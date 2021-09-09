Жуткие звонки в 911

История о находчивости, с хорошим концом. В службу 911 поступил звонок от женщины:

-Вы позвонили в 911, что у вас случилось?

- 123 Мэйн Стрит.

- Окей, что там происходит?

- Я бы хотела заказать пиццу.

- Мэм, вы дозвонились в 911.

- Да, я знаю. Могу я заказать большую пиццу. Половина пепперони и половина с сыром, грибами и перцем.

- Мммм.... Прошу прощения, вы точно уверены, что позвонили в 911?

- Да, как много времени это займет?

- Окей, мем, у вас всё в порядке? Существует ли угроза вашему здоровью? (здесь диспетчер понял, что это не глупый розыгрыш и не ошибка)

- Да, так и есть.

- ..И вы не можете говорить об это потому что кто-то другой находится с вами в комнате?

- Да, всё верно. Так сколько времени это займет?

- Ближайший патруль примерно в миле от вашего места. Есть ли в доме оружие?

- Нет.

- Можете ли вы оставаться со мной на линии?

- Нет. Я жду вас, спасибо.



Параллельно с разговором диспетчер пробил названный адрес и увидела многократные случаи арестов за домашнее насилие. Когда полиция прибыла на место, то увидела пьяного мужчину и его девушку в плохом состоянии. Ее самообладание и выдержка, возможно, спасли ей жизнь. Мужчина был арестован, а диспетчер запомнил этот звонок навсегда.