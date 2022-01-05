Они уже потеряли надежду, но чудо случилось: студенты спасли собаку из-под снежного завала

Двухлетний ретривер по кличке Аполлон стал героем истории невероятного спасения из-под снежного завала. Строго говоря, лавину он сам и спровоцировал. Так пояснил ситуацию его хозяин. Скотт Шеферд искал собаку, которая чего-то испугалась и стала причиной схода небольшой лавины.



Ситуация, которую описала ABC News, произошла на одном из горнолыжных курортов в американском Колорадо. Студенты Бобби Уайт и Джош Трухильо наслаждались мягкой зимней погодкой, катаясь по склону перевала Берту. Их идиллию нарушил сход лавины. Снежная масса скатилась вниз в нескольких сотнях метров от их трассы.



Молодые люди решили проверить, нет ли под завалом пострадавших, помчались к месту ЧП. Там и встретили хозяина ретривера. Юноши были хорошо подготовлены, вооружены необходимыми инструментами. Просканировали снег с помощью лавинных маяков, поняли, что людей внизу нет. Дальше принялись протыкать снежную массу столбиками для зондов.