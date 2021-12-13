Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами

А сейчас, в новой версии, ВВП рассказывает об извозе как о состоявшемся факте. Все девяностые Путин провел на номенклатурных, административных должностях довольно высокого уровня. И в какой период его жизни мог вклиниться эпизод с извозом, непонятно. Впрочем, времена тогда были мутные - может, и номенклатурным работникам не платили зарплату - кто знает. Во всяком случае, у ВВП есть чем заняться на пенсии. Навыки-то наверняка остались.