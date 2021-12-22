Неравнодушный таксист помог замерзающему школьнику

Свидетельница происшествия в комментариях к видео отметила, что сама не вышла на помощь, потому что не решилась оставить одного в такси своего двухлетнего ребёнка. И поблагодарила таксиста Максата за спасение школьника.



Местный житель рассказал под постом, что в этом районе канализационные лотки открытого типа. Похоже, что ребёнок решил полезть в сугроб и провалился в канализацию.