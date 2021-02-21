Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы

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В спасательный отряд "Кубань-СПАС" 18 февраля поступила информация о собаке, которая не может выбраться из снежной ямы.
Спасатели выехали на место в посёлок Южный и обнаружили пса в беспомощном состоянии. Ибо задняя лапа у него была сломана, а передвигаться по глубокому снегу в таком состоянии просто невозможно.
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Собаку положили на носилки, накрыли брезентом и немного покормили.
Пока пса подготавливали к транспортировке и везли в ветклинику, один из спасателей бросил клич в соцсетях о поиске хозяина животного. Владелица пса откликнулась очень быстро, ведь она безрезультатно разыскивала любимца уже три дня.
В Якутии собака вмёрзла в лёд, но неравнодушные жители спасли её
Всем известно, что сейчас жители Якутии страдают от сильнейших морозов. Столбик термометра опускается ниже -50°C! А как тяжело приходится бездомным животным.
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