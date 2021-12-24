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Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей

Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей (15 фото)

Автор:
24 декабря 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Искусственный интеллект   интересно   историческая личность   портрет   удивительно   фото   
602
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Как бы выглядели Наполеон или Мона Лиза, если бы они родились в конце ХХ века? Цифровой художник Хидрели Диао (Hidreley Diao) создает настолько реальные портреты исторических деятелей, словно он запечатлел их на современную фотокамеру.

Художник Хидрели берет за основу исторических личностей, а точнее ― самые известные их портреты или скульптуры. Из-под его цифрового пера выходят невероятно реалистичные лица полководцев, монархов и деятелей искусства. Они выглядят совершенно живыми, будто в действительности позировали фотографу.


Исторические личности зачастую предстают перед нами как полубоги

×
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Анна Клевская, супруга Генриха VIII


Именно так запечатлели их скульпторы и художники несколько столетий назад

А вот и сам Генрих VIII


Они выглядят как героические личности, которых сложно представить вживую

Император Рима Марк Аврелий


Но они были вполне реальными людьми, поэтому художник добавляет им этой реалистичности

Сандро Боттичелли


Художник представляет их такими, словно они живут в наши дни

Рембрандт


Например, один из портретов, который нравится ему больше всего, ― это Джордж Вашингтон

Еще невероятно глубоким получился Наполеон: Хидрели говорит, что видит его душу на снимке

Вот так бы выглядел Юлий Цезарь, если бы жил в наше время

Конечно, на помощь приходит одежда нашего времени

Мона Лиза


Современная мода не так много говорит о социальном статусе человека

Королева Нефертити


Она помогает выглядеть даже королю равным со всеми другими

Калигула


В отличие от нарядов прошлого, пышных платьев, изысканных туалетов

Екатерина Великая


Так что современные пиджаки, рубашки или свитера добавляют портретам знаменитостей реалистичности

Уильям Шекспир


И благодаря этому все они кажутся обычными людьми, несмотря на все достижения

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Метки: Искусственный интеллект   интересно   историческая личность   портрет   удивительно   фото   
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756
Hallo FreeSpace 55 минут назад
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803
Nick 4 минуты назад
Пусть попробует этого
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9k
Алексей 4 минуты назад
Прикольно))
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27k
Е-Лена 5 минут назад
Где глаза у этого художника? Или опять - "я так вижу", только уже в электронном виде?..
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41k
dima423 52 минуты назад
веще херня... почти ничего не похоже) так от балды можно любые фотки подставить более менее по типажу подходящие) Уж калигула вообще даже близко нет, джефри баратеон и то больше похож)

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