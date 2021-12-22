Еще одна новость из 1992 года. Человечество догадалось зафиксировать, кто отправил первую в мире СМС-ку. Этим человеком был разработчик из Британии Нил Папуорт. Сообщение с текстом «Счастливого рождества» было написано на компьютере в далеком 1992 году и отправлено на телефон директору Vodafone Ричарду Джарвису, - удачно напомнила нам Lenta.ru.

«Передача этого сообщения почти три десятилетия назад стала решающим моментом в истории мобильных технологий. В 1999 году, через семь лет после того, как через Vodafone было отправлено первое SMS, наконец появилась возможность отправлять текстовые сообщения по нескольким сетям, что ускорило их использование и повысило популярность», — отметил Ханнес Аметсрайтер, генеральный директор Vodafone.

Теперь британский оператор сотовой связи Vodafone создал реплику в формате невзаимозаменяемого токена (NFT) с текстом «Merry Christmas» («Счастливого Рождества»),, которая и будет продана за 225 тысяч долларов. Вырученные на аукционе деньги пойдут в Агентство ООН по делам беженцев в качестве благотворительности.