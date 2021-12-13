FISHKINET
Сообщество Юмор 13474 поста • 2777 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами

Путин рассказал, что в 90-е работал в такси - россияне ответили шутками и мемами (13 фото + 2 видео)

Автор:
13 декабря 2021 10:19
Сообщество : Юмор
Метки: Путин рулевой   Юмор   за рулем   мемы   политика   смешно   таксисты   шутки из соцсетей   
5152
13
2

В фильме о 90-х президент России рассказал о том, как в это время занимался частным извозом. Сейчас он рулит страной, а мемоделы представляют серию шуток на тему "Путин - таксист".


Телеканал "Россия-1" в анонсе фильма о "святых" 90-х под названием "Новейшая история" показал президента РФ, который рассказывает, что в те годы ему приходилось даже заниматься извозом. "Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сетует ВВП.


Откровения Путина впечатлили россиян, которые отреагировали на рассказ президента как умели - шутками или комментариями.

И даже предсказаниями:


Россия - страна возможностей

Кстати, эта история про частный извоз уже ранее мелькала. В фильме 2018 года режиссера Андрея Кондашова Владимр Владимирович рассказывает про то, как хотел подрабатывать в такси. Потому что у него двое детей, которых надо было кормить.


А сейчас, в новой версии, ВВП рассказывает об извозе как о состоявшемся факте. Все девяностые Путин провел на номенклатурных, административных должностях довольно высокого уровня. И в какой период его жизни мог вклиниться эпизод с извозом, непонятно. Впрочем, времена тогда были мутные - может, и номенклатурным работникам не платили зарплату - кто знает. Во всяком случае, у ВВП есть чем заняться на пенсии. Навыки-то наверняка остались.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Путин рулевой   Юмор   за рулем   мемы   политика   смешно   таксисты   шутки из соцсетей   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
581
Колючий 2 часа назад
Собчака возил али тамбовских?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Женский род 3 минуты назад
Я из народа! Не бейте я свой,, Все понятно как и Меркель к пенсии готовится..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
Прямой Эффект 4 минуты назад
Действительно, не зря же говорится, что таксисты лучше всех знают как управлять государством. Даже лучше кухарок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Мурчелло 4 минуты назад
У кого то президент бывший таксист.А кого то клоун,долбящий х.у.е.м по роялю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 5 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 6 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 11 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vad 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
nobody® 17 минут назад
"И в какой период его жизни мог вклиниться эпизод с извозом, непонятно."
Когда не переизбрали Собчака и ещё не позвали в Москву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−82
62
Мурчелло ларису ивановну хочу ! 9 минут назад
Ты на аватарке на за.лу.пу похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком Полчаса назад
Сколько оказывается хохлоскота и хомячья здесь на фишках трётся.
Прям всё дерьмище в комментах повылазило.
Это называется устроить свинарник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Вкусный Батончик с маком 16 минут назад
Это один дебил здесь срач устраивает под с разных акков.
Этот "вовчег иван феликс" мразь бандеровская постоянно здесь русофобией рыгает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Олег Полчаса назад
многие из тех, кто сейчас ржет и делает мэмы, не пройдут водительскую медкомиссию. Работать не стыдно. Я тоже когда-то работал дворником и таксистом. Это лучше чем попрошайничать и воровать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−103
Lux Indique Полчаса назад
и работал бы дальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Мурчелло Lux Indique Минуту назад
Ну так зеля и работает.Еще и коксом долбится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пихайло Полчаса назад
Бля! Россия - страна возможностей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Мурчелло Пихайло 6 минут назад
Это вам не пиндосовские актеры,половина которых снималась в порно.Пороли во все дыхательные.За то сейчас они богатые и уважаемые люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Антон Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Гиви 45 минут назад
Бывших таксистов не бывает. Таксист - это состояние души.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Моя Родина - СССР. 46 минут назад
Во всяком случае, у ВВП есть чем заняться на пенсии. Навыки-то наверняка остались.
Автор угадай с одного раза чем он будет управлять на пенсии, и это явно автомобиль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 50 минут назад
Вот с кого пример берут все приезжие чурки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Вкусный Иван 19 минут назад
Странный ты. Вроде недавно Путина прославлял, теперь обсераешь.
Да и помню как ты чурок защищал, обвинял русских в нацизме.
У тебя с головой всё в порядке?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 56 минут назад
Давным-давно, когда Путин еще был бедным безработным бывшим кагебистом, он занимался извозом. Жить то надо было, а у него семья и 2 детей. А кого он подвозил? Господ Гайдара, Чубайса, Кудрина, Березовского. Вот от них он и узнал азы либерального капитализма. Как Милтон Фридман учил Рейгана гейгономике. Как Аугусто Пиночет восстанавливал чилийскую экономику после социализма Альенде. Как Магги Татчер лупила своих шхтеров и закрывала шахты, чтобы Британия стала постиндустриальной креативной державой. Ну, в общем, сейчас Вова все эти уроки претворяет в жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
dacent 57 минут назад
А чего ушел? Узбеки подсидели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
642
KVadik 58 минут назад
Брехня. Он всегда после развала СССР занимал должности на которых в подработках таксистом необходимости не было. Может конечно пару раз подвёз кого-то за деньги, но не более.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария
Показать ещё
Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Икра ложками: в Сеть слили видео, как ростовский депутат Латышев угощал друзей (9 фото + 1 видео) Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность точно сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность сломана полностью и этот пост тому полное подтверждение Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так Убойные мемы с котом, которому всегда есть, что сказать и над чем похихикать Убойные мемы с котом, которому всегда есть, что сказать и над чем похихикать
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
1
188
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
2
44
30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного
Набирающие популярность в сообществах
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
0
34
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
0
9
15 интернет-пользователей, которые являются идеальным воплощением скверного дня
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
1
1

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#смешные#животные#приколы#комментарии#прикольные#Москва#возможно в россии#задержание
#интересно#факты#подборка#люди#сарказм#кино#Ynews#полиция#девушки#истории
#фото#картинки#добрые видео#СССР#прикол#позитив#Разное#вещи#детство#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться