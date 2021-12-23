Редкие вещи, которые были придуманы для решения неочевидных проблем

Человек как может старается облегчить себе жизнь, поэтому у любой даже самой мелкой проблемы есть как минимум одно устройство для её решения. Благодаря этому существует огромное количество инструментов и устройств, который выглядят так таинственно, что с первого взгляда и не определишь, для чего они нужны.

Держатель для проводов, который не даёт им путаться