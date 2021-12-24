Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей

Как бы выглядели Наполеон или Мона Лиза, если бы они родились в конце ХХ века? Цифровой художник Хидрели Диао (Hidreley Diao) создает настолько реальные портреты исторических деятелей, словно он запечатлел их на современную фотокамеру.
Художник Хидрели берет за основу исторических личностей, а точнее ― самые известные их портреты или скульптуры. Из-под его цифрового пера выходят невероятно реалистичные лица полководцев, монархов и деятелей искусства. Они выглядят совершенно живыми, будто в действительности позировали фотографу.
Исторические личности зачастую предстают перед нами как полубоги
Анна Клевская, супруга Генриха VIII
Именно так запечатлели их скульпторы и художники несколько столетий назад
А вот и сам Генрих VIII
Они выглядят как героические личности, которых сложно представить вживую
Император Рима Марк Аврелий
Но они были вполне реальными людьми, поэтому художник добавляет им этой реалистичности
Сандро Боттичелли
Художник представляет их такими, словно они живут в наши дни
Рембрандт
Например, один из портретов, который нравится ему больше всего, ― это Джордж Вашингтон
Еще невероятно глубоким получился Наполеон: Хидрели говорит, что видит его душу на снимке
Вот так бы выглядел Юлий Цезарь, если бы жил в наше время
Конечно, на помощь приходит одежда нашего времени
Мона Лиза
Современная мода не так много говорит о социальном статусе человека
Королева Нефертити
Она помогает выглядеть даже королю равным со всеми другими
Калигула
В отличие от нарядов прошлого, пышных платьев, изысканных туалетов
Екатерина Великая
Так что современные пиджаки, рубашки или свитера добавляют портретам знаменитостей реалистичности
Уильям Шекспир
И благодаря этому все они кажутся обычными людьми, несмотря на все достижения
Источник:
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Рост – средний / средне-высокий
Цвет волос – от золотистого/светло-каштанового до тёмно-каштанового/чёрно-каштанового/черного
Цвет глаз – от серо-голубых до чёрных
Средне-сильная / сильная профилировка лица
Спинка носа – прямая/волнистая или выпуклая (знаменитый «римский нос»)
Цвет кожи – от бледно-розового до оливково-смуглого
Лицо – средневысокое и среднеширокое. Чаще квадратной или прямоугольной формы
Телосложение – массивное
Лоб – низкий и широкий
Головной указатель – от суб-брахицефалии до суб-долихоцефалии. Доминирование промежуточных значений
Можно ли найти среди современных народов пример, сходный внешне с римлянами? Пожалуй, это некие переходные типа между северными европеоидами и средиземноморцами, например в южных штатах США, где можно увидеть как чисто "белых", так и жгучих "латинос" и варианты между ними.
...Но хрен с ними с волосами, я про лицо)