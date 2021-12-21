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Русские поговорки, которые мы понимаем не так, как наши предки

Русские поговорки, которые мы понимаем не так, как наши предки (20 фото)

Автор:
21 декабря 2021 18:38
Сообщество : Факты
Метки: Россия   поговорки   пословицы   работа не волк   русский язык   старина   фразеологизмы   
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Очень часто в своей речи мы, порой нехотя, используем те или иные пословицы или поговорки. Но язык – вещь очень подвижная и переменчивая. Какие русские пословицы и поговорки потеряли свой первоначальный смысл?

 

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше

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Как правило, эту пословицу используют в значении того, что каждый человек ищет место, где ему будет комфортнее. Но первоначально было и другое продолжение этой пословицы.

Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше послужить Родине. Так что речь идет скорее о самых благородных чувствах, а не о желании устроиться посытнее и потеплее.

 

Бедность не порок

Обычно так говорят, когда оправдывают людей, которые живут не в достатке. Но у нее есть и другое продолжение.

Бедность не порок, а вдвое хуже. Это продолжение говорить о том, что лучше иметь какие-либо пороки, чем быть бедным. В данном случае лучше обращать внимание на то, что нищета накладывает свои особенности на характер и привычки человека, притом не всегда самые приятные.

 

Гол как сокол

Так, как правило, говорят о человеке, у которого нет вообще ничего. Но при этом в старину было и другое продолжение.

Гол, как сокол, а остер, как топор. То есть человек, хоть и бедный, но смекалистый и пробивной.

 

Ты кашу заварил, тебе и расхлебывать

Эта пословица сейчас воспринимается скорее в переносном значении: каждый должен разгребать собственные проблемы. Но раньше поговорка воспринималась по-другому.

Крестьянин, приходя в гости к соседу и получая предложение поесть, отвечал именно этими словами, дабы не обременять чужое хозяйство.

 

Кто старое помянет – тому глаз вон

Пословица учит прощать и отпускать старые обиды. Но в оригинале есть и продолжение.

Кто старое помянет – тому глаз вон, а кто забудет – тому оба. То есть нужно не просто забыть свою обиду, но помнить о человеке, причинившем вам зло.

 

Горбатого могила исправит

Речь идет о том, что человека, уже взрослого и со своими пороками, исправлять бесполезно. Но в действительности оказывается, что «Горбатого могила исправит, а упрямого дубина». То есть изначально речь шла о том, что физический порок исправить невозможно, а вот характер исправить вполне себе реально.

 

На тебе, Боже, что нам негоже

Спорная пословица, которую верующий русский народ вряд ли стал бы употреблять именно в том варианте, в котором мы употребляем ее на постоянной основе.

Изначально пословица звучала так: на те, небоже, что нам негоже. «Небожами» называли нищих и убогих, и отдавали им то, что было без надобности.

 

Везет как утопленнику

Сейчас эта пословица употребляется с тем смыслом, что человеку страшно не везет. Но раньше ее употребляли в прямом значении. А все из-за продолжения.

Везет как субботнему утопленнику: баню топить не надо! То есть человек и помылся, и печь топить не надо.

 

Собаку съел

Как правило, здесь мы говорим о человеке, который стал в чем-то мастером и имеет обширные знания в какой-то области.

Но в старину говорили «Собаку съел, а хвостом подавился». То есть человек мастерски выполнил какую-то работу, но на мелочи прокололся.

 

Дело мастера боится

Все мы знаем, что речь здесь идет о том, что мастер своего дела отлично справится со своей задачей. Но продолжение заставляет задуматься: «Дело мастера боится, а иной мастер дела боится».

 

Повторенье – мать ученья

Кому так не говорили учителя или родители в детстве, когда очень уж не хотелось делать домашнюю работу? Но и правда, в повторении заключается запоминание, а в запоминании – знания.

Повторенье – мать ученья, утешенье дураков. То есть ключ знаний в понимании, а не в зубрежке.

 

Рыбак рыбака видит издалека

Так обычно говорят о людях с похожими взглядами на жизнь и увлечениями, которые могут разболтаться и сблизиться. Но в оригинале было другое значение:

Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит.

 

Делу время, а потехе час

Сейчас, скорее, мы понимаем это выражение, как неизбежность того, что работать приходится больше, чем веселиться. Но в древности слова «час» и «время» были скорее синонимами.

Эта пословица появлялась в «Уряднике» царя Алексея Михайловича, который имел в виду, что время нужно уметь распределять грамотно, чтобы его на все хватало.

 

Пьяному море по колено

Хоть и кажется, что это выражение нельзя воспринимать иначе, чем так, что пьяный может хоть горы свернуть, у него есть и концовка.

Пьяному море по колено, а лужи – по уши. То есть пьяный запал может быстро сломаться, а сама вредная привычка послужить во вред.

 

Первый блин комом

Сейчас мы понимаем эту поговорку как невозможность все сделать идеально с первого раза. Но в древности она имела другое значение.

Первый блин – комам, второй – знакомым, третий – дальней родне, четвертый – мне. То есть поговорка изначально учила делиться и щедрости.

Ну а комы – это медведи, и угощение символически всегда предлагали сначала именно им.

 

От работы кони дохнут

Сейчас так говорят, когда человек уж очень сильно напрягается на работе. Но в оригинале текст был другим.

От работы кони дохнут, а люди – крепнут. То есть труд полезен и человек с ним становится лучше.

 

Работа не волк, в лес не убежит

Так говорят о том, что любой труд можно отложить на потом. Но в старину крестьяне заканчивали ее иначе.

Работа не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо. То есть от работы все равно никуда не денешься, и рано или поздно свои обязанности делать придется.

 

Старый конь борозды не испортит

Обычно так говорят о пожилых людях на работе. Они обладают опытом, поэтому списывать их со счетов не стоит.

Но есть продолжение и у этой поговорки. Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет. То есть и каких-то чудес в работе от пожилых людей ждать не стоит.

 

Это, конечно, не все пословицы и поговорки, значение которых изменилось со временем. А о значении каких поговорок не знали вы?

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Метки: Россия   поговорки   пословицы   работа не волк   русский язык   старина   фразеологизмы   
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16k
Corvus Corax Час назад
"Изначально пословица звучала так: на те, небоже, что нам негоже."
На тебе, УБОЖЕ... убогий... Не надо придумывать всякую фигню...
И т.д.
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10k
Олегbl4 11 минут назад
А "один в поле не воин" почему трактуют, как один против нескольких противников? По логике один против тысячи не воин, а двое уже воины? Или, когда один вышел против превосходящего по численности противника, то это что? Безрассудство? Нелепость? На мой взгляд "один в поле не воин", когда реально один, вообще один, ни друзей, ни врагов, тогда действительно, какой ты воин?
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3k
стопудовый Полчаса назад
автор!! ты сам надумал себе это и теперь тут решил паблик состряпать в свою угоду!!
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59k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
кто старое помянет тому глаз вон а кто забудет тому оба

Ссылка coub.com
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973
Лимонадный Джо Полчаса назад
Владимир Ильич! Вот вы написали: Учится,учится и ещё раз учится! А что вы имели ввиду? Да ничего!!! Просто ручку расписывал!
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9k
Alex Djeff 52 минуты назад
Пословица "Заставь дурака молиться, так он и лоб разобьёт", не полная. В старину говорили: "Заставь дурака молиться, так он и лоб разобьёт и дерьмопост напишет".
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2k
sedoisever 56 минут назад
С каждым днём становится всё больше этой чуши про "неправильное" значение поговорок...
*Мы считали что поговорка: "Против лома нет приёма" обозначала, ну, сами понимаете что..., но оказывается в древности было продолжение: "...если нет другого лома". )
*Мы раньше считали, что поговорка: "Старый конь борозды не портит" означала опыт и мудрость, но оказывается у неё было продолжение: "... он в неё ляжет и спит".
И т.д.
Все эти "продолжения" были придуманы, как "ответка" этим самым поговоркам, но современными умниками подаются, как "полное и истинное значение".
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