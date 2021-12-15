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Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов

Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов (33 фото)

Автор:
15 декабря 2021 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   ну вы даете!   самоделки   своими руками   смешно   хендмэйд   
1949
33
Рукоделие, будь то вязание или изготовление мебели, в последнее время становится все более популярным хобби. Однако прежде, чем искать покупателей для своих поделок, следует задуматься о двух вещах: во-первых, достаточен ли ваш уровень мастерства, а во-вторых, нужно ли вообще кому-нибудь то, что вы придумали? Иначе можно оказаться в том же положении, что и авторы этих работ.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-мастера   забавно   ну вы даете!   самоделки   своими руками   смешно   хендмэйд   
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29k
Игорь Час назад
Очки натирают переносицу? Есть выход! Но есть нюанс
===========
обязательное условие - быть долпайопом!
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4k
Александр 2 минуты назад
Батарейки как собрались менять в пультах? ) Полна еще Земля-матушка дураками ))
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13k
Broser 3 минуты назад
А это классно! Такие бирки должны быть на блогершах и тиктокершах как из поста про кварцевую лампу
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120k
arek14 20 минут назад
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29k
a.fey 44 минуты назад
Зачем тараканов обидели?!
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309
Arti 52 минуты назад

В туалете похожее видел ))
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