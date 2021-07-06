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Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели

Парня, закопанного в песок на пляже, доставали спасатели (3 фото)

Автор:
06 июля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Корнуолл   великобритания   завал   игры в песке   история   пляж   спасатели   спасение   
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18-летнего жителя Корнуолла с трудом достали из-под песка, которым его засыпало в процессе игр на пляже с друзьями. Спасатели предупреждают: рыть на пляже яму надо с осторожностью!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Корнуолл   великобритания   завал   игры в песке   история   пляж   спасатели   спасение   
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2  комментария
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Николай 18 минут назад
Играли в кладбище, почти доиграли.
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raael13 10 минут назад
Что такое не везёт и как с этим бороться?
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