВНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МЕСТА (магазина), не является таковым!
Так что, Ирина Николаевна либо врёт, либо чего-то недоговаривает!
Дама с телефоном орёт о каком-то ребёнке, а ребёнка не слышно!
Снимающих минимум двое!
Можно найти ещё несколько нестыковок: текст - видео.
Девочку увезли вместе с отцом в полицию, а позже её забрала бабушка.
похоже супруге было не до них.
нет, я не про маску. Взяв за локоть - это уже с применением физической силы. Значит - это задержание. Основания для задержания какие? Адм материал? Составляй адм материал на месте, с какого гражданин должен следовать в деж часть?
Или я не прав ?
Но по видео это не очевидно. Я говорю по тому как написано "предложили пройти взяв под локоть".
Ты же когда чихаешь знаешь правила приличия, что морду лица надо рукой прикрывать ? ну вот тут тоже самое только в автоматическом режиме
Что я и все мои знакомые делаем не так, что нас не крутят, не останавливают, не задерживают? Впрочем вопрос риторический.
ОК. Вы за полное соблюдение законности?
Твари.