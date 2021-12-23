Редкие вещи, которые были придуманы для решения неочевидных проблем

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Каждое из них служит своему специализированному делу.
Человек как может старается облегчить себе жизнь, поэтому у любой даже самой мелкой проблемы есть как минимум одно устройство для её решения. Благодаря этому существует огромное количество инструментов и устройств, который выглядят так таинственно, что с первого взгляда и не определишь, для чего они нужны.
Держатель для проводов, который не даёт им путаться
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Спрей, который защищает окна от атак агрессивных птиц
Благодаря ему птица не отражается в стекле, и она перестаёт атаковать своё отражение, которое раньше принимала за соперника.
Специальные перчатки для работы с очень холодными предметами и веществами вроде жидкого гелия
А это перчатка для тех, кто работает с ракетным топливом
Устройство, которым вытаскивают насосы, упавшие в колодец
Кораблик, который очищает дно водоёма от водорослей
Замок на баскетбольное кольцо
Устройство, которое помогает делать рентген маленьким детям
Мусорка для велосипедистов, куда можно выкидывать предметы прямо на ходу
Устройство, которое позволяет детям нажимать на педали фортепиано, если они до них не дотягиваются
Стетоскоп, который используется на занятиях со студентами
Прибор, который очищает помещение с помощью ультрафиолетовых лучей
Специальная лопата для работы с гравием и грязью
Резак для больших листов бумаги или винила
Пистолет, с помощью которого создаются контролируемые пожары
Держатель, благодаря которому помидоры или другие консервы всегда остаются в маринаде
Приспособление, с помощью которого можно снять сапоги без помощи рук
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С его помощью гораздо легче распутывать пучок проводов и фиксировать стяжками.