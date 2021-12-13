Самые уродливые елочные игрушки со всех концов мира

Накануне Нового года обитатели Сети с радостью делятся друг с другом своими находками - уродливыми елочными украшениями. Кто-то собрал уже целую коллекцию, другим попалось пока лишь один-два стоящих экземпляра - но они все равно не могут не радовать!

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Рождественский обед 0 Источник:

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Сумасшедшая зебра 0 Источник:

Безумный пудель 0 Источник:

Водопроводный кран 0 Источник:

Части от "липких бандитов" 0 Источник:

Зловещее яйцо 0 Источник:

Грустное кресло:, на которое никто никогда не сядет 0 Источник:

Вспоминая с ужасом "Крестного отца" 0 Источник:

Пряничный человечек - извращенец 0 Источник:

То ли свиная голова, то ли краб с тарелкой фруктов на голове 0 Источник:

Белка поражена до глубины души 0 Источник:

Корова с глазами лягушки и конскими ногами 0 Источник:

Генетически модифицированный американский орел с лампочкой в гузке 0 Источник:

Морской конек с диатезом 0 Источник:

Длинношеее. То ли собачка, то ли светская львица 0 Источник:

Санта Клаус - карлик в цветочек 0 Источник:

Сильно чипированный дельфин 0 Источник:

Голова профессора Панды 0 Источник:

Поросенок Петр здорово подрос 0 Источник:

Кот с недооформленными человеческими руками 0 Источник:

Очень нетрадиционный петух 0 Источник:

Носорожица на каблуках 0 Источник:

Обросший кардинал 0 Источник:

Прокаженный пират 0 Источник:

Ням-ням-ням 0 Источник: