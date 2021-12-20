Сибирячка спасла черную пантеру из зоопарка

Кроме того, Луна - звезда соцсетей в России и за рубежом. У нее уже более 900 тысяч подписчиков в Инстаграме. Многие пользователи интересуются, как живется с такой большой кошкой, и не разрушает ли она дом: "Луна невероятно аккуратна. Мне кажется, если бы она была человеком, то порядок наводила лучше чем я! У Луны в комнате спокойно стоят цветы, она не скидывает посуду со стола, не дерёт мебель или шторы, точит когти об когтеточку. Ей просто неинтересно, возможно потому, что большую часть своей энергии она тратит на прогулках - и дома проказничать не хочется," - пишет хозяйка.