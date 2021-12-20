4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли

Они слились с родственными народами, своими соседями, и перестали существовать, утратив свой язык и культуру. В принципе, это нормальный процесс развития социума, но все же любопытно узнать об этносах, история которых закончилась совсем недавно, и некоторых из них даже успели запечатлеть фотографы.

Маторцы с Саян

В Саянских горах веками жили свои народы, и живут они и сейчас. Этнологи называют их самодийцами, однако это не одна народность, их несколько. Так, к ним относятся ненцы и энцы, селькупы, а в XIX веке к ним относились и маторцы. У них был свой язык, который теперь считается вымершим. Этот народ очень сильно пострадал от эпидемии оспы, ну а оставшиеся представители этноса смешались с годами с русскими и хакасами.