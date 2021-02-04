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Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь

Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь (3 фото)

Автор:
04 февраля 2021 10:28
Сообщество : Животные
Метки: Немецкая овчарка   животные   инсульт   собака   спасение   сша   хозяин   
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Несколько месяцев назад Брайан взял из приюта 6-летнюю овчарку Сэди, от которой отказалась предыдущая хозяйка.
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Метки: Немецкая овчарка   животные   инсульт   собака   спасение   сша   хозяин   
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Лео Рудакопски 14 минут назад
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