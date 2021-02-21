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Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы

Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы (7 фото)

Автор:
21 февраля 2021 13:05
Сообщество : Животные
Метки: животные   краснодарский край   снег   собака   спасатели   спасение   
528
7
В спасательный отряд "Кубань-СПАС" 18 февраля поступила информация о собаке, которая не может выбраться из снежной ямы.
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Метки: животные   краснодарский край   снег   собака   спасатели   спасение   
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1k
Росомаха 2 часа назад
Был бы двортерьер никто бы не почесался...
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1k
Никита Росомаха Час назад
В нижнем посте в Якуте вмерзшая в лёд собака двортерьер, у меня в квартире живет дворняга,и лучшего друга мне не надо.
"Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце чистейшей породы". Эдуард Асадов.
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