15 портретов личностей прошлого, которые отличаются от тех, которые нам хорошо известны

Портрет королевы (тот, который размещён справа) написан известным художником Люсьеном Фрейдом (внуком Зигмунда Фрейда). Он вызвал резкую критику, когда его представили на всеобщее обозрение. Работа была раскритикована британской прессой, но, тем не менее, выставлена в Королевском собрании живописи.

Елизавета II терпеливо позировала художнику на протяжении долгих 19 месяцев. Результатом стал крошечный и довольно специфический портрет. Стоит сказать, что и сама королева была не в сильном восторге от этого произведения искусства.