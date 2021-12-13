Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами

В фильме о 90-х президент России рассказал о том, как в это время занимался частным извозом. Сейчас он рулит страной, а мемоделы представляют серию шуток на тему "Путин - таксист".
Телеканал "Россия-1" в анонсе фильма о "святых" 90-х под названием "Новейшая история" показал президента РФ, который рассказывает, что в те годы ему приходилось даже заниматься извозом. "Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сетует ВВП.
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Откровения Путина впечатлили россиян, которые отреагировали на рассказ президента как умели - шутками или комментариями.
И даже предсказаниями:
В 2022 году в Мытищах начнутся съёмки нового фильма Никиты Михалкова с рабочим названием "Великий таксист. Начало"— Дмитрий (@vlasta771) December 12, 2021
Россия - страна возможностей
россия страна возможностей, где любой таксист может управлять государством pic.twitter.com/K9qi5qEixJ— Тюрбан Базарова (@turbanbazarova) December 12, 2021
Тот самый таксист из 90-х pic.twitter.com/9rfYEE3dNw— Сергей Иванов #КУПЧИНО (@sergiwanoff) December 12, 2021
Вот так читать новости значительно веселее!!! pic.twitter.com/qDo0tHVLGu— Вестник Стабильности (анонимный сатирик) (@Vestnik_Stab) December 12, 2021
Тот самый случай, когда начинаешь лихорадочно вспоминать всех таксистов, которые возили тебя в 90-е
Девяностые, таксист Путин несёт багаж своего первого клиента... pic.twitter.com/1MKgczqFfC— Владимир Владимирович (@2gFIIQZfhc9kIoS) December 13, 2021
Вам бы лишь поржать! А у меня вон и доказательства есть!— Ha‼️elore Weid❗️er (@porzellan2013) December 12, 2021
Путин предлагает президенту США и его супруге подвести их до гостиницы! Его жена может подтвердить! pic.twitter.com/I3qvbq8jZk
Кстати, эта история про частный извоз уже ранее мелькала. В фильме 2018 года режиссера Андрея Кондашова Владимр Владимирович рассказывает про то, как хотел подрабатывать в такси. Потому что у него двое детей, которых надо было кормить.
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А сейчас, в новой версии, ВВП рассказывает об извозе как о состоявшемся факте. Все девяностые Путин провел на номенклатурных, административных должностях довольно высокого уровня. И в какой период его жизни мог вклиниться эпизод с извозом, непонятно. Впрочем, времена тогда были мутные - может, и номенклатурным работникам не платили зарплату - кто знает. Во всяком случае, у ВВП есть чем заняться на пенсии. Навыки-то наверняка остались.
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Когда не переизбрали Собчака и ещё не позвали в Москву.
Прям всё дерьмище в комментах повылазило.
Это называется устроить свинарник
Этот "вовчег иван феликс" мразь бандеровская постоянно здесь русофобией рыгает
Автор угадай с одного раза чем он будет управлять на пенсии, и это явно автомобиль.
Да и помню как ты чурок защищал, обвинял русских в нацизме.
У тебя с головой всё в порядке?