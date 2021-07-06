Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели

После того, как пострадавшего достали, его осмотрели парамедики и, обнаружив, что происшествие не сказалось на его здоровье, позволили отправиться домой. Пользуясь случаем, корнуолльские спасатели в очередной раз призвали отдыхающих на пляжах не играть в опасные игры с песком: не выкапывать большие ямы, не зарывать в них друг друга и не залезать самим. "Такая игра может легко привести к к раздавливанию или удушению, - говорится в заявлении спасательной службы. - Пожалуйста, не копайте огромные ямы в песке, песок легко осыпается, а его вес составляет около тонны на кубический метр.

Вы ведь не будете копать яму в саду и разрешать своим детям в нее залезать; пожалуйста, не делайте этого и на пляже".