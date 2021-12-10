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Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography

Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography (18 фото)

Автор:
10 декабря 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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Конкурс The Comedy Pet Photography Awards несколько раз в год собирает лучшие и самые смешные фотографии с участием животных - профессиональные и любительские. Недавно конкурс объявил победителей этого года. Смотря на эти снимки, невозможно сдержать искреннюю улыбку. Какие же они чудики, эти животные!
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Метки: домашние животные   животные   питомцы   природа   смешно   смешные животные   фото   фотографии   
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mercure

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