Русские поговорки, которые мы понимаем не так, как наши предки

Очень часто в своей речи мы, порой нехотя, используем те или иные пословицы или поговорки. Но язык – вещь очень подвижная и переменчивая. Какие русские пословицы и поговорки потеряли свой первоначальный смысл?
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше
Как правило, эту пословицу используют в значении того, что каждый человек ищет место, где ему будет комфортнее. Но первоначально было и другое продолжение этой пословицы.
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше послужить Родине. Так что речь идет скорее о самых благородных чувствах, а не о желании устроиться посытнее и потеплее.
Бедность не порок
Обычно так говорят, когда оправдывают людей, которые живут не в достатке. Но у нее есть и другое продолжение.
Бедность не порок, а вдвое хуже. Это продолжение говорить о том, что лучше иметь какие-либо пороки, чем быть бедным. В данном случае лучше обращать внимание на то, что нищета накладывает свои особенности на характер и привычки человека, притом не всегда самые приятные.
Гол как сокол
Так, как правило, говорят о человеке, у которого нет вообще ничего. Но при этом в старину было и другое продолжение.
Гол, как сокол, а остер, как топор. То есть человек, хоть и бедный, но смекалистый и пробивной.
Ты кашу заварил, тебе и расхлебывать
Эта пословица сейчас воспринимается скорее в переносном значении: каждый должен разгребать собственные проблемы. Но раньше поговорка воспринималась по-другому.
Крестьянин, приходя в гости к соседу и получая предложение поесть, отвечал именно этими словами, дабы не обременять чужое хозяйство.
Кто старое помянет – тому глаз вон
Пословица учит прощать и отпускать старые обиды. Но в оригинале есть и продолжение.
Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба. То есть нужно не просто забыть свою обиду, но помнить о человеке, причинившем вам зло.
Горбатого могила исправит
Речь идет о том, что человека, уже взрослого и со своими пороками, исправлять бесполезно. Но в действительности оказывается, что «Горбатого могила исправит, а упрямого дубина». То есть изначально речь шла о том, что физический порок исправить невозможно, а вот характер исправить вполне себе реально.
На тебе, Боже, что нам негоже
Спорная пословица, которую верующий русский народ вряд ли стал бы употреблять именно в том варианте, в котором мы употребляем ее на постоянной основе.
Изначально пословица звучала так: на те, небоже, что нам негоже. «Небожами» называли нищих и убогих, и отдавали им то, что было без надобности.
Везет как утопленнику
Сейчас эта пословица употребляется с тем смыслом, что человеку страшно не везет. Но раньше ее употребляли в прямом значении. А все из-за продолжения.
Везет как субботнему утопленнику: баню топить не надо! То есть человек и помылся, и печь топить не надо.
Собаку съел
Как правило, здесь мы говорим о человеке, который стал в чем-то мастером и имеет обширные знания в какой-то области.
Но в старину говорили «Собаку съел, а хвостом подавился». То есть человек мастерски выполнил какую-то работу, но на мелочи прокололся.
Дело мастера боится
Все мы знаем, что речь здесь идет о том, что мастер своего дела отлично справится со своей задачей. Но продолжение заставляет задуматься: «Дело мастера боится, а иной мастер дела боится».
Повторенье – мать ученья
Кому так не говорили учителя или родители в детстве, когда очень уж не хотелось делать домашнюю работу? Но и правда, в повторении заключается запоминание, а в запоминании – знания.
Повторенье – мать ученья, утешенье дураков. То есть ключ знаний в понимании, а не в зубрежке.
Рыбак рыбака видит издалека
Так обычно говорят о людях с похожими взглядами на жизнь и увлечениями, которые могут разболтаться и сблизиться. Но в оригинале было другое значение:
Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.
Делу время, а потехе час
Сейчас, скорее, мы понимаем это выражение, как неизбежность того, что работать приходится больше, чем веселиться. Но в древности слова «час» и «время» были скорее синонимами.
Эта пословица появлялась в «Уряднике» царя Алексея Михайловича, который имел в виду, что время нужно уметь распределять грамотно, чтобы его на все хватало.
Пьяному море по колено
Хоть и кажется, что это выражение нельзя воспринимать иначе, чем так, что пьяный может хоть горы свернуть, у него есть и концовка.
Пьяному море по колено, а лужи – по уши. То есть пьяный запал может быстро сломаться, а сама вредная привычка послужить во вред.
Первый блин комом
Сейчас мы понимаем эту поговорку как невозможность все сделать идеально с первого раза. Но в древности она имела другое значение.
Первый блин – комам, второй – знакомым, третий – дальней родне, четвертый – мне. То есть поговорка изначально учила делиться и щедрости.
Ну а комы – это медведи, и угощение символически всегда предлагали сначала именно им.
От работы кони дохнут
Сейчас так говорят, когда человек уж очень сильно напрягается на работе. Но в оригинале текст был другим.
От работы кони дохнут, а люди – крепнут. То есть труд полезен и человек с ним становится лучше.
Работа не волк, в лес не убежит
Так говорят о том, что любой труд можно отложить на потом. Но в старину крестьяне заканчивали ее иначе.
Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо. То есть от работы все равно никуда не денешься, и рано или поздно свои обязанности делать придется.
Старый конь борозды не испортит
Обычно так говорят о пожилых людях на работе. Они обладают опытом, поэтому списывать их со счетов не стоит.
Но есть продолжение и у этой поговорки. Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет. То есть и каких-то чудес в работе от пожилых людей ждать не стоит.
Это, конечно, не все пословицы и поговорки, значение которых изменилось со временем. А о значении каких поговорок не знали вы?
Источник:
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На тебе, УБОЖЕ... убогий... Не надо придумывать всякую фигню...
И т.д.
*Мы считали что поговорка: "Против лома нет приёма" обозначала, ну, сами понимаете что..., но оказывается в древности было продолжение: "...если нет другого лома". )
*Мы раньше считали, что поговорка: "Старый конь борозды не портит" означала опыт и мудрость, но оказывается у неё было продолжение: "... он в неё ляжет и спит".
И т.д.
Все эти "продолжения" были придуманы, как "ответка" этим самым поговоркам, но современными умниками подаются, как "полное и истинное значение".