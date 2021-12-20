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4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли

4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли (5 фото)

Автор:
20 декабря 2021 09:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   интересно   люди   народ   факты   фото   
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Куда пропали эвримейсы и прочие народы России, жившие здесь больше ста лет назад. Сегодня в России проживает больше 190 народов, и это кажется существенным числом, однако еще в начале прошлого столетия этнических групп было гораздо больше. Так как же они исчезли?

Они слились с родственными народами, своими соседями, и перестали существовать, утратив свой язык и культуру. В принципе, это нормальный процесс развития социума, но все же любопытно узнать об этносах, история которых закончилась совсем недавно, и некоторых из них даже успели запечатлеть фотографы.


Маторцы с Саян

В Саянских горах веками жили свои народы, и живут они и сейчас. Этнологи называют их самодийцами, однако это не одна народность, их несколько. Так, к ним относятся ненцы и энцы, селькупы, а в XIX веке к ним относились и маторцы. У них был свой язык, который теперь считается вымершим. Этот народ очень сильно пострадал от эпидемии оспы, ну а оставшиеся представители этноса смешались с годами с русскими и хакасами.

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Эвремейсы с Карельского перешейка

Еще в середине девятнадцатого столетия эвремейсов насчитывалось около 30 тысяч человек. Жили они на Карельском перешейке, где исторически проживало много этносов. У эвремейсов была своя культура, обычаи, одежда и даже язык. На перешейке образовалась область под названием Ингерманландия, которая и стала их домом. По соседству с эвремейсами находились савакоты, и со временем эти два народа слились воедино, превратившись в ингерманландцев. Это случилось примерно в начале ХХ века, тогда же был окончательно утрачен язык и культура эвремейсов.

Котты с берегов Енисея

В районе Енисея когда-то проживало много народностей, в их числе были и котты. Однако на протяжении XVIII-XIX веков этот народ полностью слился с бурятами и русскими. Так откуда же знают об этом народе, помимо исторических преданий? В середине XIX столетия по Сибири путешествовал филолог М. А. Кастрен, который изучал языки российских народностей, в том числе и самодийские. И вот Кастрену удалось пообщаться с пятью коттами, к сожалению, они были последними носителями своего языка. Территориально котты жили по берегам реки Кан, но все-таки кое-что от них осталось в истории России, например, топонимы.

Так, в этих районах есть много названий населенных пунктов и водоемов, оканчивающихся на суффикс -шет или -чет. В коттском языке это было самостоятельное слово, которое означало «река». Например, сейчас есть город Тайшет в Иркутской области, в названии которого лингвисты как раз видят наследие коттов.


Гуаие с Кавказа

Кавказ и сегодня остается самым многонациональным регионом России, а в прошлом народов тут было еще больше. Например, вдоль реки Псезуапсе жили гуаие ― народ, родственный адыгейцам. Они были одними из самых стойких сторонников древнего язычества, и сколько их не пытались перевести в ислам, они упорно отстаивали веру своих предков. Считается, что они вымерли в ходе долгой Кавказской войны, и после ее окончания в 1860-х годах народа уже не существовало, как и диалекта, на котором они разговаривали.

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Метки: Россия   интересно   люди   народ   факты   фото   
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