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Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи

Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи (9 фото)

Автор:
18 декабря 2021 09:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Канада   Церковь   в мире   заброшенное   интересно   удивительно   фото   
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Заброшенные старые православные церкви – вполне узнаваемая картина... для Канады. Хотя эти деревянные храмы на фоне заснеженной степи, если смотреть фотографии без подписей, многие не задумываясь отнесут к России, к её северным землям.

Но нет, эти "деревянные церкви Руси" находятся в Северной Америке, хотя и имеют непосредственное отношение к русским, украинцам и выходцам из других православных стран Восточной Европы.


Фотографии, которые иллюстрируют эту публикацию, конечно, не про церкви – главную роль в них играют заснеженные прерии, американские степи. Сделаны все эти снимки уже известным нам канадским фотографом Дэвидом Бердени.

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Когда новый его проект попался нам на глаза, то, конечно, старые церкви с православными крестами вызвали отдельный интерес. Поэтому пришлось провести небольшой исторический ликбез и выяснить, что в наступающем 2022-м году в Канаде будут отмечать 125 лет со дня первого православного богослужения на территории страны, которое состоялось в 1897-м году, причём, под открытым небом.

Только через год, в 1898-м году, в Канаде появился и первый православный храм. Но интересно другое – где конкретно и почему именно там появлялись православные церковные приходы. Дело в том, что переселенцы из славянских стран не стремились в города (в отличие от выходцев из многих западных европейских стран), а хотели продолжать заниматься сельским хозяйством, которым жили и у себя дома.

Считается, что канадское правительство было заинтересовано в этом и выделяло переселенцами наделы земли в определённых районах, которые пока были неосвоенными – именно там затем и стали появляться православные храмы. Саскачеван – одно их таких мест, и именно поэтому там много православных храмов, построенных уже в начале 20-го века и позже. Самые ранние, как видим, были деревянными, а теперь многие из них стоят заброшенными.

Но вернёмся к прекрасным фотоработам Дэвида Бердени. В известной всем ситуации, когда люди оказались запертыми в своих странах, Дэвид, сделавший себе имя на фотографиях, снятых в совершенно разных уголках света, вынужден был оставаться дома. Он решил не сидеть без работы и поехал снимать уголки родной страны, выбрав провинцию Саскачеван, известной в том числе своими прериями. Так что правильней сказать, что снимать он поехал не уголки, а наоборот – бескрайние просторы.

Безграничность канадских степей фотограф решил показать, снимая одинокие деревья, церкви, дома и даже иногда столбы на фоне сливающейся с небом снежной дали. Свою очередную фото-поэму автор назвал A Prairie Town ("Город прерий") – это отсылка к сочинениям канадского поэта и писателя Роберта Крётча. Выкладывая снимки в соцсети, Дэвид Бердени сопроводил их строчками стихотворения Крётча, которое начинается вопросом: "Как вырастить город в прериях?".

Дальше у поэта идут отличные строчки про суслика, который умеет стоять прямо, и который стал образцом для всего, что построено в прериях – телефонные столбы, элеваторы, церковные шпили... А потом это всё внезапно исчезает – ведь "суслик был образцом". А фотографию с телефонными столбами Дэвид сопроводил ещё одной цитатой из Крётча - про то, что дорога в прериях является кратчайшим путём ниоткуда в никуда (точней, между нигде и нигде - between nowhere and nowhere).

В общем, получается, что Канада и правда похожа на Россию. И эти метафоры про бескрайний путь с проводами, тянущимися за горизонт, и заброшенные церкви на фоне заснеженной степи - как-то это всё по-нашему. Что не удивительно, раз живут там потомки православных людей, покинувших свои страны более века назад.

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Метки: Канада   Церковь   в мире   заброшенное   интересно   удивительно   фото   
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Mixan 16 минут назад
В общем, получается, что Канада и правда похожа на Россию. И эти метафоры про бескрайний путь с проводами, тянущимися за горизонт, и заброшенные церкви на фоне заснеженной степи - как-то это всё по-нашему.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В Канаде много выходцев из России и ностальгия их мучает .. Вот и строят ,как память о Родине утраченной Видать уже умерли ,кто такие церкви в одиночестве строил ,как память о себе и далекой России .
Русофобы сейчас конечно ,все опошлят ..Бог им судья !
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