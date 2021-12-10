Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography

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Конкурс The Comedy Pet Photography Awards несколько раз в год собирает лучшие и самые смешные фотографии с участием животных - профессиональные и любительские. Недавно конкурс объявил победителей этого года. Смотря на эти снимки, невозможно сдержать искреннюю улыбку. Какие же они чудики, эти животные!
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