Как выглядит гигантская рыба-луна, и где ее обнаружили

Возможно, она сможет составить конкуренцию другому представителю этого вида рыб, пойманному в Японии еще в 1996 году. Тогда солнечная рыба считалась самой тяжеловесной в мире — ее масса достигала 2300 кг, а длина около 2,7 м. Однако рыба-луна, найденная в Лагуна-Бич, не такая длинная, как другая знаменитость — солнечная рыба, пойманная у берегов Северной Африки в октябре. Этот представитель имеет вес около 2 т, а в длину достигает примерно 3,2 м. Другая особенность солнечных рыб — отсутствие чешуйчатого покрова, вместо которого у них очень грубая кожа.

