Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи

Но нет, эти "деревянные церкви Руси" находятся в Северной Америке, хотя и имеют непосредственное отношение к русским, украинцам и выходцам из других православных стран Восточной Европы.

Фотографии, которые иллюстрируют эту публикацию, конечно, не про церкви – главную роль в них играют заснеженные прерии, американские степи. Сделаны все эти снимки уже известным нам канадским фотографом Дэвидом Бердени.