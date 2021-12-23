История о том, как журналисты покупали вино, настоянное на говне

Крайне интересная история о поездке корреспондентов из Японии за редким напитком.
В 2012 году корреспонденты японского издания RocketNews24 решили купить достаточно знаменитое корейское вино ttongsul, которые настаивается на фекалиях.
Рецепт напитка действительно впечатляет: традиционный алкоголь соджу вместе с дистиллированным спиртом выливают в яму со смесью человечьих, куриных и собачьих испражнений.
Данное месиво "томится" на несколько месяцев, а после закваски употребляется.
Естественно, журналисты заинтересовались столь удивительным зельем и отправились в Южную Корею, чтобы приобрести себе пару бутылок.
Но оказалось не все так просто, для того, чтобы купить напиток, корреспондентам пришлось воспользоваться связями и уже через них выйти на нужного человека, который продает этот странный алкоголь.
Неизвестно, находится ли ttongsul под запретом, однако найти его действительно проблематично.
К оговоренному времени пришел мужчина с бутылками и вручил зелье. Дальше начался интересный разговор, из которого выяснилось, что в домашних условиях tongsul приготовить невозможно.
Как признался мужчина, он запекает фекалии собственного ребенка при температуре 250 градусов в течение 30 минут и если это делать неправильно, то можно провонять весь дом.
Также продавец отметил, что помимо испражнений бутылки настояны на костях кошек.
Как рассказали по итогу журналисты, от алкоголя не пахло калом, вино не имеет никакого запаха, однако пили ли они корейское вино – не уточняется.
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Рецепт, Ваня, очень простой, - охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...