15 портретов личностей прошлого, которые отличаются от тех, которые нам хорошо известны

Предлагаю вам посмотреть на несколько любопытных сравнений. Слева представлены портреты, которые наиболее часто встречаются в сети и в исторических книгах. Справа размещены портреты, пользующиеся меньшим спросом. Хотя, возможно, после изучения они заинтересуют вас куда больше.
Во многих учебных и культурных учреждениях мы можем увидеть портреты известных исторических деятелей, среди которых есть писатели, полководцы, учёные и прочие важные личности. Многие из этих изображений знакомы нам ещё со школьной скамьи, благодаря чему их образы на долгие годы остаются в нашем памяти. Однако задумывались ли вы о том, что существуют менее популярные портреты этих людей, которые показывают их образы с нетипичной стороны? Безусловно, со взглядами художников никто спорить не берётся. Однако стоит заметить, что некоторые работы получились несколько необычными, что узнать нарисованного на них деятеля можно с большим трудом.
Писатель Николай Гоголь
Больше всего на свете Николай Гоголь стеснялся своего носа. Поэтому неудивительно, что на всех портретах он выглядит совершенно по-разному. Вероятно, с помощью художников писатель планировал запутать будущих биографов, не позволив им узнать правду.
Царь Петр I Великий
Пётр Первый придумал крайне интересный способ борьбы с пьянством. Уличённых в этом пороке бояр наказывали медалью, которую вешали на шею и не снимали на протяжении некоторого времени. Примечательно, что весила такая медалька около семи килограммов. Снять её было нельзя — этого не позволял сделать надёжный замок.
Императрица Екатерина II
Король Франции Филипп IV
Король Англии Генрих VIII
Император Священной Римской империи Леопольд I
Поэт Александр Пушкин
Писатель и драматург Уильям Шекспир
Любопытно, но работы Шекспира нравились далеко не всем. Так, например, Лев Толстой жёстко критиковал драматурга и посвятил его произведениям разгромный очерк.
Полководец Александр Суворов
Композитор Людвиг ван Бетховен
Композитор Вольфганг Амадей Моцарт
Полководец Наполеон I Бонапарт
В некоторых биографических сведениях упоминается, что Наполеон был итальянцем (а именно корсиканцем), а не французом. Его оригинальное имя звучит, как Наполеоне Буонапарте.
Король Швеции Карл XII
Писатель Джонатан Свифт
Бонус: Королева Елизавета II
Портрет королевы (тот, который размещён справа) написан известным художником Люсьеном Фрейдом (внуком Зигмунда Фрейда). Он вызвал резкую критику, когда его представили на всеобщее обозрение. Работа была раскритикована британской прессой, но, тем не менее, выставлена в Королевском собрании живописи.
Елизавета II терпеливо позировала художнику на протяжении долгих 19 месяцев. Результатом стал крошечный и довольно специфический портрет. Стоит сказать, что и сама королева была не в сильном восторге от этого произведения искусства.
Источник:
- Как сложилась жизнь девочки с портрета Игоря Грабаря
- Чем ворон отличается от вороны
- Парень из Южной Кореи рассказал, какие русские песни и фильмы популярны у него на родине
- Почему пистолетные пули тупые, а винтовочные — острые?
- Художник с помощью нейросети оживляет исторических личностей
Я не доктор, но согласитесь, что многие явно имеют заболевания.
-Но на холсте просто написано П,И,Д,О,Р,!
-Я ХУДОЖНИК! Я ТАК ВИЖУ!!!