FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4861 пост • 1213 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Жуткие звонки в 911

Жуткие звонки в 911 (10 фото)

Автор:
09 сентября 2021 17:31
Сообщество : Истории
Метки: жизнь   интересное   истории   люди   помощь   спасение   сша   
2390
10
Работа службы спасения с легким номером, который может запомнить даже ребенок, начала свою работу в 1968 году в городе Хеливилл (штат Оклахома, США) и работает до сих пор.
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: жизнь   интересное   истории   люди   помощь   спасение   сша   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Чучело Мяучело Час назад
Че не говори, а у них действительно как девиз : служить и защищать. К ним за помощью. А к нашим легавым только от безысходности. Вызвал раз бухариков под окнами разогнать, так они: сначала заяву напиши а потом мы что то сделаем. Я их в жопу послал-3 часа ночи. Так эти суки бобик прислали, он под окнами постоял и уехал(2этаж, все слышно и видно) а бухарики остались. Я уж молчу, хватило ли бы ума у нашего прапора в отделении как в случае с пиццей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Kozlodoev Полчаса назад
Да, уж в чём в чём, а в плане мусоров нам до пендосов далеко... Остаётся надеяться, что постепенно выправимся... Всё же дрючат их сверху прилично, и того беспредела, что был раньше, уже стало поменьше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Alex 38 минут назад
"когда убьют, тогда звоните" (с) Россия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гарик 44 минуты назад
Про пиццу круто. Не думаю что у нас подобная история хорошо бы закончилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
avix 59 минут назад
Интересно, папашу 6 летней Лизы Флойд звали не Джордж?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий Час назад
>Как бы вы отнеслись к тому, что за вашим окном стоит незнакомец и пристально на вас смотрит?

подозрительно, ведь я живу очень высоко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Антон Час назад
На ютубе есть канал "5 THINGS". Там реальные звонки в 911, где ничего, кроме чёрного экрана, звука звонка и бегущей строки перевода ничего нет. Но менее жутко от этого не становится, когда слышишь, на какие чудовищные преступления идут люди, а потом спокойно звонят и вызывают полицию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Flexx U Час назад
Таки страшилки раньше в журнале Пионер печатали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео) Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео) 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни "Я сделал": 20+ эпичных фейлов, с которыми люди столкнулись в жизни Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Что стало с детьми-вундеркиндами СССР Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

63014



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
3
57
Как рязанский лесник за 20 лет вырастил лес там, где это считалось невозможным
25 ну совсем неожиданных находок
0
62
25 ну совсем неожиданных находок
Набирающие популярность в сообществах
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
1
2
Слезы по лету: почему запотевание пластиковых окон – частое явление для осени?
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
0
45
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
Гибель главы МЧС: что же случилось на самом деле
Гибель главы МЧС: что же случилось на самом деле
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#люди#Россия#новости#дтп#авто аварии#красота#авария дня
#Юмор#прикол#ynews#автомир#картинки#в мире#аварии#подборка#неудача#милота
#интересно#автомобили#история#СССР#кино#интересное#фотографии#Разное#фейл#найдено на ebay

На что жалуетесь?

Вернуться