Жуткие звонки в 911

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Работа службы спасения с легким номером, который может запомнить даже ребенок, начала свою работу в 1968 году в городе Хеливилл (штат Оклахома, США) и работает до сих пор.
Эта работа невероятно сложная, требующая максимальной концентрации от диспетчера, который за день получает массу звонков, от ошибочных до совершенно ужасающих, где люди грозят покончить с собой или же становятся жертвами преступлений. Выматывает, как признавались сотрудники службы, еще то, что обычно диспетчер заканчивает свою работу на моменте, когда направляет на место вызова полицию и часто не знает, чем в итоге закончились страшные крики, грохот выстрелов или плач ребенка...
Убил своих родных
В службу позвонил Дональд Спирт из города Белл. После того, как он озвучил свое признание, у сотрудников офиса округа Гилкрист побежали мурашки. Он признался просто в ужасном преступлении. Первое, что удивило сотрудников - это спокойный голос Дональда, ведь обычно звонившие в 911 бьются в истерике. Он вежливо поздоровался, спросил, как у диспетчера дела, а после чего сказал: "Я сейчас застрелил свою дочь, а также расстрелял внуков. Они все мертвы."
После чего он назвал свой адрес и попросил диспетчера, чтобы к нему выслали полицию. Когда они приехали, то Спирт застрелился прямо на крыльце своего дома.
Он расстрелял из 45 калибра свою дочь, 28-летнюю Сару, и ее детей - Кайли, Калеба, Дестини, Джонатана, Брендона и Аланну, которой было всего 3 месяца.
Жуткий факт: более 10 лет назад Дональд убил на охоте своего 8-летнего сына, но это посчитали несчастным случаем. Также у полиции было заявление его дочери от 2008 года - Сара писала, что отец ее избивал, пока она была беременна.
После чего он назвал свой адрес и попросил диспетчера, чтобы к нему выслали полицию. Когда они приехали, то Спирт застрелился прямо на крыльце своего дома.
Он расстрелял из 45 калибра свою дочь, 28-летнюю Сару, и ее детей - Кайли, Калеба, Дестини, Джонатана, Брендона и Аланну, которой было всего 3 месяца.
Жуткий факт: более 10 лет назад Дональд убил на охоте своего 8-летнего сына, но это посчитали несчастным случаем. Также у полиции было заявление его дочери от 2008 года - Сара писала, что отец ее избивал, пока она была беременна.
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Без кожи
Звонок. Мужчина просил прислать полицию, так как в его дом кто-то проник. Диспетчер попросила его сохранять спокойствие и назвать свой адрес. Далее она спросила: "Сэр, вы знаете, кто это? Мужчина или женщина?" на что услышала в ответ: "Я не знаю, я видел только затылок без кожи..."
Диспетчер предложила ему попытаться выйти из дома, но он не мог этого сделать, так как мужчина находился в шкафу. Неизвестно, что конкретно происходило в доме, но было что-то странное - все сотрясалось. Работник службы спасения предложила ему взять вешалку и выпрямить ее, чтобы смочь защититься.
Итог истории был не менее кошмарным: голос мужчины становился все дальше, он кричал "O my gad!", в телефонной трубке раздавались шумы , а потом звонок оборвался...
Диспетчер предложила ему попытаться выйти из дома, но он не мог этого сделать, так как мужчина находился в шкафу. Неизвестно, что конкретно происходило в доме, но было что-то странное - все сотрясалось. Работник службы спасения предложила ему взять вешалку и выпрямить ее, чтобы смочь защититься.
Итог истории был не менее кошмарным: голос мужчины становился все дальше, он кричал "O my gad!", в телефонной трубке раздавались шумы , а потом звонок оборвался...
Неизвестный в окне
Как бы вы отнеслись к тому, что за вашим окном стоит незнакомец и пристально на вас смотрит? Мужчина, который столкнулся с этим, немедленно набрал 911. Он был напуган, но старался сохранять самообладание. Мужчина рассказал, что в его окно уже где-то с полчаса смотрит незнакомец, примерно 30-ти лет и что на его голове капюшон. Также мужчина рассказал, что когда полиция приедет и пойдет по названной им улице, то наткнется прямо на наблюдателя. То, что слова мужчины не ложь, говорит съемка с видеокамеры, которую вел хозяин дома, во время звонка.
Пока диспетчер отвечала звонившему мужчина от окна отошел.
К сожалению, так и неизвестно, чем закончилась история, но хочется верить, что полиция успела вовремя и пугающий наблюдатель был пойман.
Пока диспетчер отвечала звонившему мужчина от окна отошел.
К сожалению, так и неизвестно, чем закончилась история, но хочется верить, что полиция успела вовремя и пугающий наблюдатель был пойман.
Самоубийство во время разговора
В 2011 году в Калифорнии диспетчер ответила на звонок. Женщина была поражена, услышав в трубке знакомый голос - интонацией и тембром он очень напоминал ей лучшего друга ее супруга. Да, это был он. Мужчина рассказал, что подрался со своей женой, которая скончалась после многочисленных ударов в голову. Он позвонил в службу спасения, чтобы признаться в преступлении и... сообщить, что собирается покончить с собой. Диспетчер "держала" его сколько могла, но так и не смогла переубедить его.
Когда полиция приехала на место, но не успела - в трубке диспетчера раздался оглушительный выстрел. Женщина оказалась жива. Физически она восстановилась, но можно только догадываться о ее эмоциональном состоянии.
Когда полиция приехала на место, но не успела - в трубке диспетчера раздался оглушительный выстрел. Женщина оказалась жива. Физически она восстановилась, но можно только догадываться о ее эмоциональном состоянии.
Признание
В 2019 году в Америке была обнаружена криминальная статистика - в ушедшем году произошло рекордное количество массовых убийств. За год было совершено 41 массовое убийство, в результате которого погибло 211 человек. Но несмотря на такие показатели люди в США нередко оставляют двери домов незапертыми.
В 911 позвонил человек, который просил защитить... нет, не его, а других от него. Серийный убийца признался, что убил Кимберли Комптом и она находится на третьем этаже. Убийца плакал, он не мог понять, почему он делает это. Он просил помощи, потому что в противном случае он убьет еще кого-то.
В службу спасения звонил серийный убийца Пол Майкл Стефани. Его выразительной чертой был плаксивый высокий голос. После очередного убийства он звонил в полицию и анонимно говорил о содеянном.
Майкл Стефани убил трех женщин в метрополитеном районе Миннеаполис-Сент-Пол.
В 911 позвонил человек, который просил защитить... нет, не его, а других от него. Серийный убийца признался, что убил Кимберли Комптом и она находится на третьем этаже. Убийца плакал, он не мог понять, почему он делает это. Он просил помощи, потому что в противном случае он убьет еще кого-то.
В службу спасения звонил серийный убийца Пол Майкл Стефани. Его выразительной чертой был плаксивый высокий голос. После очередного убийства он звонил в полицию и анонимно говорил о содеянном.
Майкл Стефани убил трех женщин в метрополитеном районе Миннеаполис-Сент-Пол.
Пропавший без вести
Мужчина не знал, что ему делать и поэтому набрал 911. Он заявил, что во дворе его дома что-то перемещается с огромной скоростью. Диспетчер спросила: "Как вы можете описать это существо?" он ответил: "Я не знаю, это похоже на огромного мужчину". Во время разговора выяснилось, что чуть ранее то-то убил его собаку. Вскоре мужчина закричал в трубку: "Пришлите кого-нибудь! Это существо прямо передо мной и оно два метра!" Существо, напоминающее человека, было одето во все чёрное и оно улыбаясь прижималось к оконному стеклу.
Разговор оборвался, диспетчер продолжала повторять: "Сэр? Вы еще здесь?! Сэр!". Мужчина хотел прятаться где-то до появления полиции, но в доме никого не обнаружили. До сих пор неизвестно, куда он исчез.
Разговор оборвался, диспетчер продолжала повторять: "Сэр? Вы еще здесь?! Сэр!". Мужчина хотел прятаться где-то до появления полиции, но в доме никого не обнаружили. До сих пор неизвестно, куда он исчез.
Нападение обезьян
Да, нападения обезьян на человека - это, к сожалению, регулярный случай. Шимпанзе может напасть на человека, как например в 2009 году Чарла Нэш ослепла и потеряла обе руки (!) из-за нападения на нее обезьяны. В 2005 году на Джеймса Дэвиса также напали шимпанзе и он пережил 60 операций!
Женщина позвонила в 911 и сразу же начала кричать, не в состоянии ничего объяснить: "Отправляйте полицию! Скорее отправляйте полицию!". Диспетчеру удалось выяснить, что на ее подругу напала обезьяна и разорвала ее на куски. Диспетчер просила ее не вешать трубку, а в ответ женщина рыдая повторяла: "Пожалуйста, пришлите кого-нибудь, пожалуйста скорее..."
В итоге звонившая смогла ударить обезьяну ножом и потом заперлась в своей машине, продолжая плакать. Хочется надеяться, что она смогла справиться и она не вспоминает эту историю каждый день...
Женщина позвонила в 911 и сразу же начала кричать, не в состоянии ничего объяснить: "Отправляйте полицию! Скорее отправляйте полицию!". Диспетчеру удалось выяснить, что на ее подругу напала обезьяна и разорвала ее на куски. Диспетчер просила ее не вешать трубку, а в ответ женщина рыдая повторяла: "Пожалуйста, пришлите кого-нибудь, пожалуйста скорее..."
В итоге звонившая смогла ударить обезьяну ножом и потом заперлась в своей машине, продолжая плакать. Хочется надеяться, что она смогла справиться и она не вспоминает эту историю каждый день...
Ссора родителей
Это был, пожалуй, один из самых жутких звонков. В 911 позвонила плачущая 6-летняя девочка Лиза Флойд. Она переживала из-за ссоры родителей, ее эмоции вызвали слезы даже у давних работников службы спасения. Лиза просила помощи, потому что ее папа и мама дерутся. На заднем фоне было слышно, что в доме плачет еще один ребенок. Также диспетчер выяснила у ребенка, что драки в их доме - это регулярный случай. Отчим девочки постоянно ходит по клубам и пьет. Лиза плакала - отчим на ее глазах избивал маму.
Диспетчер просил Лизу оставаться на связи, пока не приедет полиция, но девочка пошла посмотреть, что с ее младшей сестренкой и мамой. Она закричала: "Он добрался до младенца!" и связь оборвалась.
Через многие годы адвокат Кит Гриль выяснил, что случилось с девочкой и они встретились при весьма плохих обстоятельствах - Лиза, как и ее мама стала жертвой домашнего насилия.
Кит помогла ей выпутаться и этой истории и Лизы появилась надежда на лучшую жизнь.
Диспетчер просил Лизу оставаться на связи, пока не приедет полиция, но девочка пошла посмотреть, что с ее младшей сестренкой и мамой. Она закричала: "Он добрался до младенца!" и связь оборвалась.
Через многие годы адвокат Кит Гриль выяснил, что случилось с девочкой и они встретились при весьма плохих обстоятельствах - Лиза, как и ее мама стала жертвой домашнего насилия.
Кит помогла ей выпутаться и этой истории и Лизы появилась надежда на лучшую жизнь.
Спасительная пицца
История о находчивости, с хорошим концом. В службу 911 поступил звонок от женщины:
-Вы позвонили в 911, что у вас случилось?
- 123 Мэйн Стрит.
- Окей, что там происходит?
- Я бы хотела заказать пиццу.
- Мэм, вы дозвонились в 911.
- Да, я знаю. Могу я заказать большую пиццу. Половина пепперони и половина с сыром, грибами и перцем.
- Мммм.... Прошу прощения, вы точно уверены, что позвонили в 911?
- Да, как много времени это займет?
- Окей, мем, у вас всё в порядке? Существует ли угроза вашему здоровью? (здесь диспетчер понял, что это не глупый розыгрыш и не ошибка)
- Да, так и есть.
- ..И вы не можете говорить об это потому что кто-то другой находится с вами в комнате?
- Да, всё верно. Так сколько времени это займет?
- Ближайший патруль примерно в миле от вашего места. Есть ли в доме оружие?
- Нет.
- Можете ли вы оставаться со мной на линии?
- Нет. Я жду вас, спасибо.
Параллельно с разговором диспетчер пробил названный адрес и увидела многократные случаи арестов за домашнее насилие. Когда полиция прибыла на место, то увидела пьяного мужчину и его девушку в плохом состоянии. Ее самообладание и выдержка, возможно, спасли ей жизнь. Мужчина был арестован, а диспетчер запомнил этот звонок навсегда.
-Вы позвонили в 911, что у вас случилось?
- 123 Мэйн Стрит.
- Окей, что там происходит?
- Я бы хотела заказать пиццу.
- Мэм, вы дозвонились в 911.
- Да, я знаю. Могу я заказать большую пиццу. Половина пепперони и половина с сыром, грибами и перцем.
- Мммм.... Прошу прощения, вы точно уверены, что позвонили в 911?
- Да, как много времени это займет?
- Окей, мем, у вас всё в порядке? Существует ли угроза вашему здоровью? (здесь диспетчер понял, что это не глупый розыгрыш и не ошибка)
- Да, так и есть.
- ..И вы не можете говорить об это потому что кто-то другой находится с вами в комнате?
- Да, всё верно. Так сколько времени это займет?
- Ближайший патруль примерно в миле от вашего места. Есть ли в доме оружие?
- Нет.
- Можете ли вы оставаться со мной на линии?
- Нет. Я жду вас, спасибо.
Параллельно с разговором диспетчер пробил названный адрес и увидела многократные случаи арестов за домашнее насилие. Когда полиция прибыла на место, то увидела пьяного мужчину и его девушку в плохом состоянии. Ее самообладание и выдержка, возможно, спасли ей жизнь. Мужчина был арестован, а диспетчер запомнил этот звонок навсегда.
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подозрительно, ведь я живу очень высоко