Творческие достижения рукодельников, к которым возникает очень много вопросов

Рукоделие, будь то вязание или изготовление мебели, в последнее время становится все более популярным хобби. Однако прежде, чем искать покупателей для своих поделок, следует задуматься о двух вещах: во-первых, достаточен ли ваш уровень мастерства, а во-вторых, нужно ли вообще кому-нибудь то, что вы придумали? Иначе можно оказаться в том же положении, что и авторы этих работ.

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"Моя жена вяжет кукол и выставляет их на продажу. Купите их у нее уже кто-нибудь, умоляю! У нас полный дом этих уродцев, я скоро поседею от страха!" 0 Источник:

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Автомобильное садоводство - интересное хобби. Страшно только представить, что, если однажды сработает подушка безопасности, она запустит кактус тебе в лицо со всей силой" 0 Источник:

Тренд "Сделай модную маску из лифчика" нашел массу последовательниц 0 Источник:

Ангелок из перчаток - сомнительное украшение 0 Источник:

Кажется, девушка слишком буквально восприняла ролик об изготовлении топа из нижнего белья 0 Источник:

Накладные ресницы из настоящих тараканьих ножек. Зато натуральное! 0 Источник:

"Я вычистил из сушильной машины скопившийся пух и свалял себе из него свитер" 0 Источник:

Буфет из поролона - в этой логике есть какое-то безумие 0 Источник:

Как с помощью простых инструментов и краски превратить старую уродливую неработающую дверь в страшный неудобный стол 0 Источник:

Бабушка подарила сидушку 0 Источник:

С помощью клея и пупсиков можно сделать детское дерево - и каждый раз пугаться его ночами 0 Источник:

Испортить три хороших вещи, чтобы сделать одну плохую - в чем смысл? 0 Источник:

Когда я слышу слово "культура", я хватаюсь за... 0 Источник:

"Моя подружка сделала елочные шарики с орнаментом из спагетти" 0 Источник:

"Мой приятель отрезал дреды, и его мама сделала из них кошачью подстилку" 0 Источник:

Отличное место для пикника: штормить начинает еще до того, как раскупорили 0 Источник:

Лампа-холодец 0 Источник:

Пососи меня! 0 Источник:

Серьги в виде коровьих бирок. Только для телок! 0 Источник:

Уничтожим старое искусство ради новой эстетики! 0 Источник:

Как сделать вид, что ты - человек интеллигентный? С помощью фальшивой библиотеки, конечно 0 Источник:

Парень сделал себе гитару из дядюшкиного скелета. Настоящий дэд-метал! 0 Источник:

Маляр решил придать стенам индивидуальность 0 Источник:

Веселенький горшочек... ночью увидишь - обхохочешься 0 Источник:

Теперь ни один пульт в доме никогда не потеряется... по отдельности 0 Источник:

Очки натирают переносицу? Есть выход! Но есть нюанс 0 Источник:

На самодельном диване не прыгать! 0 Источник:

Гарри Поттер стоматолога 0 Источник:

Представь себя на даче! 0 Источник:

Детская должна быть веселой! 0 Источник:

Гламурная кухонная утварь 0 Источник: