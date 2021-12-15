Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов

Автор:
15 декабря 2021 08:30
Рукоделие, будь то вязание или изготовление мебели, в последнее время становится все более популярным хобби. Однако прежде, чем искать покупателей для своих поделок, следует задуматься о двух вещах: во-первых, достаточен ли ваш уровень мастерства, а во-вторых, нужно ли вообще кому-нибудь то, что вы придумали? Иначе можно оказаться в том же положении, что и авторы этих работ.
"Моя жена вяжет кукол и выставляет их на продажу. Купите их у нее уже кто-нибудь, умоляю! У нас полный дом этих уродцев, я скоро поседею от страха!"
Автомобильное садоводство - интересное хобби. Страшно только представить, что, если однажды сработает подушка безопасности, она запустит кактус тебе в лицо со всей силой"
Тренд "Сделай модную маску из лифчика" нашел массу последовательниц
Ангелок из перчаток - сомнительное украшение
Кажется, девушка слишком буквально восприняла ролик об изготовлении топа из нижнего белья
Накладные ресницы из настоящих тараканьих ножек. Зато натуральное!
"Я вычистил из сушильной машины скопившийся пух и свалял себе из него свитер"
Буфет из поролона - в этой логике есть какое-то безумие
Как с помощью простых инструментов и краски превратить старую уродливую неработающую дверь в страшный неудобный стол
С помощью клея и пупсиков можно сделать детское дерево - и каждый раз пугаться его ночами
Испортить три хороших вещи, чтобы сделать одну плохую - в чем смысл?
Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за...
"Моя подружка сделала елочные шарики с орнаментом из спагетти"
"Мой приятель отрезал дреды, и его мама сделала из них кошачью подстилку"
Отличное место для пикника: штормить начинает еще до того, как раскупорили
Серьги в виде коровьих бирок. Только для телок!
Уничтожим старое искусство ради новой эстетики!
Как сделать вид, что ты - человек интеллигентный? С помощью фальшивой библиотеки, конечно
Парень сделал себе гитару из дядюшкиного скелета. Настоящий дэд-метал!
Маляр решил придать стенам индивидуальность
Веселенький горшочек... ночью увидишь - обхохочешься
Теперь ни один пульт в доме никогда не потеряется... по отдельности
Очки натирают переносицу? Есть выход! Но есть нюанс
На самодельном диване не прыгать!
Детская должна быть веселой!
Гламурная кухонная утварь
Закончились зажимы для пакетов? Используйте старый очешник!
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— переведено специально для fishki.net
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обязательное условие - быть долпайопом!
В туалете похожее видел ))