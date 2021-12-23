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Частная железная дорога с бесплатными поездами в России? Она существует!

Частная железная дорога с бесплатными поездами в России? Она существует! (17 фото)

Автор:
23 декабря 2021 11:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   поезд   
1007
17
На юге Восточной Сибири есть город, в котором существует своя железная дорога с поездом, за проезд на котором у вас не спросят билета. И это не фантастика, а реальность.
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Метки: Россия   поезд   
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6  комментариев
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589
Максим Максимов 4 часа назад
РЖД поезд не принадлежит, а принадлежит РУСАЛу. А у него есть деньги на то, чтобы и дорогу содержать и проезд по ней сделать бесплатным, ибо возит этот поезд людей, работающих на заводе, который выпускает продукцию, пользующуюся хорошим спросом. Так что "круг замкнулся". В данном случае - РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
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47k
Albert GER 2 часа назад
это внутрифирменная перевозка.
как рабочий автобус. кстати есть и в Мюнхене. БМВ собирает своих рабочих на некоторых неудобных маршрутах. на минибусе от фирмы.
правда я не знаю берут ли с них чтото. сосед так ездил.
на общественном транспорте 2 часа. на бусе полчаса(если без пробок).
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1k
Anton Chigurh 3 часа назад
спасибо за пост а особенно за фото, обожаю тематику ЖД!!!
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52k
alertol 3 часа назад
По сути это заводская развозка. Это не бесплатный "общественный" транспорт.
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14k
Александр 4 часа назад
И? В 70/80-х, например, в Костромской области, на перегоне Галич - Антропово, курсировал т.н. "рабочий поезд", локомотив, и три-четыре вагона... 3 раза в день, бесплатно...
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