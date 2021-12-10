Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography

Конкурс The Comedy Pet Photography Awards несколько раз в год собирает лучшие и самые смешные фотографии с участием животных - профессиональные и любительские. Недавно конкурс объявил победителей этого года. Смотря на эти снимки, невозможно сдержать искреннюю улыбку. Какие же они чудики, эти животные!

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Автор фото Kathryn Trott 0 Источник:

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Фотограф Manel Subirats Ferrer 0 Источник:

Автор фото - Suzi Lonergan 0 Источник:

Фотограф Jakub Gojda 0 Источник:

Автор фото - Zoe Ross 0 Источник:

Фотограф Sophie Bonnefoi 0 Источник:

Автор фото - Kathryn Clark 0 Источник:

Автор фото Luke O’Brien 0 Источник:

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Фотограф Christine Johnson 0 Источник:

Фотограф Mary Ellis 0 Источник:

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