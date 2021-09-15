Пожарные в США спасли девочку из горящего дома

Один из пожарных поделился видео, записанным во время тушения пожара его нательной камерой. Когда бригады прибыли на место происшествия, они увидели сильный дым со второго и третьего этажей здания, а также в передней и задней частях. Хотя пожарным удалось потушить пожар и вывести всех людей в безопасное место, в результате инцидента был нанесен ущерб на сумму 250 тысяч долларов.