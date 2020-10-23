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Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски

Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски (4 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: березники   магазин   маска   мужчина   неповиновение   пандемия   полиция   
1014
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В Пермском крае произошло задержание мужчины, который сходил в магазин без маски. При этом действии присутствовала четырехлетняя дочка задержанного. Ребёнку, видимо, понадобится психологическая помощь.

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Метки: березники   магазин   маска   мужчина   неповиновение   пандемия   полиция   
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56  комментариев
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28k
Alex 2 часа назад
Снимать, как обычно с середины конфликта начали. Чувак наверняка быковать стал, за что и получил
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31k
Элек Мек 19 минут назад
Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски
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9k
lon 42 минуты назад
А на улице-то маска вообще зачем ?
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29k
Азат Баширов 59 минут назад
Полицейские жёстко скрутили мужчину из-за отсутствия маски
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172
Ххх Час назад
Я сегодня была в администрации МО Пушкино, все сотрудники без маски, антисептиков вообще нет, на мой вопрос дайте антисептик, сказали скажи спасибо что работаем!! И их заметьте никто не скручивает, протоколы не составляет.. все просто это же администрация города))) пришла к ним в водоканал... все сотрудники без маски, антисептиков нет, зато меня не пустили, т.к. я сопровождала глухого пожилого человека, на мой вопрос почему, говорят такие у них противовирусные правила, спросила почему без маски сами, говорят они у себя дома дома, а я должна маску надеть!!! Во как
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8k
gnyS i Час назад
Только что был в поликлинике, почти все посетители без масок и врачи тоже, тут надо автозаками уже вывозить.
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999k
Сергей Час назад
Фейк или постанова!
Полицейские имеют право оформить протокол об административном нарушении, но отсутствие маски, тем более ВНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МЕСТА (магазина), не является таковым!
Так что, Ирина Николаевна либо врёт, либо чего-то недоговаривает!
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41k
Цыц тут у меня Сергей 54 минуты назад
Скорее всего, бычить начал этот клиент.
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999k
Сергей Цыц тут у меня 15 минут назад
Обратите внимание: два дюжих чела с лейблами "ПОЛИЦИЯ" на спине с большим ВИДИМЫМ усилием удерживают почти НЕ СОПРОТИВЛЯЮЩЕГОСЯ мужичка, у которого даже маска не слетела (у них, кстати, тоже).
Дама с телефоном орёт о каком-то ребёнке, а ребёнка не слышно!
Снимающих минимум двое!
Можно найти ещё несколько нестыковок: текст - видео.
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4k
pilgrimnl Час назад
налицо сопротивление полиции, а в любимой либералами америке просто бы по два магазина разрядили бы в него, а потом наручники на труп надели.
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14k
VIRO-PAX! Час назад
"Ребёнку, видимо, понадобится психологическая помощь" - а ведь аффтеру поста, Ирине Николаевне из 3 подъезда, она требуется уже давно!
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41k
Цыц тут у меня VIRO-PAX! Час назад
Там уже психиатрическая нужна.
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2k
Урий Урьевич Час назад
Какой народ имбанутый! Ну не уж то сложно маску на личико надеть?! А после вопят меня забрали, оштрафовали, в попу всунули...
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6k
Караганда Час назад
Журналисты связались с супругой задержанного Дмитрия, и она рассказала, что муж из отделения позвонил и объяснил, как всё было.
Девочку увезли вместе с отцом в полицию, а позже её забрала бабушка.

похоже супруге было не до них.
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30k
Опаньки 2 часа назад
а в чем оно законное?
нет, я не про маску. Взяв за локоть - это уже с применением физической силы. Значит - это задержание. Основания для задержания какие? Адм материал? Составляй адм материал на месте, с какого гражданин должен следовать в деж часть?

Или я не прав ?
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1k
Роман Бумеров Опаньки Час назад
Не правы, скорее всего. Задержание также происходит при попытке нарушителя покинуть место предполагаемого правонарушения. Как на него составить материал, если он прямо скажем свалить хочет, не задержав его?
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30k
Опаньки Роман Бумеров Полчаса назад
нет, попытка свалить это однозначно 19.3.

Но по видео это не очевидно. Я говорю по тому как написано "предложили пройти взяв под локоть".
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4k
Иван Роман Бумеров Полчаса назад
А что он нарушил и почему за это ему ни чего не сделали?
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
И почему все записи начинаются с моментов когда злые мильцыонеры вяжут неповинного зайку? Ментам же обычно делать нех, дай только ребенку в участок приволочь и поотписываться по поводу превышения полномочий. Продукты это банка энергетика так понимаю? Дернул он руку по инерции ))
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14k
VIRO-PAX! Snork Snorkoff Час назад
Просто потому, что аффтер говнопоста, из третьего подъезда...
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40
Иван Дулин 2 часа назад
Про понтов...
Про понтов...
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7k
harlamov 2 часа назад
Жирную быдлоту в красном надо посадить лет на 5. Скотина нападает на сотрудника при исполнении, да еще своим вонючим телефоном ему в лицо тычет. Откуда такие мрази вообще берутся? Вот реально люди - скоты. А менты - молодцы. С такими животными приходится дело иметь. Проще сжечь все это быдло.
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4k
Иван harlamov 24 минуты назад
Ты когда свои гениальные мысли изливал, мизинчик оттопырил? Или как быдло печатешь?
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−67
im240 2 часа назад
шапка у бабки огонь огненный!
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56k
Viktor 2 часа назад
Я не понимаю дебилов (каждый день посты про это), ну раз приняли закон - нацепи ты этот чёртов кусок марли и ходи как король! Нет, надо найти на свою жопу приключение!
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29k
Volga_34 Viktor 2 часа назад
Млять.. НЕТ ЗАКОНА !!! Тупорылые бараны.. скорее - овцы.
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56k
Viktor Volga_34 2 часа назад
А чё, менты на свой страх и риск действуют, им это надо?
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30k
Опаньки Volga_34 2 часа назад
вы законники никак не можете понять, что это не для того чтобы ты не заразился, а чтобы ты не заразил если ты скрытый носитель и ходишь кругом чихаешь....
Ты же когда чихаешь знаешь правила приличия, что морду лица надо рукой прикрывать ? ну вот тут тоже самое только в автоматическом режиме
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4k
Иван Viktor 24 минуты назад
Дай ссылку на закон.
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Ой люди добрыя шо делается, шо делается, на вулице людей крутют ни за что ни про что. ...

Что я и все мои знакомые делаем не так, что нас не крутят, не останавливают, не задерживают? Впрочем вопрос риторический.
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2k
Core Роман Бумеров Час назад
скорее всего следуете принципам, которые изложил Крис Такер (вроде) в своем видео) оно хоть и специально для негров, но и для белых актуально тоже)))
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2k
Core Олегbl4 Час назад
а вы наверное последователь персонажа на видео, борзые ответы вне инета обычно приводят к проблемам) все жду когда инет по паспортам будет, чтобы и в интернете малолетки следили за тем что пишут)))
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1k
Роман Бумеров Core Час назад
Именно он
Ссылка youtu.be
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9k
Олегbl4 winergy2012 59 минут назад
Что значит "быковать" в Вашем понимании?
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9k
Олегbl4 Роман Бумеров 58 минут назад
А Вы можете доказать обратное?
ОК. Вы за полное соблюдение законности?
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2k
Core 2 часа назад
Протестун такие же мирные всегда и дети тут же рядом всегда
ничего нового, полиция начинает скручивать, когда борзеть начинаешь, обычный гражданин им просто не уперся
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29k
Volga_34 2 часа назад
Жирный полицай в рацию помощь вызывал?!
Твари.
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11k
Иван 2 часа назад
вломить бы этому далпайопу. Нефик заразу разносить
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