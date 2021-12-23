Частная железная дорога с бесплатными поездами в России? Она существует!

Так выглядит заводская станция. Платформа здесь более капитальная и благоустроенная, чем в городе. Для заводчан, которые ожидают поезда, построены закрытые павильоны с лавками. А незаводчанам тут в принципе делать нечего. Но проезд на поезде бесллатный и им может воспользоваться абсолютно любой человек.