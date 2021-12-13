FISHKINET
Сообщество Юмор 13473 поста • 2777 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Самые уродливые елочные игрушки со всех концов мира

Самые уродливые елочные игрушки со всех концов мира (27 фото)

Автор:
13 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   елка   забавно   игрушки   не удалось   смешно   страшные игрушки   украшения   
375
27
Накануне Нового года обитатели Сети с радостью делятся друг с другом своими находками - уродливыми елочными украшениями. Кто-то собрал уже целую коллекцию, другим попалось пока лишь один-два стоящих экземпляра - но они все равно не могут не радовать!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   елка   забавно   игрушки   не удалось   смешно   страшные игрушки   украшения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
ПчёЛа 57 минут назад
А чем вам пудель то не угодил? Милый пушистый собакен. А зловещее яйцо на грецкий орех смахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фейки из мира игрушек Фейки из мира игрушек Как испортить День благодарения Как испортить День благодарения Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей Понедельник, день тяжелый: забавные комментарии из социальных сетей Эти веселые тортики могут напугать до икоты! Эти веселые тортики могут напугать до икоты!
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

28014



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу
2
167
Тренер по греко-римской борьбе избил курьера и отобрал у него пиццу
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
5
76
Как выглядит ядерное топливо для субмарины
Набирающие популярность в сообществах
Признание прав человека
0
11
Признание прав человека
Как не купить вредную «незомерзайку». Полный список запрещенных в Беларуси стеклоомывающих жидкостей
0
28
Как не купить вредную «незомерзайку». Полный список запрещенных в Беларуси...
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Дружба за которую не стыдно. Стронгли рекоменд к просмотру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#добрые видео#животные#комментарии#прикол#познавательно#вещи#детство#истории
#интересно#смешные#подборка#люди#сарказм#позитив#Разное#возможно в россии#задержание#кино
#фото#факты#история#приколы#СССР#прикольные#полиция#девушки#знаменитости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться