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Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка

Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка (33 фото)

Автор:
20 декабря 2021 15:25
Сообщество : Животные
Метки: Пантеры   Россия   дикие животные   животные   истории   пантера   фото   хищники   
697
33
Сибирячка спасла детеныша черной пантеры из передвижного зоопарка, и с тех пор - хищница по кличке Луна живет у нее дома вместе с собакой. У пантеры есть свой Инстаграм, где за ней наблюдает почти миллион подписчиков. Как вам такой питомец?
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Метки: Пантеры   Россия   дикие животные   животные   истории   пантера   фото   хищники   
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14  комментариев
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21k
Ego sum qui sum Час назад
это конечно ооооочень продвигает инстаграмы, но все таки это хищник
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4k
Севастьян 10 минут назад
Какой идиотто придумал передвижные зоопарки?Надо судить их сразу кучей по 245 статье.А этого руководителя даже за мысль продать такое чудо в заранее неблагоприятные условия-без суда и следствия на месте...
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4k
4ijik Полчаса назад
Имею в наличии мэйн куна. И вот что скажу. Кошака весом до 10 кг ещё можно как-то приструнить, не без порванной кожи, но можно.
А киски размером поболее будут делать всё, что захотят, если у них возникнет такое желание. Ибо справиться с истерящим клубком шерсти с зубами и когтями будет проблематично.
Нафиг нафиг...
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11k
котегRUS 36 минут назад
По подбородку заметно, что у хозяйки норов не слабже чем у этой кисуни..))
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48k
noName 43 минуты назад
Хороший кошак,знатный!Ток на всех фотках выражение морды-лица такое,как будто киска постоянно находится в состояние перманентного акуя

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9k
costa 46 минут назад
Девушка и пантеру спасла, а в процессе и коней останавливала и изб горящих не сторонилась :)
А вообще-т насколько я помню, из диких кошек леопарды приручаются, пумы близкие родственники леопардов, но не знаю если они приручаются тоже.
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60
Stavras Полчаса назад
Прирученная пума тоже в России есть. Поищите на YouTube канал " Пума Месси". Котейка и приручен, и выдоессирован на уровне среднестатистической домашней собаки.
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12k
Bill 47 минут назад
Девочка слишком молода, чтобы знать историю семьи Берберовых.
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23k
Андрей 59 минут назад
Пантера конечна шикарна, но её хозяйка мне понравилась гораздо сильнее.
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19
Sergio Час назад
Красивая девушка с выразительным взглядом!
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