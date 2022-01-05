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Они уже потеряли надежду, но чудо случилось: студенты спасли собаку из-под снежного завала

Они уже потеряли надежду, но чудо случилось: студенты спасли собаку из-под снежного завала (2 фото)

Автор:
05 января 2022 14:16
Сообщество : Животные
Метки: горы   завал   лавина   ретривер   снег   спасение   сша   трасса   
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Пес ждал спасения 20 томительных минут, и дождался.
Двухлетний ретривер по кличке Аполлон стал героем истории невероятного спасения из-под снежного завала. Строго говоря, лавину он сам и спровоцировал. Так пояснил ситуацию его хозяин. Скотт Шеферд искал собаку, которая чего-то испугалась и стала причиной схода небольшой лавины.

Ситуация, которую описала ABC News, произошла на одном из горнолыжных курортов в американском Колорадо. Студенты Бобби Уайт и Джош Трухильо наслаждались мягкой зимней погодкой, катаясь по склону перевала Берту. Их идиллию нарушил сход лавины. Снежная масса скатилась вниз в нескольких сотнях метров от их трассы.

Молодые люди решили проверить, нет ли под завалом пострадавших, помчались к месту ЧП. Там и встретили хозяина ретривера. Юноши были хорошо подготовлены, вооружены необходимыми инструментами. Просканировали снег с помощью лавинных маяков, поняли, что людей внизу нет. Дальше принялись протыкать снежную массу столбиками для зондов.
Целых 20 минут они тщательно изучали местность, но собаку так и не обнаружили. Казалось, уже нет смысла в дальнейших манипуляциях, и студенты решили было, что пес погиб. Собрались уходить, и вдруг один из них углядел: из-под снега торчит собачий нос. Видимо, Аполлон тоже рвался из снежного плена, но силы покинули его.

Бобби и Джош стали руками разгребать плотный снег. Попутно разговаривали с собакой, успокаивали пса и призывали дышать, не сдаваться. Когда откопали, оказалось, что особых повреждений «искатель приключений» не получил…

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Метки: горы   завал   лавина   ретривер   снег   спасение   сша   трасса   
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Алексей 2 часа назад
Очень понравился, особенно когда они "призывали дышать и не сдаваться"
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