Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка

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Сибирячка спасла детеныша черной пантеры из передвижного зоопарка, и с тех пор - хищница по кличке Луна живет у нее дома вместе с собакой. У пантеры есть свой Инстаграм, где за ней наблюдает почти миллион подписчиков. Как вам такой питомец?
Пантеру по кличке Луна спасли из передвижного сибирского зоопарка, когда ее мать отказалась кормить малышку на седьмой день после рождения. У зоопарка не было средств, чтобы ухаживать за новорожденной хищницей, и они связались с нынешней хозяйкой Луны. Девушка является специалистом по уходу за дикими кошками, и она согласилась взять детеныша.
"Работники зоопарка не сразу заметили, что котенка выбросили из гнезда. Это привело к неблагоприятным последствиям. Меня попросили заняться выхаживанием котенка, так как уже имеется опыт, и территориально я нахожусь ближе всего к зоопарку," - пишет хозяйка Луны.
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Позже девушка выкупила пантеру, так как руководство зоопарка планировало продать ее не в самые лучшие условия. С тех пор Луна живет в доме в Сибири вместе с домашней собакой хозяев - ротвейлером по кличке Венза. При этом хозяйка не указывает свое имя и точное местоположение из соображений безопасности.
Венза и Луна живут душа в душу, прекрасно ладят и обожают играть вместе - в том числе часами бегать в снегу. "На самом деле Венза думала, что Луна - ее детеныш. Как только она увидела пантеру, то сразу начала вылизывать ее шерсть. Они мгновенно сблизились," - рассказывает хозяйка.
Кроме того, Луна - звезда соцсетей в России и за рубежом. У нее уже более 900 тысяч подписчиков в Инстаграме. Многие пользователи интересуются, как живется с такой большой кошкой, и не разрушает ли она дом: "Луна невероятно аккуратна. Мне кажется, если бы она была человеком, то порядок наводила лучше чем я! У Луны в комнате спокойно стоят цветы, она не скидывает посуду со стола, не дерёт мебель или шторы, точит когти об когтеточку. Ей просто неинтересно, возможно потому, что большую часть своей энергии она тратит на прогулках - и дома проказничать не хочется," - пишет хозяйка.
Видео из Инстаграма
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А киски размером поболее будут делать всё, что захотят, если у них возникнет такое желание. Ибо справиться с истерящим клубком шерсти с зубами и когтями будет проблематично.
Нафиг нафиг...
А вообще-т насколько я помню, из диких кошек леопарды приручаются, пумы близкие родственники леопардов, но не знаю если они приручаются тоже.