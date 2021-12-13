Самые уродливые елочные игрушки со всех концов мира

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Накануне Нового года обитатели Сети с радостью делятся друг с другом своими находками - уродливыми елочными украшениями. Кто-то собрал уже целую коллекцию, другим попалось пока лишь один-два стоящих экземпляра - но они все равно не могут не радовать!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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