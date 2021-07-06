Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели

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18-летнего жителя Корнуолла с трудом достали из-под песка, которым его засыпало в процессе игр на пляже с друзьями. Спасатели предупреждают: рыть на пляже яму надо с осторожностью!
Безобидные игры на пляже могут плохо сказаться на вашем здоровье! 18-летнего жителя Корнуолла пришлось спасать после того, как он вырыл в песке большую яму и залез в нее, а стенки ямы неожиданно обрушились на него. Друзья пострадавшего и другие отдыхающие пытались ему помочь, но песок был слишком сыпучим, а яма - слишком большой. Только после того, как береговая охрана вызвала на пляж спасателей, дело пошло: специалисты сумели достать из песка незадачливого любителя игры в хоббитов.
После того, как пострадавшего достали, его осмотрели парамедики и, обнаружив, что происшествие не сказалось на его здоровье, позволили отправиться домой. Пользуясь случаем, корнуолльские спасатели в очередной раз призвали отдыхающих на пляжах не играть в опасные игры с песком: не выкапывать большие ямы, не зарывать в них друг друга и не залезать самим. "Такая игра может легко привести к к раздавливанию или удушению, - говорится в заявлении спасательной службы. - Пожалуйста, не копайте огромные ямы в песке, песок легко осыпается, а его вес составляет около тонны на кубический метр.
Вы ведь не будете копать яму в саду и разрешать своим детям в нее залезать; пожалуйста, не делайте этого и на пляже".
Вы ведь не будете копать яму в саду и разрешать своим детям в нее залезать; пожалуйста, не делайте этого и на пляже".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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