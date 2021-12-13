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20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты

20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты (21 фото)

Автор:
13 декабря 2021 17:33
Сообщество : Юмор
Метки: демотиваторы   картинки   мемы   прикол   смешно   смешные картинки   фото   
1026
21

Лучший момент в месяце - день зарплаты, ведь так приятно, когда на карту падают заветные монетки. Но кто-то с огорчением смотрит на баланс. В Сети даже гуляет такая фраза: "Зарплата - это материальная помощь нуждающимся, которые не умеют воровать". Казалось бы, шутка, да вот только смешного в ней мало. Сегодня мы собрали еще одну порцию мемов про то, чего мы каждый месяц (а то и 2 раза) с нетерпением ждем.

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А вы довольны своей зарплатой?

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Метки: демотиваторы   картинки   мемы   прикол   смешно   смешные картинки   фото   
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3  комментария
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16k
Сергей 7 минут назад
Хоть кто-то вообще доволен зарплатой? Человек вообще такая зверушка, что сколько не дай - мало будет. Если ты зарабатываешь 35 тысяч в месяц - тебе не хватает на одежду. 350 тысяч в месяц - на автомобиль. Миллион в месяц - на квартиру. Сто миллионов - на яхту. Тот, кто миллиард в месяц зарабатывает, может на зарплату и не жалуется, но сколько таких в мире?
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787
Евгений 5 минут назад
Зарплатой в принципе нельзя быть довольным, но степень недовольства от её размера, конечно, зависит.
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50k
doker 7 минут назад
Что вы "докопались" до зарплаты?
Зарплата у нас хорошая - это цены просто высокие.
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