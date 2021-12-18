Кто просверлил дырки в раковинах?



Поскольку сверления на палеозойских раковинах очень похожи на современные, сделанные гастроподами, исследователи полагают, что и в те далекие времена сверлящими хищниками были гастроподы, но относившиеся к другим, вымершим к настоящему времени родам и семействам. Может показаться странным, что малоподвижные, ползающие по дну гастроподы могли атаковать даже головоногих моллюсков (животных, активно плавающих в толще воды), но некоторые раннепалеозойские отряды наутилоидей, включая онкоцерид, жили у самого дна и, судя по всему, плавали очень медленно, а брюхоногие моллюски могли забираться на их раковины, пока онкоцериды отдыхали или питались.



Конечно, с ископаемыми следами сверлящих моллюсков пока еще остается много неясного. Неизвестно, какие именно гастроподы сверлили раковины до появления современных таксонов. Кроме того, на современных раковинах крайне редко встречается сразу несколько отверстий, а на ископаемом материале такие случаи довольно обычны. Некоторые исследователи предполагают, что это следы не хищничества, а паразитизма, другие — что это результат вспышек численности хищников, вынужденных буквально отталкивать друг друга от немногочисленной добычи, или же следы ошибочных атак на уже пустые раковины.

