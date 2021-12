Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи

Дальше у поэта идут отличные строчки про суслика, который умеет стоять прямо, и который стал образцом для всего, что построено в прериях – телефонные столбы, элеваторы, церковные шпили... А потом это всё внезапно исчезает – ведь "суслик был образцом". А фотографию с телефонными столбами Дэвид сопроводил ещё одной цитатой из Крётча - про то, что дорога в прериях является кратчайшим путём ниоткуда в никуда (точней, между нигде и нигде - between nowhere and nowhere).