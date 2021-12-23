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История о том, как журналисты покупали вино, настоянное на говне

История о том, как журналисты покупали вино, настоянное на говне (15 фото)

Автор:
23 декабря 2021 01:03
Сообщество : Юмор
Метки: Я не пью   напиток   невкусно   противно   смешно   
781
15

Крайне интересная история о поездке корреспондентов из Японии за редким напитком.

В 2012 году корреспонденты японского издания RocketNews24 решили купить достаточно знаменитое корейское вино ttongsul, которые настаивается на фекалиях.

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Рецепт напитка действительно впечатляет: традиционный алкоголь соджу вместе с дистиллированным спиртом выливают в яму со смесью человечьих, куриных и собачьих испражнений.



Данное месиво "томится" на несколько месяцев, а после закваски употребляется.

Естественно, журналисты заинтересовались столь удивительным зельем и отправились в Южную Корею, чтобы приобрести себе пару бутылок.

Но оказалось не все так просто, для того, чтобы купить напиток, корреспондентам пришлось воспользоваться связями и уже через них выйти на нужного человека, который продает этот странный алкоголь.

Неизвестно, находится ли ttongsul под запретом, однако найти его действительно проблематично.

К оговоренному времени пришел мужчина с бутылками и вручил зелье. Дальше начался интересный разговор, из которого выяснилось, что в домашних условиях tongsul приготовить невозможно.

Как признался мужчина, он запекает фекалии собственного ребенка при температуре 250 градусов в течение 30 минут и если это делать неправильно, то можно провонять весь дом.

Также продавец отметил, что помимо испражнений бутылки настояны на костях кошек.

Как рассказали по итогу журналисты, от алкоголя не пахло калом, вино не имеет никакого запаха, однако пили ли они корейское вино – не уточняется.

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Метки: Я не пью   напиток   невкусно   противно   смешно   
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21k
Ego sum qui sum Час назад
с каким сыром его обычно подают?
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1k
Павел Христенко 7 минут назад
Дикари. То рыбу тухлую, то сыр пропавший жрут, то фазанов дохлых, то рыбу сырую и мясо не прожаренное, то фрукты вонючие ,то ещё какую-нибудь гадость, но от холодца нашего и селёдки под шубой блюют .
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12k
Bill 43 минуты назад
Понятно что это байка. Но вообще-то, корейцы очень любят всячески подколоть своих "угнетателей". Там даже есть рестораны, где официантки накрашены как японки. И их можно всячески наказывать: шлепать, ругаться, кидать в них объедки. Правда, задорого.
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9k
MakDag 45 минут назад
Придурки. Не правильный ингридиент: хватает - говна мамонта, но в принципе, можно заместить - мозг хохла, но это дефицит.
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121k
DeOrio 45 минут назад
Ссылка coub.com
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5k
kleyman 54 минуты назад
А на огороды какать не надо? А то мне кажется автор, втирает нам какую то дичь.
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194
Шурман Час назад
Ходил как то раз с соседом на рыбалку и понеслось , конечно не из говна а самогон еще тот , рюмку выпил а тебе кишечник и пищевод спасибо говорят , бухали весь день , вернулись трезвые , самое прекрасное началось на утро , честно встать не мог , жена говорит такие выхлопы были что можно было тебя заместо свечей использовать . 3 недели назад опять он свою барматуху принес мне пришлось отказаться .
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38k
Андрей Час назад
Не, ты понял, они даже говно не выкидывают.
Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
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