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Как выглядит гигантская рыба-луна, и где ее обнаружили

Как выглядит гигантская рыба-луна, и где ее обнаружили (4 фото)

Автор:
23 декабря 2021 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   под водой   природа   рыба   рыба-луна   удивительно   фото   
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Океан, как и космос, невозможно полностью исследовать. Каждый раз он рассказывает людям что-то новое и может даже знакомить нас со своими необычными обитателями. Одним из них можно считать рыбу-луну, обнаруженную у берегов пляжа Лагуна-Бич.

Морские знаменитости

Гребцам в Калифорнии посчастливилось встретить настоящего гиганта — рыбу-луну или, как ее еще называют, рыбу-солнце, с которой пловцы провели полчаса, прежде чем она опять скрылась в морских водах. Необычное прозвище рыба получила благодаря своим размерам и дисковидной форме тела. Сложно сказать, какие были параметры у калифорнийского друга, но, судя по фотографиям, рыба-луна была около 2,7-3 м в длину.

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Возможно, она сможет составить конкуренцию другому представителю этого вида рыб, пойманному в Японии еще в 1996 году. Тогда солнечная рыба считалась самой тяжеловесной в мире — ее масса достигала 2300 кг, а длина около 2,7 м. Однако рыба-луна, найденная в Лагуна-Бич, не такая длинная, как другая знаменитость — солнечная рыба, пойманная у берегов Северной Африки в октябре. Этот представитель имеет вес около 2 т, а в длину достигает примерно 3,2 м. Другая особенность солнечных рыб — отсутствие чешуйчатого покрова, вместо которого у них очень грубая кожа.


Неожиданная встреча

Гребцы Рич Герман и Мэтт Уитон рассказывают, что, отправляясь в путь, они надеялись встретить дельфинов, но явно не солнечную рыбу. Оказавшись примерно в 200 метрах от земли, они натолкнулись на рыбу-луну. Ее появление стало для них полной неожиданностью, ведь обычно рыбы находятся намного дальше от берега. Это была, вероятно, обыкновенная рыба-луна — Mola mola. Но в Калифорнии можно встретить и другие виды, например, Mola tecta, долгое время считавшуюся потерянной, или Mola alexandrini — настоящего тяжеловеса. Питается рыба-луна мелкими рыбами, личинками рыб, кальмарами, ракообразными и прочими.



Что касается потомства, самки солнечных рыб в состоянии отложить за один раз до 300 миллионов икринок. В отличие от своих огромных родителей мальки их крошечные, всего несколько миллиметров в длину. Из-за такой большой разницы между взрослыми особями и детенышами ученым приходится секвенировать ДНК обоих, дабы быть уверенными, что они принадлежат к одному виду.

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Метки: интересно   под водой   природа   рыба   рыба-луна   удивительно   фото   
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Izrin Maria 2 часа назад
Кто стесал рыбе половину морды? Похоже, под винт попала.
Может потому она и "встретилась", что в шоке?
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3k
RUSSfan 14 минут назад
Японцы их прямо на улице, под рестораном, разделывают на сашими
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1k
vasilykopkov Полчаса назад
Ныряли мы в Андаманском море. Такая хрень сзади подплыла (водимо, прикормили до нас). Я чуть не обоср*лся, когда она из-за спины выплыла на расстоянии вытянутой руки, высотой наверное метра три и бледная как мертвец. Хоть и знаешь что она вроде безобидная, но очень стрёмная...
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