Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику

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Мальчик из Ханты-Мансийска застрял в сугробе и, видимо, стеснялся просить о помощи прохожих, которые не обращали внимания на торчащую из снега голову.
21 декабря в соцсетях был выложен ролик, который сняла клиентка таксиста. По её словам, ребёнок провалился в сугроб по шею и никто рядом не помог ему. Таксист увидел это и бросился на помощь.
Свидетельница происшествия в комментариях к видео отметила, что сама не вышла на помощь, потому что не решилась оставить одного в такси своего двухлетнего ребёнка. И поблагодарила таксиста Максата за спасение школьника.
Местный житель рассказал под постом, что в этом районе канализационные лотки открытого типа. Похоже, что ребёнок решил полезть в сугроб и провалился в канализацию.
Местный житель рассказал под постом, что в этом районе канализационные лотки открытого типа. Похоже, что ребёнок решил полезть в сугроб и провалился в канализацию.
Напомним, что в Ханты-Мансийске сейчас мороз от –7 до –15 градусов.
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Спасибо за помощь ребёнку!!!
На таких людях жива многонациональная наша Россия и будет жить!!!
в снегу трудно замерзнуть - это одна из основ выживания зимой
да и прохожих там явно не как на арбате