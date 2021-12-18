Кто просверлил дырки в раковинах?

Главная защита моллюсков — раковина. Но их собственные сородичи могут просверлить эту броню — и съесть хозяина заживо!
Среди моллюсков самыми многочисленным является класс брюхоногих (они же – гастроподы, они же – улитки и слизни). Их насчитывается по меньшей мере 65 тысяч видов.
Большинство представителей этого класса можно узнать по раковинам (которые, впрочем, сильно отличаются по форме и размеру; у слизней они сильно редуцированы). Отличаются гастроподы и пищевыми предпочтениями. Некоторые из них – травоядные, тогда как другие – безжалостные хищники, способные одолеть не только червей, других моллюсков и беспозвоночных, но и рыб.
Для охоты на моллюсков, закрытых раковиной, некоторые гастроподы выработали особый инструмент – «сверло». Его роль выполняет радула, или тёрка, которая располагается на кончике длинного хоботка и имеет поперечные ряды хитиновых зубов. У некоторых моллюсков радула действует по принципу землечерпательной машины, снабженной ковшами: моллюск соскребает ею частички пищи, которые затем проглатывает.
А те брюхоногие моллюски, которые питаются себе подобными, используют радулу в качестве сверла для вскрытия панциря жертвы. Это, например, иглянки (лат. Muricidae) и морские улитки Nucella lamellosa: сначала они выделяют секрет, размягчающий раковину моллюска, а затем приступают к сверлению – на это уходит несколько часов.
В случае успеха хищник через образовавшееся отверстие высасывает плоть с помощью своего хоботка. Иногда жертве все же удается выжить: об этом свидетельствуют раковины со следами заросших отверстий. Возможно, нападавший перестал сверлить, недооценив толщину раковины или неудачно выбрав особо толстый ее участок – либо же его кто-то спугнул.
Другие моллюски – осьминоги из класса головоногие – тоже способны пробивать защитный покров жертвы: острым клювом они проделывают отверстие в хитиновом панцире, а затем впрыскивают туда яд и пищеварительные ферменты.
Среди современных гастропод сверлящими хищниками являются представители семейств Naticidae и Muricidae. Naticidae, судя по различным исследованиям, сверлят раковины исключительно механическим способом, а вот Muricidae добавляют к этому еще и химическое воздействие: они используют различные слабые кислоты и ферменты, разъедающие раковину жертвы в области сверления. После того как раковина просверлена, все хищные гастроподы действуют одинаково: просовывают свой хоботок вовнутрь и выскребают добычу при помощи той же радулы. При этом моллюски могут впрыскивать во вскрытую раковину ферменты, размягчающие ткани жертвы и способствующие отсоединению ее мышц от стенок раковины.
Хищные гастроподы, как правило, выбирают место для сверления со знанием дела: других гастропод они сверлят на расстоянии одного оборота от устья раковины (там тело моллюска прикрепляется изнутри к раковине), двустворок — недалеко от вершины раковины (там, где расположена самая мясистая часть и мускулы-аддукторы, см. Adductor muscles).
Бывают, конечно, и ошибки: встречаются залеченные отверстия (то есть жертва после атаки выжила и заделала дыру) и незаконченные сверления, не проходящие стенку раковины насквозь (когда хищнику надоело сверлить слишком толстую раковину или его кто-то спугнул).
У сверлящих гастропод развит каннибализм. Так, гастроподы семейства Naticidae спокойно сверлят и убивают более мелких представителей своего же вида (и других близких видов того же рода).
Хотя все современные сверлящие гастроподы появились только в середине мезозоя, древнейшие следы сверлений известны начиная с позднего докембрия. Уже начиная с ордовика сверления, очень похожие на современные, становятся многочисленными (палеонтологи выделяют их в ихнород Oichnus). Как правило, они встречаются на раковинах брахиопод (доминировавших в то время бентосных животных), но попадаются и на гастроподах, и даже на раковинах наутилоидей из отряда Oncocerida.
Поскольку сверления на палеозойских раковинах очень похожи на современные, сделанные гастроподами, исследователи полагают, что и в те далекие времена сверлящими хищниками были гастроподы, но относившиеся к другим, вымершим к настоящему времени родам и семействам. Может показаться странным, что малоподвижные, ползающие по дну гастроподы могли атаковать даже головоногих моллюсков (животных, активно плавающих в толще воды), но некоторые раннепалеозойские отряды наутилоидей, включая онкоцерид, жили у самого дна и, судя по всему, плавали очень медленно, а брюхоногие моллюски могли забираться на их раковины, пока онкоцериды отдыхали или питались.
Конечно, с ископаемыми следами сверлящих моллюсков пока еще остается много неясного. Неизвестно, какие именно гастроподы сверлили раковины до появления современных таксонов. Кроме того, на современных раковинах крайне редко встречается сразу несколько отверстий, а на ископаемом материале такие случаи довольно обычны. Некоторые исследователи предполагают, что это следы не хищничества, а паразитизма, другие — что это результат вспышек численности хищников, вынужденных буквально отталкивать друг друга от немногочисленной добычи, или же следы ошибочных атак на уже пустые раковины.
В современных морях метод сверления для охоты применяют не только гастроподы, но и осьминоги рода Octopus. Они сверлят твердые покровы различных животных, в том числе и раковины своих дальних родственников — наутилусов. Просверлив (тоже при помощи радулы) небольшое отверстие в раковине потенциальной жертвы, они впрыскивают внутрь слюну, в которой содержится яд, способный разрушать области соединения мускулатуры с раковиной. Впрочем, у них нет хоботка, и радула находится между челюстями. Поэтому отверстие получается маленьким и такой метод охоты не всегда оказывается успешным: исследователям часто попадаются наутилусы, пережившие подобные атаки и залечившие сверления на своих раковинах.
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Отверстия, просверленные осьминогами, заметно отличаются от сделанных гастроподами характерной овальной формой (их выделили в отдельный ихновид Oichnus ovalis) и легко опознаются на ископаемом материале. Хотя древнейшие осьминоги встречаются уже в отложениях позднего мела (более 70 млн лет назад), самое древнее просверленное осьминогом отверстие имеет возраст всего лишь около пяти миллионов лет. То есть осьминоги, скорее всего, научились использовать свою радулу для сверления раковин и панцирей относительно недавно (в геологическом масштабе времени).
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А кто трусы ребятам шьёт?