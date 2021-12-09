Умора: смешные кадры с животными, которые поднимут настрой

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Аккаунт в Инстаграме The Snuggle Is Real собирает самые разные фото с животными - и самые смешные. На этих кадрах пушистиков сфотографировали в самый нужный момент, и получились настоящие фотобомбы. Зарядитесь настроением!
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