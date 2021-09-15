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Пожарные в США спасли девочку из горящего дома

Пожарные в США спасли девочку из горящего дома (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 20:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: видео   инциденты   пожар   пожарные   происшествие   спасение   сша   фото   
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Пожарные - настоящие герои. Каждый день по всему миру они спасают множество жизней из огня. На этой неделе пожарные из городка Уичито в американском штате Канзас еще раз доказали свое геройство. Нательная камера одного из пожарных показала, как они тушили горящий дом, и вынесли маленькую девочку из огня.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   инциденты   пожар   пожарные   происшествие   спасение   сша   фото   
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Борис Карабанов 2 часа назад
Какие могут быть сомнения? Пожарные (и полицейские) США настоящие супергерои! Постарайтесь это запомнить, твари отсталого мира!
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