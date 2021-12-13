20 мемов, которые поймет каждый, кто живет от зарплаты до зарплаты

Лучший момент в месяце - день зарплаты, ведь так приятно, когда на карту падают заветные монетки. Но кто-то с огорчением смотрит на баланс. В Сети даже гуляет такая фраза: "Зарплата - это материальная помощь нуждающимся, которые не умеют воровать". Казалось бы, шутка, да вот только смешного в ней мало. Сегодня мы собрали еще одну порцию мемов про то, чего мы каждый месяц (а то и 2 раза) с нетерпением ждем.