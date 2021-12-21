Русские поговорки, которые мы понимаем не так, как наши предки

Как правило, эту пословицу используют в значении того, что каждый человек ищет место, где ему будет комфортнее. Но первоначально было и другое продолжение этой пословицы.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше послужить Родине. Так что речь идет скорее о самых благородных чувствах, а не о желании устроиться посытнее и потеплее.

Бедность не порок