Пожарные в США спасли девочку из горящего дома

240
6
1
Пожарные - настоящие герои. Каждый день по всему миру они спасают множество жизней из огня. На этой неделе пожарные из городка Уичито в американском штате Канзас еще раз доказали свое геройство. Нательная камера одного из пожарных показала, как они тушили горящий дом, и вынесли маленькую девочку из огня.
На этой неделе в городе Уичито в американском штате Канзас загорелся жилой трехэтажный дом для нескольких семей. Группа пожарных сработала оперативно - они вбежали в горящее здание и вывели оказавшихся в ловушке людей, включая маленькую девочку. По данным пожарной службы Уичито, в результате пожара пострадали четверо гражданских лиц и двое пожарных.
Один из пожарных поделился видео, записанным во время тушения пожара его нательной камерой. Когда бригады прибыли на место происшествия, они увидели сильный дым со второго и третьего этажей здания, а также в передней и задней частях. Хотя пожарным удалось потушить пожар и вывести всех людей в безопасное место, в результате инцидента был нанесен ущерб на сумму 250 тысяч долларов.
Огонь и вода серьезно повредили несколько частей дома, которые признали непригодными для проживания - в связи с этим дом нужно полностью восстанавливать. Причина возникновения пожара еще расследуется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Пожарные поставили лестницу, чтобы еноты смогли безопасно сбежать с горящего склада
- Спасение кота из западни
- Пожарный поймал на лету мужчину, выпрыгнувшего из окна
- Пожарные спасли щенка, который застрял в старом колесе
- Пожарная команда спасает кота и его владельца с дерева
23
Понравилось23
Новости партнёров