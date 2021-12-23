Частная железная дорога с бесплатными поездами в России? Она существует!

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На юге Восточной Сибири есть город, в котором существует своя железная дорога с поездом, за проезд на котором у вас не спросят билета. И это не фантастика, а реальность.
Она использует свой подвижной состав в виде дизель-поезда ДПСаАЗ, построенного в единственном экземпляре.
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Доступ к железной дороге свободный, проезд бесплатный и используется она исключительно для пассажирских перевозок. Ну, разве не чудеса?
Строительство Саяно-Шушенской ГЭС
Железная дорога возникла в этих местах неслучайно. В 70-х тут начали великую стройку - сначала возводили Саяно-Шушенскую ГЭС, а потом гигантский алюминиевый завод.
Саяногорск сейчас
Параллельно шла застройка небольшого города Саяногорска, рассчитанного примерно на 50000 жителей, которые бы обслуживали все это хозйство. Стройки были взаимосвязаны и зависели друг от друга.
Железная дорога как раз соединяла город с заводом, расположенным на удалении от жилых массивов.
Саяногорский алюминиевый завод
Вводили ее в эксплуатацию в лихие 90-е - время было нетипичным для строительства - в основном, тогда начинались кампании по приватизации предприятий с последующей их распродажей. Это ещё одна необычная особенность железной дороги в Саянах.
Протяжённость железнодорожной линии составляет около 16 километров. В пути поезд развивает довольно приличную скорость, а остановок и станций между начальной и конечной - нет. За окном - красивые степные пейзажи, виднеются недалекие Саяны.
Расписание поезда подстроено под заводские смены. Учтен и рабочий график в выходные и праздничные дни.
Вагоны поезда, хоть и старенькие, но достаточно комфортные. Окна герметичные, диваны средней мягкости, есть электронное табло, а также - дань сегодняшнему времени - обеззараживатели воздуха.
Так выглядит заводская станция. Платформа здесь более капитальная и благоустроенная, чем в городе. Для заводчан, которые ожидают поезда, построены закрытые павильоны с лавками. А незаводчанам тут в принципе делать нечего. Но проезд на поезде бесллатный и им может воспользоваться абсолютно любой человек.
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как рабочий автобус. кстати есть и в Мюнхене. БМВ собирает своих рабочих на некоторых неудобных маршрутах. на минибусе от фирмы.
правда я не знаю берут ли с них чтото. сосед так ездил.
на общественном транспорте 2 часа. на бусе полчаса(если без пробок).