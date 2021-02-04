Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь

Несколько месяцев назад Брайан взял из приюта 6-летнюю овчарку Сэди, от которой отказалась предыдущая хозяйка.
Мужчина и его семья долго налаживали контакт с собакой. Она очень скучала по своей прошлой хозяйке, которая переехала в другой штат и не могла взять животное с собой.
Постепенно овчарка привыкла к новому дому и стала преданным товарищем для его обитателей.
И вот однажды, когда Брайан находился дома один, у него случился инсульт. Мужчина упал на пол не в силах подняться. Сэди это видела и пыталась привести хозяина в чувство, облизывая ему лицо. Когда это не помогло, она схватила мужчину за одежду и потащила к телефону. Он смог вызвать скорую помощь.
Сейчас Брайан находится в реабилитационном центре, но созванивается с семьёй и Сэди по видеосвязи по два раза в день.
Постепенно овчарка привыкла к новому дому и стала преданным товарищем для его обитателей.
И вот однажды, когда Брайан находился дома один, у него случился инсульт. Мужчина упал на пол не в силах подняться. Сэди это видела и пыталась привести хозяина в чувство, облизывая ему лицо. Когда это не помогло, она схватила мужчину за одежду и потащила к телефону. Он смог вызвать скорую помощь.
Сейчас Брайан находится в реабилитационном центре, но созванивается с семьёй и Сэди по видеосвязи по два раза в день.
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Также хозяин позвонил и рассказал о произошедшем волонтёрам в приют для животных, а те уже выложили историю на "Фейсбук".
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