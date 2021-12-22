Небольшая подборка ретроновостей на ночь. В 1982 году апологеты телематики предсказывали появление смартфонов, первая в мире СМС-ка уйдет с молотка за 225 тысяч долларов, а британская Daily Mail в 2000-году утверждала, что Интернет - всего лишь мимолетное увлечение человечества.
В журнале "Наука и жизнь" в 1982 году было опубликовано любопытное предсказание апологетов телематики, о том, что "недалек тот день, когда исчезнут обычные книги, газеты и журналы. Взамен каждый человек будет носить с собой "электронный блокнот", представляющий из себя комбинацию плоского дисплея с миниатюрным радиоприемопередатчиком...". Скрин журнальной страницы публикует Pikabu.ru:
Еще одна новость из 1992 года. Человечество догадалось зафиксировать, кто отправил первую в мире СМС-ку. Этим человеком был разработчик из Британии Нил Папуорт. Сообщение с текстом «Счастливого рождества» было написано на компьютере в далеком 1992 году и отправлено на телефон директору Vodafone Ричарду Джарвису, - удачно напомнила нам Lenta.ru.
«Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность», — отметил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.
Теперь британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»),, которая и будет продана за 225 тысяч долларов. Вырученные на аукционе деньги пойдут в Агентство ООН по делам беженцев в качестве благотворительности.
А в декабре 2000 года британская газета Daily Mail выпускает материал, в котором, ссылаясь на новейшее исследование, пишет, что интернет может оказаться для человечества лишь мимолётным увлечением. «Миллионы пользователей отворачиваются от Сети», «Имейлу далеко до вытеснения привычных форм общения», «люди жалуются на переизбыток информации» и «высокую стоимость доступа к интернету». Таким воспоминанием поделился с нами телеграм-канал "Орда".
Источник:
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Вы мне перечисляете $225,000.00 а я вам отправляю sms c с текстом "Merry Christmas"
Эксперты подтвердили, что это именно то самое сообщение, а не дешевая подделка.
Ну и конечно деньги пошли "в фонд помощи беженцам".