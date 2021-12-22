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Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику

Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 11:31
Сообщество : Жить в России
Метки: мальчик   снег   спасение   сугроб   таксист   ханты-мансийск   школьник   
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Мальчик из Ханты-Мансийска застрял в сугробе и, видимо, стеснялся просить о помощи прохожих, которые не обращали внимания на торчащую из снега голову.
21 декабря в соцсетях был выложен ролик, который сняла клиентка таксиста. По её словам, ребёнок провалился в сугроб по шею и никто рядом не помог ему. Таксист увидел это и бросился на помощь.
Свидетельница происшествия в комментариях к видео отметила, что сама не вышла на помощь, потому что не решилась оставить одного в такси своего двухлетнего ребёнка. И поблагодарила таксиста Максата за спасение школьника.

Местный житель рассказал под постом, что в этом районе канализационные лотки открытого типа. Похоже, что ребёнок решил полезть в сугроб и провалился в канализацию.
Напомним, что в Ханты-Мансийске сейчас мороз от –7 до –15 градусов.

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Метки: мальчик   снег   спасение   сугроб   таксист   ханты-мансийск   школьник   
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8  комментариев
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42k
Крайт 47 минут назад
Настоящий наш Российский Мужик!!!
Спасибо за помощь ребёнку!!!
На таких людях жива многонациональная наша Россия и будет жить!!!
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1k
poбт 3 минуты назад
слишком громкий заголовок, как и текст

в снегу трудно замерзнуть - это одна из основ выживания зимой

да и прохожих там явно не как на арбате
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Комментарий удален. Причина: флуд
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6k
Николай 20 минут назад
За последнее предложение просто поржал... это тепло у нас так то...
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